FIBA Eirolīgas pamatturnīrā iekļūs komanda, kas būs labāka divu spēļu summā. Atbildes spēle piektdien notiks Venēcijā.

"TTT Rīga" sastāvā rezultatīvākā ar 19 punktiem bija Šeja Pedija, bet 12 punktus iemeta Ieva Pulvere. Savukārt ar deviņiem punktiem un deviņām atlēkušajām atzīmējās Kristīne Vītola.

Tikmēr Venēcijas komandā redzamākā spēlētāja bija tieši Šteinberga, kura izcēlās ar 21 punktu un desmit atlēkušajām bumbām, noformējot sev "double-double". Viņa bija šīs spēles rezultatīvākā basketboliste un vienīgā no "Umana Reyer" vienības, kura pārsniedza desmit gūto punktu robežu.

Abas komandas maču iesāka ļoti mazrezultatīvi, pirmo sešu minūšu laikā kopā gūstot tikai septiņus punktus - vadībā ar 4:3 tobrīd atradās Venēcijas vienība. Pirmās uzbrukumā atvērās viešņas, kuras pirmās ceturtdaļas priekšpēdējā minūtē bija priekšā jau ar 13:5. Noslēgumā gan pāris sekmīgi uzbrukumi izdevās arī "TTT Rīga" basketbolistēm, bet pirmo ceturksni ar precīzu divpunktnieku noslēdza Aija Brumermane (9:15).

Otrajā ceturtdaļā rīdziniecēm izdevās iegūt iniciatīvu un pēc Pedijas precīzā tālmetiena 12.minūtē jau izvirzīties vadībā ar 17:15. Kādu brīdi turpinājās cīņa punkts punktā, bet otrās ceturtdaļas vidū Rīgas komanda veica nelielu izrāvienu un ieguva jau sešu punktu pārsvaru (28:22). Pēdējā pirmā puslaika minūtē Pulvere ar precīzu trejaci panāca jau 33:26, kas tobrīd bija lielākais mājinieču pārsvars, bet lielajā pārtraukumā rīdzinieces devās ar sešu punktu vadību - 35:29.

Otrais puslaiks "TTT Rīga" basketbolistēm iesākās ļoti veiksmīgi, jo jau pirmajā uzbrukumā trīspunktnieku trāpīja Pedija, ļaujot Latvijas komandai iegūt jau deviņu punktu vadību. Lai arī pēc tam punktus guva arī pretinieces, mājiniecēm trešajā ceturtdaļā izdevās iegūt iniciatīvu, turklāt Brumermane 24. minūtē ar precīzu divpunktnieku panāca jau 11 punktu pārsvaru (46:35). Mājinieces spēja savu pārsvaru palielināt vēl nedaudz, bet noslēdzošās desmit minūtes tika sāktas ar 13 punktu pārsvaru (43:56).

Tiesa, noslēdzošā ceturkšņa ievadā Latvijas čempionvienībai bija nopietnas problēmas ar punktu gūšanu, jo pretinieču grozu neizdevās iekarot teju četras minūtes. "Umana Reyer" basketbolistēm gan neizdevās pārāk daudz samazināt mājinieču vadību, bet trīsarpus minūtes līdz beigām tālmetienu realizēja Šteinberga, kura Venēcijas komandas deficītu samazināja vairs tikai līdz astoņiem punktiem (52:60).

Pamatlaika izskaņā starp abām vienībām ritēja cīņa punkts punktā, bet pēdējā minūtē rīdzinieču leģionāre Aivija Slotere ar precīzu soda metienu spēja palielināt mājinieču pārsvaru virs desmit punktiem (67:56), turklāt rezultāts pēc tam vairs nemainījās.

Šteinberga otrdienas mačā kopumā laukumā pavadīja 28 minūtes un 30 sekundes, kuru laikā iemeta piecus no 12 divpunktniekiem, trīs no septiņiem tālmetieniem un divus no četriem "sodiņiem". Latviete šajā mačā izcēlās arī ar vienu rezultatīvu piespēli, vienu pārtvertu bumbu, vienu kļūdu un trim piezīmēm, kas ļāva tikt pie 13 efektivitātes punktiem (augstākais rādītājs spēlē).

