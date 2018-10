Latvijas futbolisti sestdien savā laukumā D divīzijas mačā nospēlēja 1:1 ar Kazahstānu, bet otrdien gaidāms mačs pret Gruziju.

"Katrai spēlei gatavojamies ar mērķi uzvarēt," preses konferencē sacīja Latvijas izlases treneris. "Zinām situāciju grupā un to, ka Gruzija ļoti labi iesākusi turnīru — ar trim uzvarām. Viņi ir paveikuši to, kas no viņiem tika gaidīts. Spēle būs smaga, vajadzēs daudz aizsargāties. Tomēr arī mēs centīsimies izveidot momentus."

Dalību Nāciju līgā Latvijas izlase sāka ne pārāk sekmīgi, jo septembrī savās mājās cīnījās neizšķirti 0:0 ar Andoru, bet viesos ar 0:1 zaudēja Gruzijai. Tikmēr Gruzija ir grupas līdere, gūstot uzvaras arī pret Kazahstānu (2:0) un Andoru (3:0).

"Šajos trīs mačos centīsimies darīt tik, cik spēsim," turpināja somu speciālists. "Protams, ir iespēja, ka mēs visās trīs spēlēs netiksim pie uzvarām, bet mēs centīsimies tās izcīnīt. Pirms katras spēles saku futbolistiem, ka viņiem jādara viss, lai Latvijā ar viņiem lepotos. Man ir svarīgi, lai spēlētāji laukumā atdotu sevi visu un ne mazāk."

Šajā sasaukumā Latvijas izlasei nevar palīdzēt traumētie Gļebs Kļuškins un Vladislavs Gabovs, bet viņu vietā uz izlasi tika izsaukti Aleksandrs Solovjovs un Vadims Žuļevs. Tāpat jau augusta beigās pleca traumas dēļ sezona beidzās Jānim Ikauniekam, kā arī savainojums ir Vladimiram Kamešam.

Uz izlasi šoreiz netika saukts arī talantīgais uzbrucējs Roberts Uldriķis, kurš pievienojies Latvijas U-21 izlasei, bet kandidātu sarakstā negaidīti tika iekļauts pussargs Andrejs Cigaņiks, kurš šosezon spēlē Nīderlandes pēc spēka otrajā līgā, pārstāvot Leuvardenas "Cambuur" vienību.

Savukārt spēlē pret Kazahstānu savainojumā iedzīvojās centra pussargs Vjačeslavs Isajevs.

"Valērijs Šabala un Isajevs ir kopā ar komandu un gatavojas spēlei. Isajevs pameta spēli ātrāk un viņam kājai tika uzliktas šuves, bet viņš jau pēc mača bija atpakaļ komandā. Gints Freimanis mikrotraumas dēļ devies mājās, bet pārējiem viss ir kārtībā," sastāva situāciju komentēja Pātelainens. "Dāvis Ikaunieks ir spējīgs futbolists, taču viņam nav bijusi spēļu prakse klubā un septembra mačos viņš varēja nospēlēt labāk, tomēr es novērtēju viņa prasmes. Tajā pašā laikā ir futbolisti, kuri gūst vārtus klubos un labi spēlē arī izlasē. Man ir jāpieņem daudz grūti lēmumu, tajā skaitā par to, kurš spēlēs un kurš nē."

Pirmajā savstarpējā mačā Latvija viesos ar minimālu rezultātu piekāpās gruzīniem, ielaižot diskutabli piešķirtu 11 metru soda sitienu.

"Gruzijā ļoti daudz aizsargājāmies un mūsu spēle uzbrukumā bija ierobežota. Neskatoties uz to, bija pāris vārtu gūšanas momenti. Gruzija dominēs un viņi būs favorīti šajā mačā, taču arī mēs centīsimies uzbrukt un mums ir idejas, kā to darīt. Vajadzīgs tikai atrast balansu starp uzbrukumu un aizsardzību, lai neiekristu pretuzbrukumos, kas pret tādu ātru komandu kā Gruzija ir bīstami," noteica Pātelainens.

Spēlē pret Latviju, iespējams, nespēlēs Gruzijas izlases līderis Žano Ananidze, kurš ikdienā pārstāv Maskavas "Spartak" klubu.

