Speciāli no Stambulas

Kā ziņots, Latvijas izlase "Eurobasket 2017" ceturtdaļfinālā asumiem bagātā, ļoti rezultatīvā cīņā ar 97:103 piekāpās Slovēnijas valstsvienībai, izstājoties no tālākas cīņas par medaļām. Latvijas izlases rindās 34 punktus guva Kristaps Porziņģis, kurš tādējādi atkārtoja Kārļa Muižnieka rezultativitātes rekordu Eiropas čempionātos. Vēl Latvijai 23 punktus guva Dāvis Bertāns.

"Gribu pateikties mūsu treneru korpusam un pārējam personālam, jo šī bija mana pirmā pieredze ar izlasi. Noteikti, ka mums vēl ir, kur augt gan kā organizācijai, gan kā spēlētājiem. Latvijas faniem varu pateikt, ka tas ir tikai sākums Latvijas basketbolam. Šis bija pirmais, ko mēs parādījām. Nākamie turnīri būs vēl labāki, vēl spilgtāki, tāpēc nevajag nokārt galvas, jo šis ir tikai sākums. Nākamajos čempionātos būs augstākas vietas un rezultāti labāki," sarunā ar žurnālistiem pārliecināts bija Porziņģis.

"Slovēnija nospēlēja ļoti labu spēli un izdarīja to, ko no paša sākuma arī gribēja – dabūt man ātrus sodus spēles sākumā, lai man atlikušo spēli būtu jāspēlē uzmanīgi. Tiesneši nosvilpa to, ko viņi gribēja. Kā ir, tā ir," savu sarūgtinājumu neslēpa Porziņģis.

Viņš arī stāstīja, ka spēles otrajā pusē vajadzēja spēlēt pacietīgāk un uzmanīgāk, īpaši trešajā ceturtdaļā, kad Slovēnijai izdevās atgūties pēc Latvijas atspēlēšanas pirmā puslaika izskaņā.

"Kaut kādus metienus sasteidzām, par ko pats sev pēc spēles pārmetu. Mēs visi gribējām izdarīt labāk, bet vajadzēja būt nosvērtākiem un pieredzējušākiem, jo uzbrukumus vajadzēja nospēlēt līdz galam un tikt līdz labam metienam," sacīja Latvijas izlases uzbrukuma līderis.

"Gribējām iet un cīnīties par medaļām. Savā galvā nevienā brīdī nebiju iedomājies, ka mēs varētu jau šeit apstāties, tāpēc iekšā sēž tik pretīga sajūta," atklāts bija Porziņģis.

Porziņģis arī uzskatīja, ka Latvijas izlase varēja nospēlēt labāk cīņā par atlēkušajām bumbām, kā arī nepieļaut tik daudz pretinieku soda metienus, jo šajos statistikas rādītājos slovēņu pārsvars bija gandrīz divtik liels. Savukārt spēles izskaņā Porziņģis saķērās ar Slovēnijas izlases naturalizēto spēlētāju Entoniju Rendolfu, un latvietis pastāstīja, par konflikta iemesliem.

"Viņš visu laiku mēģināja pret mani spēlēt agresīvi un netīri, bet tas ir normāli. Spēles beigās viņš ar mani saķērās. Viņš visu spēli "kasījās", viņam kaut ko vajadzēja. Varbūt viņam nostrādāja mazvērtības kompleksi, un "gailītim" vajadzēja uzlēkt," skarbs bija Ņujorkas "Knicks" spēlētājs, kurš meta akmeņus arī tiesnešu lauciņā. "Man liekas, ka tiesneši bija satraukušies, jo viņiem nav tādas pieredzes, tāpat kā mums. Var redzēt, ka viņi nemāk, jo varbūt paši nav spēlējuši basketbolu. Negribu tagad vainot tiesnešus. Ar gadiem mēs augsim kā komanda un augs tiesnešu respekts pret mums."

Porziņģis atkārti uzsvēra, ka viņš izbaudīja spēlēšanu Latvijas izlasē, bet izstāšanos ceturtdaļfinālā viņam esot grūti sagremot.