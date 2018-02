Mičels par četriem triecieniem grozā no augšas dabūja 196 no 200 maksimāli iespējamajiem punktiem. Fināla kārtā viņš pārspēja uzbrucējs Leriju Nensu junioru no Klīvlendas "Cavaliers".

Ticiet vai nē, šim gatavojos jau no pašas bērnības. Biju vairāk "dankers" nekā basketbolists. "Dankoju" un skatījos Vinsa Kārtera video," pēc uzvaras teica Mičels.

Ar 19,6 punktiem spēlē 21 gadu vecais Mičels ir šīs sezonas NBA rezultatīvākais debitants.

Tikmēr tālmetienu konkursā uzvarēja Fīniksas "Suns" līderis Devins Bukers, finālā iemezdams 28 tālmetienus. Otrais ar 25 trejačiem bija Klejs Tompsons no Goldensteitas "Warriors", bet trešo vietu ar 17 tālmetieniem bija Tobiass Heriss no Losandželosas "Clippers".

Savukārt meistarības uzdevumu konkursā, kur pērn uzvarēja Ņujorkas "Knicks" latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis, šoreiz pārāks bija Spensers Dinvidijs no Bruklinas "Nets". Finālā viņš apspēlēja daudzsološo somu Lauri Markanenu no Čikāgas "Bulls".

Meistarības konkursā vispirms bija jādriblē apkārt statīviem, pēc tam jāveic precīza piespēle, jādodas uz otru laukuma galu izpildīt precīzs metiens no groza apakšas, bet pēc tam jāskrien atpakaļ, lai iemestu arī tālmetienu.

Porziņģis šosezon vajadzēja piedalīties galvenajā nedēļas nogales pasākumā - NBA Visu zvaigžņu spēlē, taču pagājušajā nedēļā latvietis guva smagu ceļgala traumu, kuras dēļ nevarēs spēlēt aptuveni desmit mēnešus, līdz ar to liepājniekam iet secen arī svētdien gaidāmais duelis.

Svētdien NBA Visu zvaigžņu spēlē savā starpā spēkosies Lebrona Džeimsa un Stefana Karija komandas.