Serbijas izlasē rezultatīvākais spēlētājs bija Bogdans Bogdanovičs, kurš guva 22 punktus, bet 13 punkti Milana Mačvana kontā. Itālijas izlasi no neveiksmes neglāba Marko Belinelli 18 punkti, bet 15 punktus guva Luidži Datome.

Spēles sākums abu komandu izpildījumā bija piesardzīgs, bet Itālijai izdevās iegūt piecu punktu pārsvaru, taču serbi ar katru nākamo minūti sāka darboties pārliecinošāk un ceturtdaļas izskaņā jau bija vadībā ar 18:17. Otrajā ceturtdaļā Serbijai izdevās aizsardzībā apturēt pretinieku metējus, bet uzbrukumā veiksmīgas izspēles ļāva palielināt pārsvaru, puslaikam noslēdzoties ar 44:33.

Otrajā puslaikā spēles gaita būtiski nemainījās, un serbi turējās vadībās, neļaujot pretinieki spēles rezultāta starpību samazināt. Diezgan lēnīgā basketbolā aizritēja pēdējās minūtes, un Serbija iekļuva pusfinālā.

Serbijas izlases pretinieki pusfinālā būs Krievijas izlase, kas ar rezultātu 74:69 pārspēja Grieķiju. Otrā pusfinālā tiksies Spānijas un Slovēnijas valstsvienības.

Eurobasket 2017 ceturtdaļfināls: Itālija – Serbija

Līdz ar to kļuvuši zināmi abi pusfināla pāri: Spānija - Slovēnija;Krievija - Serbija.

Itālija - Serbija 67:83. Spēle noslēgusies!

Itālija - Serbija 61:74Bogdanovičs caurgājienā atkal bija precīzs, pēc tam serbiem izdevās punktus gūt no soda metienu līnijas. Pagaidām Itālijas izlases izredzes atspēlēties izskatās niecīgas.

Itālija - Serbija 61:70Datome devās tuvāk grozam un guva divus punktus, liekot serbiem pieprasīt minūtes pārtraukumu. Bogdanovičs ar tālmetienu atkal atjaunoja savai komandai pārsvaru, bet tad Hakets trāpīja soda metienus.

Itālija - Serbija 57:67Bērnss Itālijai iemeta divus soda metienus, bet pēc tam Serbija ilgi izspēlēja uzbrukumu, izcīnot atlēkušās bumbas, līdz Milosavļevičs guva punktus no groza apakšas. Tad Belinelli bija precīzs no tālās distances.

Itālija - Serbija 52:63Ceturtdaļa abu komandu izpildījumā iesākās ar rezultatīviem uzbrukumiem, bet rezultāta starpība saglabājās.

Itālija - Serbija 48:59. Noslēgusies 3. ceturtdaļa. Ceturtdaļas izskaņā Bogdanovičs ieguva iespēju izdarīt trīs soda metienus, bet viņš iemeta divus. Pēdējie uzbrukumi komandām nebija veiksmīgi.

Itālija - Serbija 48:57Aradori ar pustālo Itālijas deficītu samazināja līdz astoņiem punktiem, bet japāņu tiesnesis Jakaki Kato piešķīra tehnisko piezīmi Itālijas rezervistu soliņam. Pēc šīs epizodes Mačvans guva trīs punktus. Aradori atbildēja ar soda metieniem.

Itālija - Serbija 44:54Marjonovičs ar māņkustību izkārtoja sev brīvu metienu no tuvas distances, bet Biliga pēcāk divos uzbrukumos pēc kārtas guva punktus Itālijai.

Itālija - Serbija 40:52Mačvans iemeta savas komandas 50. punktu spēlē, bet Lučičs pēcāk panāca 13 punktu pārsvaru serbiem. Belinelli pēc lieliskas piespēles realizlēja 2+1 punktu gājienu.

Itālija - Serbija 37:48Kusins pirmos punktus guva ar bumbas triecienu grozā pēc labas piespēles, taču Kuzmičam izdevās ar spēku dabūt to grozā. Turpinājumā ar punktu guvumiem apmainījās Datome un Kuzmičs.

Sācies 2. puslaiks!

Serbijas izlasē astoņus punktus guvis Bobans Marjanovičs, bet pa septiņiem – Milans Lučičs un Bogdanvs Bogdanovičs. Itālijas izlasē Luidži Datome guva 9 punktus, bet Nikolo Melli – 7.

