Speciāli no Stambulas

Jau vēstīts, ka Latvijas izlase Eiropas čempionāta ievadā līdzīgā cīņā ar rezultātu 82:92 piekāpās Rio olimpisko spēļu vicečempionei Serbijas valstsvienībai. Šajā mačā Serbijas izlases uzvaru kaldināja Bogdana Bogdanoviča 30 gūtie punkti, kā arī komandas izcīnītās 19 atlēkušās bumbas uzbrukumā. Latvijas izlasē 23 punktus guva Dairis Bertāns.

"Tajos brīžos, kad mēs tikām pie atlēkušajām bumbām, mums izdevās ātrās pārejas uzbrukumā, un vairākās epizodēs mēs to transformējām pozicionālā uzbrukumā. Vairākos brīžos mēs negaidījām to, kā serbi izmantos savu pieredzi. Uz tā rēķina viņi atrada kaut kādas situācijas, izcīnīja vairākas atlēkušās bumbas pie mūsu groza un pārvērta tos punktos. Viņi pēc atlēkušajām bumbām ieguva 24 punktus, pēc mūsu kļūdām sameta 21 punktu – tā ir šausmīga statistika. Pie šādas statistikas mums vajadzēja zaudēt ar 30 punktu deficītu, bet mēs visu laiku bijām spēlē," pēc spēles žurnālistiem teica Bagatskis. "Mums vajadzēja savākt savas bumbas. Bija situācijas, kad mums bija labi metieni, labi uzbrukumi, bet bumba izgriezās ārā. Serbi zina kā spēlēt, viņi izmantoja to, ko mēs iedevām. Varbūt brīžiem ir jāspēlē vēl vienkāršāk. Ļoti grūti ir kompensēt zaudētās bumbas un pieļautās kļūdas."

"Ļoti daudz atlēkušās bumbas uzbrukumā savāca serbu mazie spēlētāji. Tieši to mēs akcentējām pirms spēles, taču to neizdevās izpildīt," piebilda treneris

Ja Latvijas izlasei būtu izdevies izpildīt spēles plānu cīņā par atlēkušajām bumbām, tad serbus no zaudējuma neglābtu par Bogdanoviča 40 punkti, tomēr Bagatskis uzsvēra, ka pret viņu aizsardzībā varēja nospēlēt labāk.

"Vienmēr var izdarīt labāk. Bija situācijas, kad mēs viņu gribējām par daudz segt, tāpēc viņam izdevās "noķert" piezīmes. Viņš varbūt šoreiz bija meistarīgāks, bet ar visu to mēs bijām spēlē. Ja pretinieki gūst smagus punktus, tad viss ir kārtībā, jo ar to nevar uzvarēt. Svarīgākais ir neļaut atrast brīvus metienus un neļaut sevi viegli apspēlēt," skaidroja treneris, uzsverot, ka Bogdanovičam nācās smagi strādāt, lai tiktu pie punktiem. "Es negribu teikt, ka mums bija labākā spēle uzbrukumā, bet 82 punkti nav slikts rādītājs. Varbūt viņi labāk mācēja pietēlot nekā mēs. Viņi mūs no pirmās minūtes provocēja, un tas bija skaidrs, ka tā būs."

Bagatskis bija apmierināts ar to, kā spēlē iesaistījās Žanis Peiners, jo tieši viņa centieni saasināt spēli deva rezultātu, kad vajadzēja atspēlēties pirmā puslaika izskaņā. Citiem spēlētājiem emocijas dažbrīd ņēma virsroku, kas patraucēja: "Nevar būt labs spēlētājs un spēlēt bez emocijām, tikai tās ir jākontrolē. Ir dažādi veidi, kā pretiniekam atmaksāt par pāri darījumiem, bet, ja to dara atklāti, tad nekas nesanāks."

Latvijas izlase "Eurobasket 2017" otrajā spēlē sestdien pulksten 14:00 tiksies ar Beļģijas valstsvienību.

"Beļģija ir pilnīgs pretstats šai komandai. Tā nav tik disciplinēta komanda, viņiem varbūt nav tik labs rezervistu soliņš, bet viņi zina kā spēlēt uzbrukumā. Viņi pie mazākās iespējas met pa grozu. Ja mēs kaut kādā brīdī aizsardzībā nepacelsim roku vai nezināsim savu pretspēlētāju, tad mums būs lielas problēmas. Mums iepriekš pret viņiem nebija vieglākās spēles," uzsvēra Latvijas izlases galvenais treneris.