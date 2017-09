Speciāli no Stambulas

Latvijas izlase savu otro spēli "Eurobasket 2017" turnīrā aizvadīs sestdien pulksten 14:15, samērojot spēkus ar Beļģijas izlasi. Turnīru Latvija piektdien iesāka ar zaudējumu saspringtā spēlē pret Serbiju.

"Latvijas un Beļģijas komandām ir lieliska savstarpējā vēsture. Mēs zinām, ka Latvija ir viena no mūsu grupas favorītēm, viņiem ir pilnvērtīgs sastāvs un viņi šeit ieradušies ar lielām ambīcijām," pēc uzvaras pār Lielbritāniju teica Kastēls. "Viņi skatās goda pjedestāla virzienā un ar šādu talantīgu sastāvu nedrīkst domāt par kaut ko mazāku kā medaļām."

Beļģijas izlasei spēle pret Latviju būs sarežģīta, jo beļģiem sastāvā nav neviena izteikta centra spēlētāja, neslēpa uzbrucējs Pjērs Antuāns Žilē.

"Latvijai ir laba komanda, jo tās sastāvā ir Eirolīgas un NBA spēlētāji. Spēle būs smaga gan fiziski, gan mentāli, bet mēs esam gatavi cīnīties. Visi pretinieki šeit ir spēcīgi, tāpēc ir jābūt gataviem spēlēt katra spēle," portālam "Delfi" uzsvēra Žilē.

"Mēs esam īpaša komanda, jo mums nav liela centra, bet mūsu galvenais ierocis ir uzbrukums no distances. Uzbrukumā mums ir daudz ieroču, taču mums aizsardzībā ir jānospēlē lieliski," viņš turpināja.

Latvijas izlases sastāvā spēlē viena no turnīra lielākajām zvaigznēm Kristaps Porziņģis, un liela iespēja, ka tieši Žilē būs tas, kurš aizsardzībā centīsies viņu apturēt. "Kad esmu uz laukuma, nedomāju par saviem pretspēlētājiem. Varbūt pēc spēles man tās patīkamas atmiņas, ka varēju uzspēlēt pret Porziņģi. Spēles laikā es koncentrējos uz savu spēli," pauda Žilē.

Beļģijas ziņu aģentūras "Belga News" žurnālists Mārtens Vejnants sarunā ar portālu "Delfi" stāstīja, ka šai valstsvienībai sastāvā ļoti jūtams Meta Lodžeska savainojums, jo viņš ir viens no tiem spēlētājiem, kurš var sev izkārtot metienu. Tāpat viņš uzsvēra, ka Beļģija ir pārāk atkarīga no tā, kā veiksies ar metieniem no distances.

Pēc zaudējuma Serbija Latvijas izlases galvenais treneris Ainars Bagatskis pastāstīja par sestdienas pretiniekiem: "Beļģija ir pilnīgs pretstats Serbijas komandai. Tā nav tik disciplinēta komanda, viņiem varbūt nav tik labs rezervistu soliņš, bet viņi zina kā spēlēt uzbrukumā. Viņi pie mazākās iespējas met pa grozu. Ja mēs kaut kādā brīdī aizsardzībā nepacelsim roku vai nezināsim savu pretspēlētāju, tad mums būs lielas problēmas. Mums iepriekš pret viņiem nebija vieglākās spēles."