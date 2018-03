Latvijas labākā boksera Maira Brieža pilna laika treneris vairs nebūs Sandis Kleins, kurš pieņēmis lēmumu nedaudz paiet malā no šī sporta veida, intervijā "Sporta Avīzei" pastāstīja pats Briedis.

Šādu lēmumu Kleins pieņēma pēc tam, kad Briedis piedzīvoja zaudējumu Oleksandram Usikam Pasaules Boksa supersērijas (WBSS) pusfinālā, tādējādi nenosargājot savu Pasaules Boksa padomes (WBC) čempiona jostu. Intervijā "Sporta Avīzei" Briedis stāstīja, ka viņu pārsteidza tas, ka līdzjutēju atbalsts arī pēc zaudējuma bija liels.

"Ja godīgi, es biju domājis, ka būs lielāka kritika no līdzjutējiem, no tautas. Taču izrādījās citādi, tauta nesalūza. Tā, kas salūza, bija mana komanda. Precīzāk – ilgu laiku ierastā lietu kārtība tajā, kā rezultātā man tagad jāizkāpj no komforta zonas un kaut kas atkal jāsāk no jauna. Jo Sandis vairs nebūs ar mani kopā simts procentus laika. Tagad esmu jauna trenera meklējumos," stāstīja Briedis.

Lai arī bija mēģinājumu pārliecināt Kleinu turpināt iesākto darbu, tomēr tas nav izdevies. Briedis uzsver, ka viņš respektē viņa lēmumu. "Viņam ir savi argumenti. Bija mēģinājumi pārliecināt viņu mainīt šo lēmumu, taču tas neizdevās ne man, ne mūsu kopējiem paziņām," skaidroja bokseris.

Brieža komandai jau esot pāris idejas par to, kas varētu būt viņa nākamais pilna laika treneris. Mērķis šobrīd ir atrast kādu, kurš būtu gatavs braukt strādāt uz Rīgu. "Es melotu, ja teiktu, ka Sanda lēmums nav radījis problēmas. Taču tā tam acīmredzot bija jānotiek. Reizēm tieši izkāpšana no savas komforta zonas paver jaunas durvis un iespējas," pauda Briedis.

Briedis diezgan negaidīti televīzijas intervijā izteicās, ka viņš būtu noslēdzis karjeru, ja būtu uzvarējis Usiku, tomēr viņš tagad sacīja, ka pats sarunājis blēņas.

"Pats esmu nolēmis, ka trīs četrus gadus vēl profesionāli boksēšu, līdz ar to vienkārši jāiet uz priekšu ar jauno situāciju. Šajā brīdī, kad beidzot sasniegta topa līmeņa boksera latiņa, beigt karjeru – tas būtu neprāts. Tas, ko pateicu televīzijā – ka uzvaras gadījumā būtu licis punktu –, tas bija kaut kāds dīvains pārpratums. No rīta vēl nebiju īsti pamodies, droši vien tāpēc sāku tur gvelzt tādas muļķības... Esmu nospraudis sev mērķi. Un ar pēdējiem notikumiem – tikai kļuvis spēcīgāks. Kāds domā, ka tieši pretēji – ka guļu zemē un šis ir īstais brīdis mani nomīt. Taču viņi rūgti maldās. Ir tāds teiciens – kas mūs nenogalina, padara mūs spēcīgākus. Es ar komandu dodos uz priekšu, un tagad pirmais uzdevums ir atrast labu treneri, kurš spēs mani pilnveidot," viņš uzsvēra.