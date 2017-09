Speciāli no Stambulas

Spēles ceturtajā ceturtdaļā Latvijas pusātrajā uzbrukumā Janičenoks netrāpīja tālmetienu, bet bumba atlēca tieši pie Porziņģa, kurš ar spēku to "iedankoja" grozā.

"Gribu pateikt oficiālu paldies Janičenokam par to, ka viņš tik ideāli aizmeta garām," pēc spēles žurnālistiem teica Porziņģis, kurš gan uzsvēra, ka viņš šādas epizodes neuzskata par pašmērķi. "Mēģinu spēlēt basketbolu, ja sanāk, tad sanāk. Galvenais tomēr ir izcīnīt uzvaru."

Latvijas izlase Beļģiju uzvarēja ar rezultātu 92:64, tiekot pie pirmā panākuma divās spēlēs. Porziņģis, kurš guva 27 punktus un izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, sacīja, ka komandai izdevās mācīties no kļūdām, kas tika pieļautas spēlē pret Serbiju.

"Mēs mācījāmies no vakardienas, jo tā mums bija smaga spēle. Tiklīdz mačs ar Serbiju noslēdzās, mēs centāmies to aizmirst un uz šo spēli nācām ar svaigām galvām. To mēs izdarījām. Pirmajā un trešajā ceturtdaļā neparādījām labāko basketbolu, bet mēs spējām iegūt pārsvaru un uzvarēt spēli," skaidroja basketbolists.

Beļģijas izlase šo maču iesāka ļoti veiksmīgi, izdarot precīzus metienus, taču turpinājumā izdevās aizsardzībā ierobežot pretinieku metējus. "Mēs aizsardzībā noskaņojāmies un pielāgojāmies. Beļģija ir lieliska metēju komanda, aizsardzībā mēs daudz mainījāmies ar sedzamajiem, bet viņiem tik un tā izdevās iemest pāris metienus mums pāri. Kopumā padarījām labu darbu," skaidroja Porziņģis.

Tomēr Ņujorkas "Knicks" spēlētājs sacīja, ka viņš savu sniegumu vēl var uzlabot: "Aizsardzībā pāris epizodēs varbūt pussekundi nogulēju, jo viss notiek ļoti ātri. Vienmēr gribas labāk, vienmēr gribas iemest visus metienus, bet kopumā kā komanda labi nospēlējām. Mēģināju būt agresīvs pret Akselu Ervelu, un pirmajā puslaikā izprovocēju viņam trīs piezīmes. Tajā brīdī, kad viņš bija nost no laukuma, komandai un man uzbrukums atvērās. Mēģināju būt agresīvs ne tikai, lai pats gūtu punktus, bet arī, lai izkārtotu komandas biedriem iespējas."