"OlyBet" LBL un Igaunijas Basketbola līgas Zvaigžņu spēle notiks 16. februārī Tallinā.

Timma ir 2014. gada Latvijas Basketbola līgas (LBL) Zvaigžņu spēles "slam dunk" konkursa uzvarētājs, un viņš toreiz pārspēja Dārgo. Savukārt gadu vēlāk Dārgais viņu pārspēja. Timma arī 2017. gadā bija labākais dankotājs VTB Vienotās līgas "slam dunk" konkursā. Līdz ar to Timma šo to saprot no bumbas triekšanas grozā no augšas, tāpēc viņa prognoze ir vērā ņemama.

Latvijas un Igaunijas basketbola līgu Zvaigžņu spēlē bez tradicionālā "slam dunk" konkursa notiks arī tālmetienu konkurss, meistarības konkurss, kurā centra un spēka uzbrucēja pozīcijas spēlētāji sacentīsies ar aizsargiem. Visu konkursu dalībnieki tiks paziņoti tuvākajā laikā.

Savukārt puslaikā pārtraukumā varēs redzēt klubu treneru dueli metienos no centra. "Olybet" LBL godu aizstāvēs Roberts Štelmahers ("Ventspils"), Jānis Gailītis ("VEF Rīga") un Mārtiņš Gulbis ("Jūrmala"). Igaunijas līgu šajā sacensībās pārstāvēs Donalds Kairis ("Kalev/Cramo"), Kristaps Zeids ("Valka/Valga") un Prīts Vene ("Tartu Universitāte").

Spēles pārtraukumos varēs vērot dažādus iespaidīgus šovus – mūziķu uzstāšanās, aizraujošas gaismu projekcijas, BMX riteņbraucēju trikus, BK "Ogres" karsējmeiteņu priekšnesumus un daudz ko citu. Tāpat varēs redzēt Latvijas un Igaunijas labāko 3x3 basketbola komandu dueli. Latviju šajā 3x3 spēlē pārstāvēs Eiropas kausa ieguvēji Agnis Čavars, Nauris Miezis, Kāris Lasmanis, bet savainoto Edgaru Krūmiņu aizvietos "Ogres" spēlētājs Jānis Antrops. Savukārt Igaunijas komandas rindās spēlēs Kiurs Akenpārgs, Eriks Lutss, Janis Vahters un Mario Paiste.

Līdzjutēju balsojumā "OlyBet" LBL komandas pamatpiecniekā tika ievēlēti Edgars Jeromanovs (BK "Jūrmala"), Aigars Šķēle (BK "Ventspils"), Kristaps Miglinieks ("Valka/Valga"), Roberts Freimanis ("Valka/Valga" – BK "Ventspils") un Jurijs Aleksejevs (BK "Jēkabpils").

Latvijas komandas treneri Roberts Štelmahers, Jānis Gailītis un Mārtiņš Gulbis izvēlējušies septiņus spēlētājus: aizsargus Aleksu Peresu ("VEF Rīga"), Mārci Vītolu (BK "Ogre") un Tomu Leimani ("Betsafe/Liepāja"), uzbrucējus Haraldu Kārli (BK "Jūrmala"), Linardu Jaunzemu ("Latvijas Universitāte") un Mareku Mejeri ("VEF Rīga"), kā arī centra spēlētāju Viktoru Iļjinu ("Valmiera/ORDO"). Savukārt kā 13. spēlētāju jeb "džokeru" fani iebalsoja Jāni Kaufmani ("Valmiera/ORDO").

Igaunijas līgas izlases pamatpiecniekā iebalsoti aizsargi – Janari Joesārs un Aizea Brisko (abi Tallinas "Kalev/Cramo"), uzbrucēji – Janars Taltss ("Tartu Universitāte") un Kristiangs Kangurs, centrs Sedriks Simonss (abi "Kalev/Cramo"). Treneri Donalds Kairis ("Kalev/Cramo"), Prīts Vene ("Tartu University") un Kristaps Zeids ("Valga/Valka") komandas sastāvā iekļāvuši arī aizsargus Kristo Sāgi ("Kalev/TLU"), Egertu Halleru ("Valga/Valka") un Stenu Olmri, uzbrucējus Indreku Kajupanku un Devonti Apsonu (abi "AVIS Rapla"), Mihkelu Kirvesu ("Paernu Sadam") un centru Bambu Follu ("Kalev/TLU"). Igaunijas līgas "džokers" būs Dominiks Hokins ("Rapla Avis Utilitas").