Ņujorkas vienība lielāko spēles daļu bija vadībā, taču beigās sīvā galotnē zaudēja ar rezultātu 87:92 (28:17, 24:32, 21:22, 14:21), piedzīvojot trešo neveiksmi pēc kārtas. Spēles pēdējās četrās ar pusi minūtēs "Knicks" basketbolisti guva tikai vienu punktu, nespējot nosargāt pārsvaru.

Zīmīgi, ka arī abu komandu iepriekšējā spēle noslēdzās ar sīvu galotni, 9.decembra mačā "Knicks" vienībai viesos zaudējot ar 102:104. Toreiz "Knicks" pēdējā uzbrukumā uzvaru varēja izraut Porziņģis, taču viņa tālmetiens nebija precīzs, savukārt šoreiz mača pēdējās sekundēs latvietim iespēja uzbrukt nebija.

Porziņģis šajā spēlē laukumā bija 38 minūtes un 58 sekundes, kas viņam bija otrs ilgākais spēles laiks šajā sezonā. Viņš trāpīja astoņus no 16 divpunktu metieniem, vienu no sešiem tālmetieniem un četrus no četriem soda metieniem. Tāpat latvietis izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, bloķēja trīs metienus, izdarīja vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra vienu bumbu un nopelnīja divas piezīmes.

Latvijas basketbolistam veiksmīgāka bija spēles pirmā puse, kurā viņš guva 15 punktus, tostarp 11 sametot jau pirmajā ceturtdaļā.

Porziņģis bija rezultatīvākais "Knicks" sastāvā, kur ar 17 punktiem izcēlās arī Kortnijs Lī, bet 11 punktus pievienoja un astoņas rezultatīvas piespēles izdarīja saspēles vadītājs Džerets Džeks.

Tikmēr "Bulls" komandā 17 punktus guva Kriss Danss, ar 12 izcēlās jaunais somu talants Lauri Markanens, bet pa 11 punktiem pievienoja Robins Lopess un Džastins Holidejs, kuram arī deviņas atlēkušās bumbas.

Interesanti, ka šajā mačā Porziņģim bieži sanāca spēlēt pret Markanenu, kura spēles stils nereti ticis salīdzināts ar latvieša sniegumu laukumā. Tieši Markanens bija tas, kurš pēdējā minūtē ar bumbas triecienu grozā izvirzīja "Bulls" vadībā, pēc tam pārtverot arī svarīgu bumbu. Tiesa, šajās epizodēs Porziņģis viņam nebija pretī.

Porziņģis guva pirmos četrus punktus šajā spēlē, vispirms trāpot pustālo metienu, bet tad pēc teicamas Kortnija Lī piespēles efektīgi trieca bumbu grozā no augšas. Pirmās minūtes aizritēja līdzīgā cīņā, taču pēc tam, kad Porziņģis un Lī realizēja pa tālmetienam, viesi veica izrāvienu 14:2, pēc ceturtdaļas esot priekšā ar 28:17.

Vēl četras minūtes pirms puslaika beigām "Knicks" spēja panākt lielāko pārsvaru šajā mačā (46:31), tomēr otrās ceturtdaļas beigas daudz labāk aizvadīja čikāgieši, tāpēc pēc 24 nospēlētām minūtēm "Knicks" pārsvars bija sarucis vairs līdz trim punktiem (52:49).

Porziņģim otrajā ceturtdaļā izdevās vēlreiz triekt bumbu grozā no augšas, šoreiz piespēli skrējienā saņemot no Džereta Džeka. Tāpat viņš veiksmīgi cīnījās aizsardzībā, bloķējot divus pretinieku metienus, tostarp reizi apstādinot arī Markanenu.

Otrajā spēles daļā tik liela rezultātu starpības svārstība vairs nenotika. "Knicks" uz brīdi gan spēja vēl panākt 59:49 savā labā, bet turpinājumā "Bulls" lēnām un pacietīgi rezultāta starpību deldēja, pirms noslēdzošā spēles nogriežņa viesiem esot vadībā vien ar 73:71.

Izlīdzinājumu "Bulls" panāca trīs minūtes pirms pamatlaika beigām, kad pēc Holideja tālmetiena tablo rādīja 86:86. Vairāki nākamie abu komandu uzbrukumi bija nesekmīgi, bet 40 sekundes pirms sirēnas Markanens ātrā uzbrukumā spēja triekt bumbu grozā no augšas. Pēc tam soms arī pārtvēra "Knicks" piespēli, taču tobrīd mājinieki atrauties vēl nespēja.

Astoņas sekundes pirms beigām Džerets Džeks varēja atjaunot neizšķirtu, taču iemeta vienu no diviem "sodiņiem", kamēr Kriss Dans no soda metienu līnijas bija precīzs. "Knicks" komandai vēl palika pēdējais uzbrukums, kurš gan netika izspēlēts kā cerēts, tomēr iespēju izpildīt salīdzinoši brīvu tālmetienu ieguva turku centrs Eness Kanters, taču viņa metiens mērķi nesasniedza, dzēšot arī "Knicks" cerības uz uzvaru, jo beigās "Bulls" iemeta vēl divus "sodiņus", izcīnot otro uzvaru pēc kārtas.

Čikāgas klubs sezonu sāka nesekmīgi, jo tam bija 15 zaudējumu sērija 16 mačos. Tiesa, tālāk sekoja septiņu uzvaru sērija, līdz ar to šobrīd "Bulls" cenšas kāpt augstāk turnīra tabulā.

"Knicks" piedzīvoja trešo neveiksmi pēc kārtas, kas seko pēc spēļu sērijas, kad bija pieci panākumi sešos dueļos. Tiesa, arī pērn līdz šim laikam "Knicks" sekmējās labi, bet no Ziemassvētku spēles tai sākās sešu zaudējumu sērija un turpinājumā vienība vairs neizcīnīja pat divus panākumus pēc kārtas.

Ar 17 uzvarām 34 spēlēs "Knicks" vienība noslīdējusi uz devīto vietu Austrumu konferences kopvērtējumā, kamēr "Bulls" ar 12 panākumiem 34 mačos ir divas pozīcijas zemāk.

Līdz gada beigām "Knicks" atlikušas divas izbraukuma spēles, jo jau ceturtdien sekos duelis ar latvieša Dāvja Bertāna pārstāvēto Sanantonio "Spurs" vienību, bet sestdien būs cīņa ar Ņūorleānas "Pelicans". Kopā no nākamajiem 17 mačiem 13 Ņujorkas vienībai būs viesos, tomēr šosezon tā izbraukumā izcīnījusi vien divus panākumus.