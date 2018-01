Timma trešdienas mačā laukumā pavadīja 19 minūtes un 55 sekundes, kuru laikā iemeta piecus punktus. Latvietis mērķī raidīja vienīgo divpunktnieku un vienu no diviem tālmetieniem. Tāpat viņa kontā arī viena atlēkusī bumba, viena pārtverta piespēle, viena kļūda, trīs piezīmes un divi izprovocēti noteikumu pārkāpumi, kas ļāva iegūt četrus efektivitātes punktus.

Šo maču nedaudz veiksmīgāk iesāka Madrides kluba basketbolisti, kuri izvirzījās pāris punktu vadībā, tomēr pirmā puslaika turpinājumā priekšgalā jau izvirzījās "Baskonia", kas otrajā ceturtdaļā ieguva arī septiņu punktu pārsvaru (31:24). Noslēdzošajās minūtēs līdz lielajam pārtraukumam "Real" gan veica nelielu izrāvienu un pārtraukumā komandas devās pie neizšķirta 34:34.

Bezkompromisa cīņa turpinājās arī otrajā puslaikā. Tā sākumā vadībā it kā bija "Baskonia", bet "Real" konkurentus nekur tālu nepalaida, pēcāk pašiem iegūstot nelielu pārsvaru. Savukārt noslēdzošā ceturkšņa vidū francūzis Rodrigs Bobuā ar precīzu divpunktnieku panāca jau 72:64 par labu "Baskonia".

Tobrīd līdz pamatlaika beigām bija atlikušas piecas minūtes un desmit sekundes, bet turpinājums "Baskonia" bija pagalam neveiksmīgs, jo tā guva tikai vienu punktu, kamēr "Real" deficītu atspēlēja. Savukārt uzvaras grozu mājiniekiem divas sekundes pirms pamatlaika beigām iemeta Rūdijs Fernandess.

"Real" sastāvā pa 13 punktiem iemeta Fabjēns Kozērs un Trejs Tompkinss, kamēr "Baskonia" rindās ar 18 punktiem izcēlās Bobuā.

Visu turnīru ietvaros "Real" šis ir jau 13. panākums pēc kārtas, no kuriem septiņi ir ULEB Eirolīgā. Madrides klubs zaudējumu nav cietis kopš 8. decembra, kad nācās piekāpties Jāņa Strēlnieka pārstāvētajai Grieķijas komandai Pirejas "Olympiakos".

Citā mačā piekto uzvaru turnīrā trešdien izcīnīja Milānas "AX Armani Exchange Olimpia", kas savā laukumā ar 101:87 (31:22, 19:22, 29:27, 22:16) droši pārspēja Spānijas klubu Malagas "Unicaja".

Bertāns šajā spēlē laukumā pavadīja 16 minūtes un 49 sekundes, kuru laikā guva piecus punktus. Latvietis grozā raidīja vienu no četriem trīspunktniekiem un divus no trim "sodiņiem", bet vienīgais metiens divu punktu vērtē lidoja grozam garām.

Vēl Bertāns šajā cīņā atzīmējās ar divām pārtvertām bumbām, vienu kļūdu, divām piezīmēm un diviem izprovocētiem noteikumu pārkāpumiem, kas ļāva iegūt vienu efektivitātes punktu.

Milānas komandas sastāvā 18 punktus iemeta Endrū Goudeloks, kamēr "Unicaja" no zaudējuma neglāba Nemanjas Nedoviča 22 punkti.

Tikmēr trešdien pie kārtējās uzvaras tikusi ULEB Eirolīgas līdere Maskavas CSKA no Krievijas, kas savā laukumā ar 110:79 (35:21, 23:25, 23:15, 29:18) sagrāva vienu no vājākajām komandām Stambulas "Anadolu Efes" no Turcijas.

Maskavas kluba labā 21 punktu šajā mačā iemeta Korijs Higinss, kamēr "Anadolu Efes" sastāvā 19 punktus iemeta Broks Motums, bet savulaik Latvijā spēlējušajam serbu centram Vladimiram Štimacam desmit punkti un 12 atlēkušās bumbas.

Uzvaru ULEB Eirolīgā izcīnījusi arī pagājušās sezonas čempione Stambulas "Fenerbahce Doguš" no Turcijas, kas savu skatītāju priekšā ar 67:62 (18:20, 17:10, 12:20, 20:12) pārspēja Grieķijas klubu Atēnu "Panathinaikos Superfoods".

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Džeisons Tompsons.

ULEB Eirolīgas kopvērtējumā līderpozīcijā ar 14 uzvarām 18 cīņās ir Maskavas CSKA, kam ar 13 panākumiem seko Jāņa Strālnieka pārstāvētā Pirejas "Olympiakos", bet vēl par uzvaru mazāk ir Madrides "Real", Stambulas "Fenerbahce Doguš" un Atēnu "Panathinaikos Superfoods".

Labāko pieciniekam ar 11 uzvarām seko Kauņas "Žalgiris", tikmēr desmit uzvaras izcīnījusi Maskavas apgabala "Himki", bet deviņi panākumi ir Telavivas "Maccabi FOX" komandai.

Aiz labāko astotnieka ar astoņām uzvarām ir Vitorijas "Baskonia", bet septiņi panākumi ir Malagas "Unicaja", Belgradas "Crvena Zvezda mts" un Bambergas "Brose" kontā.

Pa sešiem panākumiem izcīnījušas Rodiona Kuruca pārstāvētā Barselonas "Lassa" un "Valencia Basket", bet piecas uzvaras ir Milānas "AX Armani Exchange Olimpia" un Stambulas "Anadolu Efes" rēķinā.

ULEB Eirolīgā otro sezonu pēc kārtas 16 komandas aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas spēlēs. Zīmīgi, ka ULEB Eirolīgā nav paredzēti pārtraukumi nacionālo izlašu 2019.gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēļu laikā.