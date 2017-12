Pamatlaikā bija atlicis spēlēt 0,6 sekundes, bumba bija "Suns" komandai, un Dragans Benders izdarīja tālu iemetienu uz grozu, pie kura dežūrēja Čandlers. Viņam izdevās uztvert bumbu un uzreiz ietriekt to grozā līdz ar spēles beigu signālu, nodrošinot "Suns" vienībai uzvaru.

Tyson Chandler slams it home to win the game for the @Suns!#SunsAt50 pic.twitter.com/8Ee7WqU6u7— NBA (@NBA) December 27, 2017