"TTT Rīga" aizvadītajā sezonā 17.reizi un piekto pēc kārtas kļuva par Latvijas čempionēm, kā arī triumfēja apvienotajā Latvijas-Igaunijas līgā. Tāpat Rīgas komanda ieguva Austrumeiropas Sieviešu basketbola līgas sudrabu, bet FIBA Eiropas kausā apstājās izslēgšanas turnīra otrajā kārtā.

Tikmēr Venēcijas klubs vietējā čempionātā aizkļuva līdz pusfinālam, turklāt "Umana Reyer" spēlēja FIBA Eirokausa finālā, kur gan piekāpās titulētajam Turcijas klubam Stambulas "Galatasaray".

Zīmīgi, ka abas komandas savā starpā tikās jau 2016.gada janvārī, kad FIBA Eirokausa 1/16 finālā rīdzinieces piedzīvoja zaudējumu divu spēļu summā.

"TTT Rīga" galvenais treneris Mārtiņš Zībarts pirms otrdienas mača nenoliedza, ka Latvijas komandas sastāvs komplektēts ar domu par spēlēšanu Eirolīgā.

"TTT Rīga" Eirolīgā spēlējusi jau iepriekš, taču pēdējo reizi 2007./08.gada sezonā. Kopumā četrās sezonās vienība nespēja izkļūt no apakšgrupas. Pēc tam komanda prestižākajā kontinenta klubu turnīrā vairs nespēlēja.

Šteinberga, kura atzīta par 2016. un 2017.gada Latvijas labāko basketbolisti, Venēcijas klubam pievienojās starpsezonā. Vēl pirms divām nedēļām viņa Latvijas izlases rindās plecu pie pleca ar septiņām "TTT Rīga" basketbolistēm cīnījās Pasaules kausa izcīņā Tenerifē, kur Latvijas dāmas piedzīvoja trīs zaudējumus trīs spēlēs un palika 13.vietā 16 komandu konkurencē.

Pašlaik 28 gadus vecā Šteinberga ar Venēcijas komandu noslēgusi līgumu uz vienu sezonu.

Iepriekšējo sezonu Šteinberga pavadīja Ainara Zvirgdiņa trenētajā Brenas "Mithra Castors" vienībā, palīdzot tai izcīnīt Beļģijas čempiontitulu.

FIBA Eirolīgas kvalifikācijā astoņas komandas cīnīsies par četrām ceļazīmēm uz pamatturnīru. Kvalifikāciju nepārvarējušās komandas sezonu turpinās FIBA Eirokausā. Šosezon FIBA Eirolīgas pamatturnīrā piedalīsies 16 komandas, no kurām 12 uzreiz bija garantēta vieta pamatsacensībās.

"TTT Rīga" un "Umana Reyer" dueļa uzvarētājas sezonu turpinās FIBA Eirolīgas B grupā, sacenšoties pret Kurskas "Dinamo" (Krievija), Stambulas "Fenerbahce", Stambulas "Hatay" (abas - Turcija), Aijas Putniņas pārstāvēto Salamankas "Perfumerias Avenida" (Spānija), Šopronas "Uniqa" (Ungārija), "Flammes Carolo" (Francija), kā arī Pireju "Olympiakos" (Grieķija) un Krakovas "Wisla Canpack" (Polija) kvalifikācijas pāra uzvarētājām.

Tikmēr zaudētājas gaida spēles FIBA Eiropas kausa G grupā, tiekoties ar Ungārijas komandu Miškolcas DVTK, Čehijas vicečempioni "Brno" un Nantes "Reze" (Francija) vai Beļģijas vienību Lježas "Panthers".

"TTT Rīga" sastāvs 2018./2019.gada Eirokausu sezonai:

Dita Rozenberga, Ieva Kūlīte, Gunta Baško, Karlīne Pilābere, Šeja Pedija, Aija Brumermane, Ieva Pulvere, Aivija Slotere, Kristīne Vītola, Kate Krēsliņa, Baiba Eglīte.