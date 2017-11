"Knicks" svinēja panākumu ar rezultātu 120:107 (32:19, 33:31, 27:26, 28:31), izcīnot ceturto uzvaru astoņos šosezon aizvadītos mačos.

Jau vēstīts, ka Porziņģis pirmdien guva 38 punktus uzvarētā mačā (116:110) pret Denveras "Nuggets", bet piektdien bija tuvu tam, lai otro reizi nedēļas laikā savu rekorda latiņu paceltu vēl augstāk. Tomēr mača beigu daļā viņam divi metieni bija neprecīzi, bet pirms noslēdzošajām divām minūtēm viņš tika nomainīts, jo "Knicks" tobrīd jau bija nodrošinājusi pārliecinošu uzvaru.

Latvietis šosezon sešos no astoņiem mačiem ir guvis 30 vai vairāk punktu, kamēr iepriekšējās divās sezonās viņam bija vien trīs šādas spēles. Šosezon Porziņģis vidēji mačā ir guvis 29,0 punktus, kas ir trešais labākais rādītājs līgā.

"Knicks" komandai šajā mačā jau no pirmajām minūtēm piederēja pārsvars, pretiniekiem vadībā uz īsu brīdi esot vien divas reizes. Pēc pirmās ceturtdaļas "Knicks" ieguva 13 punktu pārsvaru (32:19), kuru vēlāk palielināja līdz 40:19, turpinājumā neizlaižot spēles grožus no rokām, svinot pārliecinošu uzvaru.

Porziņģis, kurš ceturtdien sliktas pašsajūtas dēļ izlaida "Knicks" treniņu, spēlēja 31 minūti un 12 sekundes, uzbrūkot ar augstu precizitāti, jo no spēles realizēja 59,1% metienu. Viņš trāpīja 12 no 20 divpunktu metieniem un vienu no diviem trejačiem, kā arī realizēja desmit no 13 "sodiņiem".

Latvietis arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, bloķēja trīs metienus, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva divas kļūdas un nopelnīja vienu piezīmi. Viņam esot laukumā "Knicks" iemeta par 13 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija otrs labākais rādītājs komandā.

Bez Porziņģa laukuma saimnieku rindās ar 21 punktu izcēlās arī Tims Hārdevejs juniors, kamēr turku centrs Eness Kanters sameta 16 punktus un izcīnīja 15 atlēkušās bumbas, ceturto reizi sezonā tiekot pie "double-double".

Tikmēr "Suns" komandā rezultatīvs bija Devins Būkers, kurš guva 34 punktus, bet Taisons Čendlers pievienoja 15 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas.

Šī spēle principiāla bija "Knicks" galvenajam trenerim Džefam Hornačekam, kurš savulaik 1986.gadā Fīniksas "Suns" rindās sāka savu NBA spēlētāja karjeru, bet no 2013. līdz 2016.gadam bija kluba galvenais treneris.

"Suns" komandai šajā mačā pārtrūka divu uzvaru sērija. Zīmīgi, ka Fīniksas komanda līdzīgi kā "Knicks" sezonu sāka ar trim zaudējumiem pēc kārtas, "Suns" vadībai izšķiroties par galvenā trenera Ērla Vatsona atlaišanu. Viņa vietā par pagaidu galveno treneri iecēla līdzšinējo palīgu Džeju Triano. Šāds lēmums deva augļus, jo nākamajās piecās spēlēs Teksasas klubs izcīnīja četrus panākumus.

Tikai spēles sākums šajā mačā bija līdzīgs, bet turpinājumā izpaudās laukuma saimnieku pārsvars. Porziņģis jau pirmajā uzbrukumā nobloķēja Čendleru, bet pēc sešām nospēlētām minūtēm bija guvis astoņus punktus, tobrīd panākot neizšķirtu 15:15. Tā arī bija pēdējā reize, kad rezultāts bija neizšķirts, jo pirmās ceturtdaļas otrajā pusē "Knicks" veica izrāvienu 17:4, kuru ievadīja divi latvieša realizēti soda metieni.

Pirmajā ceturtdaļā Porziņģis guva 12 punktus, bet pēc puslaika viņš savu punktu bagāžu bija palielinājis vēl par astoņiem punktiem, lai gan spēles otrajā nogrieznī laukumā pavadīja vien pēdējās sešas minūtes.

Arī otrajā puslaikā "Suns" spēlētāji aizsardzībā netika galā ar latvieti, kurš brīžiem dominēja abos laukuma galos. Īpaši iespaidīgs bija sniegums trešās ceturtdaļas sākumā, kad latvietis pēc Hārdeveja juniora neprecīza tālmetiena "iedankoja" bumbu grozā. Tiesa, nedaudz vēlāk cīņā par bumbu ar Čendleru nedaudz cieta Porziņģa deguns, tāpēc viņš tika nomainīts.

Savukārt par spēles naglu kļuva epizode mača pēdējās minūtēs, kad Porziņģis vispirms pie sava groza nobloķēja Džošu Džeksonu, bet pēc tam ātrajā uzbrukumā veica efektīvu "slam-dunk", pēc tam realizējot arī soda metienu. Tieši tobrīd Porziņģis bija savācis 37 punktus, tikai par vienu atpaliekot no sava rekorda. Viņam bija divas iespējas to labot, taču divi divpunktu metieni no vidējas un pustālās distances lidoja grozam secen.

Spēli latvietis noslēdza 132 sekundes pirms tās beigām, laukumu atstājot līdzjutēju ovāciju pavadīts.

Pēc šīs spēles "Knicks" ar četrām uzvarām astoņos mačos ieņem devīto vietu Austrumu konferencē, kamēr "Suns" ar četriem panākumiem deviņās cīņās ir 11.pozīcijā Rietumu konferencē.

Nākamo maču Ņujorkas klubs aizvadīs svētdien pret Indiānas "Pacers".