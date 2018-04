Hārtlijs: es uzņemos atbildību par negūtajiem vārtiem

Latvijas Hokeja federācijas (LHF) vadība un Latvijas izlases galvenais treneris Bobs Hārtlijs trešdien, 25. aprīlī, preses konferencē informēja par jaunāko valstsvienības sagatavošanās darbā pasaules čempionātam, un Hārtlijs atzina, ka mazrezultatīvais sniegums pārbaudes spēlēs saistīts ar trenera lēmumiem un taktiku attiecībā uz komandas komplektāciju un darbu izlasē.

Kā zināms, Latvijas hokeja izlase divās pārbaudes spēlēs ar Somiju piedzīvoja divus "sausos" zaudējumus, pirms tam tika piedzīvoti zaudējumi Norvēģijas izlasei, bet aizvadītās nedēļas nogalē — arī Slovākijas valstsvienībai. Norvēģijā mūsu izlases spēlētāji guva pa diviem vārtiem, mačos pret Slovākiju —pa vieniem katrā spēlē.

"Norvēģijas spēlēs mums komandā bija tikai viens veterāns, Vitālijs Pavlovs, un viņš, kā zināms, nav no vārtu guvējiem," skaidro Bobs Hārtlijs. "Mums bija līdz daudz jauno spēlētāju, kam pretiniekos bija profesionāli hokejisti, no kuriem liela daļa piedalījās olimpiskajās spēlēs. Mums nav tik daudz veterānu, dažiem bija nelieli savainojumi, tāpēc neņēmām viņus līdz uz Norvēģiju. Ja jūs man jautāsiet, kāpēc mēs pārbaudes spēlēs neizmantojām pieredzējušos hokejistus, — nav jēgas tajās riskēt ar vadošajiem spēlētājiem. Ja pēkšņi izrādīsies, ka pārbaudes spēlēs gūta trauma vai saasināta jau esošā, un mēs viņus pazaudējām tikai tāpēc, ka gribējām uzvarēt sagatavošanās mačā, tas nav īpaši gudri. Tāpēc tas, ka izlase neguva vārtus, ir mana vaina. Tajā pašā laikā es uzskatu, ka visu darīju pareizi, lai Latvijas hokeja izlase labāk sagatavotos pasaules čempionātam. Mēs gūsim vārtus, to es apsolu."

"Es nekādā ziņā neko nepārmetu jaunajiem hokejistiem, jo viņi strādāja ļoti, ļoti labi, tikai daudzi no viņiem vēl nav gatavo profesionālajam hokejam," uzsver treneris. "Būsim godīgi — Latvija nav liela hokeja nācija, mums nav tādu rezervju kā ASV, Kanādai, Krievijai vai Zviedrijai. Mums nav 300 spēlētāju, no kā izvēlēties, viņu skaits ir ierobežots, un, jo ātrāk jaunie hokejisti iegūs pieredzi, jo labāk Latvijas hokejam. Viņiem ir jāsaprot, ka tiks dota iespēja spēlēt izlasē, ir ļoti svarīgi viņiem iedot šo motivāciju."

"Kopumā es esmu apmierināts ar paveikto kopš treniņnometnes sākuma, sagatavošanās periodā pārbaudījām jaunos spēlētājus, pret visiem attieksme bija vienāda. Spēlētāji izlasei pievienojās dažādos laikos, joprojām gaidām dažus hokejistus," uzsver Hārtlijs. "Pirmajās pārbaudes spēlēs negatavojām viņus uzvarām, pamatā pārbaudījām spēlētājus, izspēlējām situācijas. Ļoti daudz strādājām ar jaunajiem, jo šogad esam saskārušies ar daudz savainotiem vadošajiem hokejistiem, un diemžēl tur neko nevar padarīt. Ko es esmu apguvis šajā biznesā — tu vari uzvarēt tikai ar tiem spēlētājiem, kas ir tavā rīcībā, tu nevari uzvarēt ar tiem, kuru nav komandā. Puiši smagi strādāja, viņiem bija pareizā attieksme, un ir sajūta, ka varam izveidot tikpat stipru ģimenes sajūtu kā pērn Ķelnē. Jo ģimene ir spēcīgāka par komandu. Vēl atlikušas divas pārbaudes spēles pret Šveici un pēdējā pret Kanādu, un es uzskatu, ka mums ir bijis labs treniņu laiks, labas sacīkstes."

LHF ģenerālsekretārs Viesturs Koziols preses konferencē atklāja, ka ceturtdien, 26. aprīlī, Latvijā no Ziemeļamerikas ierodas vārtsargs Matīss Kivlenieks, drīzumā gaidāma arī uzbrucēja Rūdolfa Balcera atgriešanās no Amerikas Hokeja līgas (AHL). "Balcers jau faktiski bija mūsu rīcībā, jo viņa kluba īpašnieki neticēja, ka Sanhosē "Barracuda" iekļūs "play off", bet tad sekoja astoņas uzvaras pēc kārtas un Balceram bija jāpaliek," saka Koziols. "Ja viņi beidz spēlēt sestdien, visticamāk, Balcers tiks atbrīvots uz izlasi, bet tik un tā pirmajās spēlēs PČ vēl paturēsim dažas vietas izlases pieteikumā brīvas."

Izlasē tiek gaidīti arī uzbrucēji Rihards Bukarts un Ronalds Ķēniņš, kā arī vārtsargs Elvis Merzļikins, un Koziols uzskata, ka šie hokejisti varētu komandā ierasties labā kondīcijā. "Viņi būs labā fiziskā formā, jo visu laiku ir trenējušies un spēlējuši. Tas reizēm ir labāk nekā nedēļu gara pauze," ir pārliecināts Koziols.

Kā zināms, Latvijas izlasei līdz pasaules čempionātam, kas sākas 4. maijā, vēl atlikušas trīs pārbaudes spēles — 26. un 27. aprīlī pret Šveices valstsvienību un 1. maijā pret Kanādu.

Šāgada pasaules čempionāts mūsu komandai sāksies 5. maijā ar spēli pret Norvēģiju.