Foto: kadrs no video

Trenera sacelta skandāla dēļ otrdien līdz galam netika aizvadīta Baltijas Basketbola līgas (BBL) spēle starp vietējo Igaunijas komandu Raplas "AVIS Utilitas" un pašreizējo turnīra čempioni Prieņu-Birštonas "Vytautas" no Lietuvas.

Abas komandas otrdien Raplā aizvadīja ļoti līdzvērtīgu cīņu, tomēr divas minūtes un 50 sekundes pirms pamatlaika beigām, rezultātam esot 65:65, tā tika apturēta. Tobrīd no zāles tika izraidīts "Vytautas" galvenais treneris Virgīnijs Šeška, kurš gan, neapmierināts ar tiesnešiem, sarīkoja skandālu un uz ģērbtuvēm aizsūtīja visu savu komandu.

Mačs tā arī netika pabeigts, bet sagaidāms, ka "Vytautas" komandai tiks piešķirts tehniskais zaudējums

"AVIS Utilitas" komandu pārstāvošais latvietis Māris Ziediņš līdz spēles pārtraukšanai 30 minūtēs un astoņās sekundēs bija izcēlies ar 11 punktiem, jo viņš grozā raidīja vienu no diviem divpunktniekiem un trīs no septiņiem tālmetieniem. Tāpat basketbolista rēķinā divas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, viena kļūda, trīs piezīmes un četri izprovocēti noteikumu pārkāpumi, kas ļāva tikt pie deviņiem efektivitātes punktiem.

"Vytautas" komandā pieteikumā tikmēr nebija Kārļa Apsīša.

A apakšgrupā līdere ar divām uzvarām divos mačos ir "Šiauliai", kam ar diviem panākumiem trīs cīņās seko Kārļa Apsīša pārstāvētā BBL čempione Prieņu-Birštonas "Vytautas" no Lietuvas. Tikmēr par uzvarai ir "Jūrmalai", kā arī Igaunijas vienībām Raplas "AVIS Utilitas" un "Port of Parnu". Savukārt bez panākumiem pagaidām ir "Betsafe"/"Liepāja" un Minskas "Cmoki" no Baltkrievijas, kas turnīrā piedalās ar otro komandu.

Savukārt B apakšgrupā no Latvijas ir "Ogre" un "Valmiera"/ORDO komandas, kā arī Lietuvas klubs Pasvāles "Pieno žvaigždes", Igaunijas vienības TTU, "Tartu Universitāte" un Tallinas "Kalev"/TLU, un Kazahstānas klubs Atirau "Barsi".