"Tas bija liels pagodinājums, strādāt kopā ar jums. ECA ir kļuvusi par spēcīgu un uzticamu partneri UEFA un FIFA. Kad iesākām šo darbu, mums bija vīzija. Šodien ar lepnumu varam teikt, ka desmit gadu laikā ECA ir sasniegusi vairāk nekā mēs toreiz uzdrošinājāmies sapņot. Un tā kā nevienam amats netiek piešķirts uz mūžu, es šo posteni varu atstāt ar labi padarīta darba sajūtu," teikts Rumeniges paziņojumā, kas ievietots Minhenes "Beyern" oficiālajā mājas lapā.

Rumenige bija viens no UEFA Čempionu līgas reformatoriem, kad parādījās runas par iespējamo Eiropas superlīgas izveidi, kurā spēlētu kontinenta spēcīgākie klubi, saukti arī G-14. UEFA Čempionu līgu izdevās pārveidot tā, lai būtu apmierinātas Eiropas vadošo futbola līgu prasības, kā arī mazāko Eiropas klubu finansiālās un reprezentatīvās vēlmes.

"Īpaši priecājos par to, ka pēdējo 10 gadu laikā mēs ne uz brīdi neesam atteikušies no solidaritātes. Mazākie saprot lielos un otrādi. Eiropas klubu līgu reforma to ir kārtējo reizi pierādījusi, jo visi gūst labumu no lieliekiem ienākumiem un mēs esam palielinājuši solidaritātes maksājumus par vairāk nekā 40%, no 199 līdz 284 miljoniem eiro. Es ar to patiešām lepojos," norāda Rumenige.

Jauno ECA prezidentu asociācija izziņos 19. septembrī. Itāļu mediji ziņo, ka viens no iespējamiem Rummeniges sekotājiem būs Turīnas "Juventus" kluba priekšsēdētājs Andrea Anjelli.