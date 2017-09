Jau ziņots, ka Latvijas izlases uzvarā D grupas spēlē pār Turciju Strēlnieks ceturtajā ceturtdaļā pameta laukumu un devās uz ģērbtuvēm, nespējot pabeigt maču. Pēc cīņas galvenais treneris Ainars Bagatskis žurnālistiem stāstīja, ka pats Strēlnieks esot viņam teicis, ka vairs nevar laukumā pakustēties.

Strēlnieks ir viens no tiem basketbolistiem, kurš šajā turnīrā saķēra infekciju, tomēr viņš nevienu spēli nav izlaidis. Bagatskis arī piebilda, ka šajā laikā basketbolists zaudējis vairākus kilogramus no sava svara.

Savukārt pēc mača Strēlnieks tika nogādāts slimnīcā, liecina viņa aģenta "Twitter" ieraksts. Kopā ar basketbolistu tur atradās arī Latvijas izlases ārsts Juris Sproģis. Publicētajā fotogrāfijā saspēles vadītājs smaida un rāda īkšķi uz augšu. Basketbolistam slimnīcā nevajadzēja uzkavēties pārāk ilgi.

"Eurboasket 2017" turnīrā Strēlnieks vidēji spēlē izceļas ar 7,2 punktiem un 6 rezultatīvām piespēlēm.

Janis Strelnieks was hospitalized yesterday right after the game against Turkey. Food poisoning is still bothering him. What a warrior! pic.twitter.com/XEUud6SEn6