"Ananidze, iespējams, traumas dēļ nespēlēs, un mēs ņemsim to vērā. Gruzijai ir daudz labu spēlētāju, tādēļ nedomāju, ka spēle daudz mainīsies, ja kāds izkritīs no sastāvā. Futbolisti nāk un iet, bet spēles stils paliek tas pats," pārliecināts ir treneris. "Mums ir tāls ceļš priekša un daudz kas jāattīsta. Mēs progresējam pakāpeniski un ar patriotismu, taktiskajām iestrādēm un pašatdevi varam panākt mums pozitīvu rezultātu."

Iepriekšējā mačā pret Kazahstānu savus debijas vārtus izlasē guva Artūrs Karašausks.

"Komandā šobrīd ir ļoti laba atmosfēra, un futbolisti ir ļoti pozitīvi noskaņoti. Biju pārsteigts, ka Karašusaks vēl nebija guvis vārtus. Esmu pārsteigts, ka arī Denisam Rakelam vēl tas nav izdevies. Mēs centīsimies to mainīt. Darīsim visu, lai uzbrucēji vairāk tiktu pie bumbas. Arī Gruzija šobrīd ir attīstījusies tā, ka tagad strādā kā labi ieeļļots mehānisms."

Tikmēr Latvijas izlases centra aizsargs Vitālijs Jagodinskis ir pārliecināts, ka nepieciešams realizēt savus momentus.

"Treniņos strādājam pie visa, neatkarīgi no tā, kā spēlējam aizsardzībā vai uzbrukumā. To, kas ir labs, cenšamies uzlabot, kas slikts - mēģinām darīt, lai būtu labāk nekā pirms tam. Mums ir trīs četri momenti spēlē un, realizējot kaut vienu, būs jau vieglāk. Salīdzinot ar iepriekšējo spēli, Gruzija ir ātrāka nekā Kazahstāna."

Pēc trīs kārtām šajā grupā Gruzijai ir deviņi punkti, bet Latvijai, Andorai un Kazahstānai pa diviem.

Grupas uzvarētāja nākamajā gadā varēs cīnīties par pirmo vietu D divīzijā un ceļazīmi uz 2020. gada Eiropas čempionāta finālturnīru.

FIFA rangā Gruzija ir 93. vietā, Kazahstāna ieņem 118. pozīciju, Andora atrodama 128. pozīcijā, bet Latvija ir vēl trīs vietas zemāk.

Novembrī Latvijas izlase šī turnīra ietvaros viesosies pie Kazahstānas un Andoras.

UEFA Nāciju līgā izlases pēc ranga ir sadalītas četrās divīzijās, Latvijai spēlējot vājākajā no tām jeb D divīzijā. Tajā ir četras grupas, katrā pa četrām vienībām, tām līdz novembra beigām aizvadot divu apļu turnīru. Grupu uzvarētāji savukārt vēlāk noskaidros divīzijas labāko komandu, kura iegūs ceļazīmi uz 2020. gada Eiropas čempionāta finālturnīru.

Latvijas futbola izlases kandidātu saraksts pirms UEFA Nāciju līgas spēlēm ar Kazahstānu un Gruziju:

vārtsargi - Andris Vaņins ("Zurich", Šveice), Pāvels Šteinbors (Gdiņas "Arka", Polija), Kaspars Ikstens (RFS);

aizsargi - Kaspars Dubra, Aleksandrs Solovjovs (abi - RFS), Vitālijs Jagodinskis, Vadims Žuļevs (abi - "Ventspils"), Gints Freimanis (Jūrmalas "Spartaks"), Antons Kurakins ("Riga"), Vitālijs Maksimenko (Ļubļanas "Olimpija", Slovēnija), Mārcis Ošs (Neišateles "Xamax", Šveice), Igors Tarasovs (Vroclavas "Šlask", Polija);

pussargi - Aleksandrs Fertovs, Vjačeslavs Isajevs, Roberts Savaļnieks (visi - RFS), Ritvars Rugins ("Ventspils"), Ivans Lukjanovs ("Riga"), Andrejs Cigaņiks (Leuvardenas "Cambuur", Nīderlande);

uzbrucēji - Deniss Rakels (abi - "Riga"), Valērijs Šabala (Belsko-Bjalas "Podbeskidzie", Polija), Dāvis Ikaunieks ("Jablonec", Čehija), Artūrs Karašausks (Oralas "Akžajik", Kazahstāna), Vladislavs Gutkovskis (Ņidzicas "Termalica", Polija).