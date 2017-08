"Līgumā ir atrunāts, ka piedāvājuma saņemšanā no NHL līdz 31. janvārim Hārtlijs var līgumu lauzt un braukt strādāt kādā no NHL komandām," "Dienai" skaidroja Koziols.

Tāpat LHF ģenerālsekretārs atklāja, ka Hārtlijs varētu apvienot darbu izlasē ar kādu Eiropas kluba vadīšanu: "Arī to viņš varēs darīt, tikai strikti izpildot mūsu nosacījumus, proti, Hārtlijam tad būs mūsu noteiktajos datumus jābūt valstsvienībā."

Koziols norādīja, ka abu pušu intereses, pagarinot līgumu, sakrita, jo 2021. gadā Rīgā notiks pasaules čempionāta spēles, bet 2022. gadā izlase mēģinās kvalificēties olimpiskajām spēlēm.

Hārtlija vadībā Latvijas hokeja izlase pasaules čempionātā Vācijā izcīnīja desmito vietu, kas komandai bija labākais sasniegums kopš 2012.gada. Viņam ir liela pieredze darbā NHL, kur viņš ir trenējis trīs klubus. No 1998. līdz 2003.gadam Hārtlijs vadīja Kolorādo "Avalanche" komandu, kurā pirmajās divās sezonās vēl spēlēja Ozoliņš. No 2003. līdz 2008.gadam viņš bija Atlantas "Thrashers" galvenais treneris, bet no 2012.gada līdz 2015./2016.gada sezonas beigām Hārtlijs stūrēja Kalgari "Flames" klubu.