Bertāns un Pasečņiks rezultatīvi komandu zaudējumos Eirolīgas spēlēs

Latviešu basketbolists Dairis Bertāns ceturtdien guva 12 punktus, bet Anžejs Pasečņiks atzīmējās ar desmit punktiem ULEB Eirolīgas sestās kārtas spēlēs, abu pārstāvētajām komandām ceturtajā ceturtdaļā nenosargājot vadību un ciešot zaudējumus.

Bertāna pārstāvētā Milānas "AX Armani Exchange Olimpia" komanda savā laukumā ar rezultātu 85:90 (21:16, 20:24, 25:23, 19:27) piekāpās Krievijas klubam Maskavas CSKA, pārtraucot trīs uzvaru sēriju.

Bertāns maču sāka starta pieciniekā, laukumā pavadot 31 minūti un 23 sekundes, kuru laikā iemeta trīs no trim tālmetieniem, vienu no diviem divpunktu metieniem un vienu no diviem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, veica vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra divas bumbas, vienu reizi pārkāpa noteikumus un izprovocēja četras piezīmes, tikdams pie 13 efektivitātes koeficienta punktiem.

Milānas komandā rezultatīvākais ar 24 punktiem bija serbs Vladimirs Micovs, bet pa 16 punktiem guva lietuvietis Artūrs Gudaitis un amerikānis Maiks Džeimss, kuram arī bija 12 rezultatīvas piespēles.

Tikmēr viesiem 23 punktus guva amerikānis Korijs Higinss, bet ar 18 punktiem izcēlās francūzis Nando de Kolo.

Savukārt "Herbalife" Latvijas vadošā basketbola soģa Oļega Latiševa tiesātajā spēlē savā laukumā ar rezultātu 90:94 (25:24, 27:26, 21:20, 17:24) piekāpās Turcijas klubam Stambulas "Anadolu Efes".

Pasečņiks šajā duelī laukumā pavadīja 20 minūtes un 15 sekundes, kurās iemeta visus četrus divpunktu metienus un abus divus soda metienus, bet aizmeta garām savu vienīgo tālmetienu.

Tāpat viņš izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, pieļāva trīs kļūdas, bloķēja vienu metienu, četras reizes pārkāpa noteikumus un izprovocēja trīs piezīmes, tiekot pie septiņiem efektivitātes koeficienta punktiem.

"Herbalife" rindās rezultatīvākais ar 19 punktiem bija amerikānis Derils Stroberijs, bet 14 punktus guva Euliss Baess.

Tikmēr viesiem 18 punktus guva horvāts Krunoslavs Simons, 17 punkti bija serbam Vasilijem Micičam, kamēr ar 12 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām izcēlās Armēnijas naturalizētais amerikānis Braients Dantsons.

Savukārt Žanis Peiners ceturtdien guva septiņus punktus, bet viņa pārstāvētā Turcijas komanda Stambulas "Dariššafaka Tekfen" viesos ar rezultātu 70:116 (17:21, 18:33, 15:33, 20:29) kapitulēja Vācijas čempionei Minhenes "Bayern".

Peieners 19 minūtēs un 49 sekundēs realizēja vienu no diviem tālmetieniem un visus četrus soda metienus, bet aizmeta garām divus divpunktu metienus.

Viņam šajā mačā bija arī četras atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, divi izprovocēti noteikumu pārkāpumi un deviņi efektivitātes koeficienta punkti.

Stambulas komandā rezultatīvākais ar 20 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām bija amerikānis Džeremijs Evanss.

Uzvarētājiem 18 punktus guva amerikānis Devins Bukers, bet pa 16 punktiem iemeta soms Peteri Koponens un Nihads Džedovičs.

Tikmēr sezonu bez zaudējumiem turpina iepriekšējās sezonas čempione Madrides "Real", kas viesos ar rezultātu 87:66 (18:15, 23:8, 25:21, 21:22) pārspēja Telavivas "Maccabi FOX".

Spānijas klubā 17 punktus guva Serhio Ļuļs, 16 punkti bija amerikānim Džeisī Kerolam, bet ar 12 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām izcēlās meksikānis Gustavo Ajons.

Izraēlas vienībā 17 punktus iemeta amerikānis Džonijs O'Braients.

Piektdien Jāņa Strēlnieka un Jāņa Timmas pārstāvētā Pirejas "Olympiakos" Grieķijas grandu derbijā viesosies pie Atēnu "Panathinaikos OPAP", bet Ronalda Šmita pārstāvētā Barselonas "Lassa" izbraukumā aizvadīs cīņu ar Maskavas apgabala "Himki" basketbolistiem.

Kopvērtējumā pa sešām uzvarām sešās spēlēs guvušas Maskavas CSKA un "Real" vienības, kamēr Milānas "AX Armani Exchange Olimpia" ar četriem panākumiem sešās cīņās ir ceturtā. Tikmēr "Lassa" un "Olympiakos" komandas guvušas pa trim uzvarām piecās spēles, kas tām dod septīto un astoto vietu. Savukārt Grankanārijas "Herbalife" un Stambulas "Dariššafaka Tekfen" tikušas pie vienas uzvaras sešos dueļos, ieņemot 14. un 15.vietu 16 vienību konkurencē.