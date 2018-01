Nometne noslēgusies! Brīžiem bija ļoti smagi, brīžiem vēl smagāk, bet, tagad atskatoties uz aizvadītajiem mēnešiem Spānijā, esam paveikuši fantastisku darba apjomu un es jūtos lieliski! Vēl viena nedēļa ar treniņiem un publiskajiem pasākumiem un, tad jau saldais ēdiens - pati cīņa! #wbcboxing #wbsuperseries ••• Last sparring session completed, marking the end of the camp preparing for the @wbsuperseries semifinals vs. Oleksandr Usyk in Riga next Saturday! Looking back at the camp, I can say that enormous amount of work has been put in and I feel so very ready for the bout! One week with public events and training and then off we go! Can't wait! 🥊

