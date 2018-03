Latvijas futbolā ir ļoti labvēlīga augsne, lai varētu manipulētu ar spēļu rezultātiem, uzskata bijušais Latvijas futbola izlases kapteinis Kaspars Gorkšs . To bijušais sportists sacīja raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu".

Latvijas futbolu pēdējos gados ik pa laikam skar skaļi spēļu ietekmēšanas skandāli, komandas saņem diskvalifikācijas, tomēr aizdomīgi mači futbolā turpinās. Pirms diviem gadiem Saeima pieņēma grozījumus Sporta likumā, kas nosaka aizliegumu manipulēt ar sporta sacensībām, kā arī paredz par pienākumu sportistiem un sporta organizācijām darīt visu, lai novērstu šādu manipulāciju iespējamību. Tomēr tas nav izskaudis šo sērgu, un ik pa laikam Latvijas futbolā dzirdamas runas par spēļu rezultātu ietekmēšanu.

"Latvija ir bīstamā situācijā, jo mums futbols nav populārākais sporta veids. Tas nozīmē, ka tam uzmanību nepievērš tik daudz, spēlētāji nepelna lielas algas, līdz ar to mums ir laba augsne, lai manipulētu ar spēlēm. Tā ir liela problēma ne tikai futbolā, bet sportā kopumā. Par futbolu daudz runā šajā sakarā. Latvijas precedents, ka katru gadu kāda komanda tiek izslēgta tieši manipulāciju dēļ, mums godu nerada," saka bijušais futbolists.

Gorkšs savas karjeras labākos gadus aizvadīja Anglijas futbolā, kur ar līdzīgām problēmām nebija saskāries. Tomēr 2015. gadā viņš karjeru turpināja Grieķijā, kur pirmo reizi viņu pārsteidza komandas biedru rīcība.

"Anglijā ar šīm lietām nesaskāros, tāpēc bija liels apjukums, kad Grieķijā viens džeks visu laiku sita bumbu atpakaļ uz stūra sitienu, nevis laukumā. Es viņam prasu – nu ko tu dari? Pēc tam izrādās, ka viņš uzlicis (likmi), ka būs 12 vai vairāk stūra sitieni spēlē. Tā ma bija pirmā saskare un es pēc tam domāju – ka tā ir liela problēma. Pirms tam palasi internetā un likās, ka tas ir tālu un tevi neskar," atceras Gorkšs.

Lai gan Gorkšs sacīja, ka tā viņam bija pirmā reize, kad tā nopietni viņš saskāries ar spēļu rezultātu ietekmēšanu, tā gluži nav - 2011. gadā Gorkšs bija Latvijas izlases kapteinis skandalozā pārbaudes spēlē pret Bolīviju. 2011.gada februārī Turcijas pilsētā Antālijā, sporta kompleksā "Mardan", notika divas pārbaudes spēles, kuras organizēja aģentūra "Footy Sport International" - sākotnēji Latvija ar 2:1 uzvarēja Bolīviju, bet pēc tam Igaunija nospēlēja 2:2 ar Bulgāriju. Spēles kļuva zīmīgas ar to, ka visi septiņi vārti tika gūti no 11 metru soda sitienu atzīmes. Vēlāk šīs skandāla ietvaros vairāki cilvēki saņēma sodus, bet Latvijas vai kāda Latvijas futbolista saikne ar spēles rezultāta ietekmēšanu netika pierādīta.

"Tad bija leģendārā Latvijas un Bolīvijas spēle. Es vienā brīdī kā kapteinis domāju, ka jāiet nost no laukuma. Latvija un Bolīvija spēlē Turcijā... Tas nav tā, ka liekas, ka parasta draudzības spēle. Man liekas, ka viens no 11 metru soda sitieniem tika piešķirts uz mūsu vārtiem pēc tam, kad divi bolīvieši savā starpā saskrējās un iebļāvās, un "godam nopelnīja" 11 metru soda sitienu," septiņus gadus senus notikumus atceras Gorkšs.

Gorkšs uzskata, ka pagaidām neviena lieta nav noslēgusies ar reālu kriminālsodu tādēļ, ka grūti pierādīt iesaisti spēļu rezultātu ietekmēšanā. "Mēs neesam bijuši pietiekami agresīvi pret to – izglītojot un informējot spēlētājus un futbolā iesaistītos. Latvijā futbola kopiena maziņa, mēs visi viens otru pazīstam, visi esam pie viena galda sēdējuši... Mēs nesperam šo soli un neizdarām, ko tādu neērtu. Prakse, ka liela daļa no iesaistītiem aiziet uz citu klubu uz citu reģionu, un tirpina nodarboties ar to pašu.

Gorkšs uzskata, ka slēgt klubu nebūtu prātīgākais, bet vajadzētu vairāk vērsties pret pašiem spēlētājiem, kuri ar to saistīti. "Sākt ar to, ka diskvalificēt – un vēl drakoniskāk nekā līdz šim – iesaistītos," piebilst Gorkšs.

Visu interviju ar Kasparu Gorkšu iespējams redzēt šeit: