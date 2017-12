Spēlē pret "Oilers" Vinipegas kluba kapteinis atdeva 288. rezultatīvo piespēli, kas ir jauns kluba rekords. "Jets" šai mačā uzvarēja ar 4:3, un Vīlers asistēja trešo vārtu guvumā otrās trešdaļas pirmajā minūtē.

Congratulations to Blake Wheeler, who now leads the franchise in assists, with 288!#GoJetsGo #EDMvsWPG pic.twitter.com/o04bEdZBHq

— Winnipeg Jets (@NHLJets) December 28, 2017