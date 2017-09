Pirms mača ar Izraēlas šahistu Maksimu Rodšteinu Kovaļovs norādīja uz tiesneša kļūdu, jo kanādietiem vajadzēja spēlēt ar baltajām figūrām, pēc kā Pasaules kausa Apelācijas komitejas priekšsēdētājs Zurabs Azmajparašvili izdarīja Kovaļovam piezīmi par apģērbu. Pēc sekojošas emocionālas vārdu apmaiņas Kovaļovs pameta spēļu zāli un vēlāk arī izrakstījās no viesnīcas. Kanādas šahists atteicās iesniegt apelāciju un nepaņēma viņam pienākošos naudas prēmiju.

Anton Kovalyov leaves #FIDEWorldCup2017 after forfeiting his game. Organizers didn't accept him wearing shorts. He wore them in rds 1 and 2. pic.twitter.com/x5fODJ1fC0