Itālija - Serbija 33:44. Noslēdzies 1. puslaiks.Pēc ātras pārejas uzbrukumā Datome realizēja tālmetienu, pēc tam Marjanovičs neļāva itāļiem tik strauji deldēt deficītu un iemeta abus soda metienus. Lučičs ierāvās zem groza, saņēma piespēli un meta no groza apakšas. Pirmo puslaiku serbi aizvadīja veiksmīgi un noslēdz to ar 11 punktu pārsvaru.

Itālija - Serbija 30:38Mačvans realizēja tālmetienu un panāca Serbijas izlasei jau 11 punktu pārsvaru, tomēr tas nesaglabājās uz ilgu, jo Bērnss atbildēja ar savu metienu no distances.

Itālija - Serbija 27:35Belinelli pēc sava neprecīzā metiena tika pie bumbas, un ar otro mēģinājumu viņš bija precīzs. Lučičam izdevās trāpīt tālmetienu, bet spēles gaita arī turpinājumā bija diezgan lēnīga un saraustīta.

Itālija - Serbija 25:32Bērnss Itālijas ātrajā uzbrukumā izcīnīja atlēkušo bumbu un to iedabūja grozā, bet pēc minūtes pārtraukuma Marjanovičs atbildēja ar diviem soda metieniem. Hakets realizēja pilnīgi brīvu tālmetienu no stūra, taču arī šoreiz serbi atbildēja ar to pašu. Tad Marjanovičs un Jovičs panāca +7 Serbijai.

Itālija - Serbija 20:24Jovičs pēc Bogdanoviča piespēles izdarīja precīzu metienu no tuvas distances, bet Melli ar tālmetienu ļāva Itālijai panākt neizšķirtu rezultātu. Serbi skaisti saspēlējās, un Kuzmičam atlika triekt bumbu grozā, savukārt tūlīt pēc tam Mačvans bija rezultatīvs.

Itālija - Serbija 17:18. Noslēgusies 1. ceturtdaļa.Pirmās ceturtdaļas izskaņā tika izpildīti vairāki soda metieni, kas ļāva serbiem pārņemt vadību.

Itālija - Serbija 16:12Datome izcēlās ar 2+1 punktu gājienu, tad Lučičs realizēja soda metienus, tomēr neizšķirts rezultāts nesaglabājās pārāk ilgi, jo Filojs itāļiem guva trīs punktus. Marjanovičs iemeta pustālo, savukārt Belinelli - tālmetienu.

Itālija - Serbija 7:8Bogdanovičam vēlreiz izdevās gūt punktus no tuvas distances, bet Jovičs ar soda metieniem atguva vēl divus punktus. Savukārt pēcāk pēc lieliskas kombinācijas Mičičs guva vieglus punktus.

Itālija - Serbija 7:2Serbijas "sausā" sērija mača ievadā ilga vairāk nekā četras minūtes, taču arī itāļiem neizdevās vairs gūt punktus. Bogdanovičs izspraucās cauri aizsardzībai un precīzi meta no apakšas, kam sekoja epizode ar Melli precīzo metienu.

Itālija - Serbija 5:0Pirmajā minūtē komandas punktus neguva, bet Melli ar precīzu metienu no apakšas atklāja rezultātu. Pēcāk Datome no stūra iemeta tālmetienu un panāca jau 5:0. Serbiem trīs minūšu laikā itāļu grozu iekarot neizdevās.

Spēle sākusies!

Itālijas izlases pamatsastāvs: Daniels Hakets, Marko Belinelli, Luidži Datomē, Nikolo Meli, Marko Kusins.Serbijas izlases pamatsastāvs: Stefans Jovičs, Bogdans Bogdanovičs, Vladmiris Lučičs, Stefans BIrkevičs, Ognjens Kuzmičs.

Šajā mačā gaidāma divu lielisku Eiropas uzbrūkošo aizsargu duelis - Marko Belinelli (vidēji spēlē 17,8 punkt) pret Bogdanu Bogdanoviču (19,3 punkti spēlē).

Itālijas un Serbijas valstsvienības aizvada cīņu par pēdējo cietu "Eurobasket 2017" pusfinālā.