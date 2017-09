Strēlnieks vidēji mačā ir izdarījis 8,7 rezultatīvas piespēles, bet viņam seko Stefans Jovičs no Serbijas un Peteri Koponens, kuri caurmērā spēlē partneriem asistējuši pa astoņām reizēm. Tāpat šajā rādītājā dalītā 11.vietā ir Dairis Bertāns, kurš izcēlies ar piecām piespēlēm spēlē.

Sestdien aizvadītajā mačā pret Beļģiju (92:64) Strēlnieks izdarīja 13 rezultatīvas piespēles, labojot Latvijas izlases rekordu Eiropas čempionātos. 2001.gadā ar 12 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Raimonds Miglinieks.

Tikmēr Porziņģis vidēji mačā bloķējis 2,3 pretinieku metienus, kas arī ir labākais rādītājs čempionātā. Viņam uz papēžiem min seši basketbolisti, viņu vidū spānis Marks Gasols un lietuvietis Jons Valančūns, kuri vidēji spēlē izdarījuši 1,7 blokus.

Tāpat Latvijas izlases zvaigzne Porziņģis ir trešais rezultatīvākais čempionāta spēlētājs, šo godu dalot ar Somijas izlases talantu Lauri Markanenu. Abi basketbolisti vidēji mačā sametuši 24,3 punktus.

Interesanti, ka šovasar Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) ar septīto numuru draftētā uzbrucēja Markanena spēles stils tiek salīdzināts tieši ar Porziņģi.

Savukārt līderis šajā statistikas rādītājā ir Slovēnijas izlases līderis Gorans Dragičs, kurš mačā izcēlies ar 26,3 punktiem, bet otro vietu ar 25 punktiem spēlē ieņem Vācijas kluba spēlētājs Deniss Šrēders.

Rezultatīvāko desmitniekā ir arī horvāts Bojans Bogdanovičs (22,3 punkti), serbs Bogdans Bogdanovičs (22,0), krievs Aleksejs Šveds (21,3), brits Gabriels Olaseni (19,7), itālis Marko Belinelli (19,3), kā arī Latvijas izlases basketbolists Dāvis Bertāns un gruzīns Tornike Šengelija, kuri vidēji guvuši pa 19 punktiem mačā. Bertāns šajā čempionātā piedalījies divos mačos, jo pirksta traumas dēļ izlaida cīņu ar Beļģiju.

Dāvis Bertāns ir trešais precīzākais metējs, jo no spēles realizējis 64,7% metienu, kamēr Olaseni uzbrucis ar 78,1%, bet ukrainis Artjoms Pustovojs ar 66,7% precizitāti. Desmitais šajā rādītājā ir latvietis Jānis Timma, kurš trāpījis 55,6% metienu.

Jaunākais no brāļiem Bertāniem ir trešais precīzākais tālmetienos, trāpot astoņus no 12 trejačiem jeb 66,7%. Pirmdien pret Lielbritāniju Dāvis no perimetra realizēja septiņus metienus, kas arī ir jauns Latvijas izlases rekords Eiropas čempionātu finālturnīros.

Viņš arī dala līderpozīciju soda metienu precizitātē, jo tāpat kā rumānis Vlads Moldoveans "sodiņos" vēl nav kļūdījies. Rumānis ir realizējis 11 metienus, bet Bertāns astoņus no astoņiem.

Cīņā par atlēkušajām bumbām labākais no latviešiem ir Timma, kurš ieņem 12.vietu ar vidēji 7,3 bumbām spēlē. Līderis ir daudzpusīgais Olaseni, kurš zem groziem ir savācis 11,3 bumbas spēlē, apsteidzot Porziņģa komandas biedru Ņujorkas "Knicks" komandā Villiju Ernangomesu (11,0).

Līdz šim čempionātā visvairāk spēlējis Turcijas jaunais talants Džedi Osmans, kurš vidēji mačā laukumā pavadījis 35,7 minūtes, savukārt vislabākais efektivitātes rādītājs ir Olaseni, kurš mačā ticis pie 29,3 šādiem punktiem. Porziņģis vidēji mačā ir nopelnījis 24 efektivitātes rādītāja punktus, kas viņu šajā statistikas rādītājā ierindo ceturtajā vietā aiz spāņu zvaigznes Po Gasola (27) un Markanena (24,7).

Tikmēr komandu statistikā Latvija pagaidām ir trešā rezultatīvākā čempionāta dalībniece, vidēji mačā gūstot 90,3 punktus, zaudējot tikai Francijai (98,0) un Spānijai (94,3). No spēles latvieši trāpījuši 48,5% metienus, ieņemot sesto vietu, bet no perimetra tā ar 41,8% precizitāti ir piektā.

Latvijas izlases līdzjutēji pēc trīs kārtām var lepoties ar faktu, ka Ainara Bagatska trenētā komanda ir labākā Eiropas čempionāta soda metienu izpildītāja, trāpot 84,2% raidījumu.

Vidēji mačā Latvijas izlase izdara 24,0 rezultatīvas piespēles, kas ir otrs labākais rādītājs, bet cīņā par atlēkušajām bumbām Latvija ar Islandi dala 13.vietu, tiekot pie vidēji 34,7 bumbām spēlē. Visbeidzot, vidēji mačā Latvija ir pieļāvusi 11 kļūdas, kas ir trešais mazākais rādītājs starp 24 turnīra dalībniecēm.

Jau vēstīts, ka Latvijas izlase Eiropas čempionātā ir izcīnījusi divas uzvaras trīs spēlēs.

Čempionāta ievadā piektdien latvieši līdzīgā cīņā ar rezultātu 82:92 piekāpās Riodežaneiro olimpisko spēļu vicečempionei Serbijai, kamēr turnīra otrajā mačā pārliecinoši ar 92:64 sagrāva Beļģiju.

Savukārt otrdien Latvijas basketbolisti ar 97:92 uzvarēja Lielbritāniju, lai gan cīņas laikā tā bija iekrājusi teju 30 punktu vadību, tomēr pēdējā ceturtdaļā to gandrīz izsēja.

Otrdien Latvija tiksies ar D apakšgrupas līderi Krieviju.

Pēc trīs kārtu spēlēm D apakšgrupā Krievijai ir trīs uzvaras, Serbijai un Latvijai divi panākumi, Turcijai un Beļģijai pa vienai uzvarai, kamēr Lielbritānijai - trīs neveiksmes trijos mačos.

Otro reizi pēc kārtas kontinenta meistarsacīkstes norisinās četrās valstīs. A apakšgrupa sacenšas Somijas galvaspilsētā Helsinkos, kur bez mājinieku izlases spēlē arī Polija, Grieķija, Francija, Islande un Slovēnija.

Savukārt B grupa savus mačus izspēlē Izraēlas pilsētā Telavivā, savā starpā sacenšoties mājiniekiem, Ukrainai, Lietuvai, Gruzijai, Itālijai un Vācijai.

Tikmēr C grupā, kas mačus aizvada Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, sacenšas mājinieku izlase, Horvātija, Čehija, Spānija, Melnkalne un Ungārija.

Katras apakšgrupas četras labākās izlases iekļūs astotdaļfinālā, ko Latvijas izlase kvalificēšanās gadījumā aizvadīs 10.septembrī. Pēc tam ceturtdaļfināli tiks aizvadīti 12. un 13.septembrī, bet pusfināli - 14. un 15.septembrī. Savukārt spēles par vietām notiks 17.septembrī.