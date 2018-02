Latvijas vīriešu florbola izlase sestdien Valmierā 2018. gada pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīra noslēdzošajā mačā ar rezultātu 4:9 (0:3, 2:4, 2:2) piekāpās spēcīgajai Šveices valstsvienībai. Šis mačs gan neko neizšķīra, jo abas izlases jau iepriekš bija garantējušas vietu finālturnīrā.

Mačā jau no pirmajām minūtēm dominēja Šveice, pirmajā trešdaļā gūstot trīs vārtus. Otrās trešdaļas pirmās minūtes Latvija aizvadīja ļoti labi, tomēr pēc tam ielaida trīs vārtus nepilnu divu minūšu laikā, rezultātam kļūstot jau 0:6.

Spēles vidū pirmos vārtus Latvijai guva Artis Raitums, turklāt 33.minūtē Jānis Ragovskis iemeta vārtus brīdī, kad Latvijai bija lielais vairākums, samazinot deficītu līdz 2:6. Trešajā trešdaļā pēc ļoti skaista individuālā gājiena mazākumā vēlreiz izcēlās 17 gadus vecais Ragovskis, bet pašās dueļa beigās, Latvijai rādot atzīstamu sniegumu, atzīmējās arī Ingars Matisons.

Šveices izlase ir iepriekšējā pasaules čempionāta bronzas medaļniece, bet planētas meistarsacīkstēs kopā pie godalgām tikusi septiņas reizes.

Abas komandas jau iepriekš bija nodrošinājušas ceļazīmes uz pasaules čempionāta finālturnīru, jo pirmajās četrās kārtās guva tikai uzvaras. Atlases grupā ar desmit punktiem piecos mačos triumfēja Šveice, latvieši tika pie astoņiem punktiem, pa pieciem punktiem iekrāja Krievija un Ungārija, divi punkti bija Islandes izlasei, bet bez punktiem palika Itālija.

Latvijas florbolisti iepriekš šajā kvalifikācijas turnīrā ar 12:1 pārspēja Ungāriju, ar 11:1 apspēlēja Itāliju, ar 7:3 pieveica Krieviju un ar 14:0 sagrāva Islandi. Tikmēr Šveice katrā no iepriekšējām četrām spēlēm bija guvusi vismaz 17 vārtus.

Vēl sestdien šajā atlases grupā Krievija ar 9:5 (2:1, 3:0, 4:4) apspēlēja Itāliju, kamēr Ungārija ar 12:3 (5:1, 2:2, 5:0) sagrāva Islandi.

Pasaules čempionāta finālturnīram kvalificēsies četru Eiropas grupu pirmo divu vietu ieguvējas, kā arī divas labākās trešo vietu ieņēmušās komandas.

Latvija pasaules čempionāta finālturnīros piedalījusies desmit reizes, tostarp iepriekšējās deviņas pēc kārtas, četras reizes paliekot uzreiz aiz lielā četrinieka - piektajā vietā. Aizpērn savā laukumā gan Latvijai turnīrs izvērtās ļoti neveiksmīgs, samierinoties ar desmito vietu. Tikmēr Šveice ir startējusi visos 11 planētas meistarsacīkšu finālturnīros, 1998. gadā izcīnot sudraba medaļas, bet vēl sešas reizes esot trešajā vietā. Pie bronzas godalgām šveicieši tika arī iepriekšējā čempionātā Rīgā.

Latvijas vīriešu izlases jaunais galvenais treneris Arto Rīhimeki komandas divdesmitnieku paziņoja janvāra sākumā, tāpat tika nosaukts arī rezervistu desmitnieks, no kuriem divi vēlāk tika pamatsastāvā. Edžus Ceriņš, kurš vēl nebija pilnībā atguvies pēc savainojuma, tika aizvietots ar zviedru izcelsmes latvieti Jākobu Kārlsonu. Savukārt pagājušajā nedēļā savainojuma guva viens no visu laiku rezultatīvākajiem spēlētājiem planētas meistarsacīkšu vēsturē Atis Blinds, kura vietā uz izlasi tika izsaukts Ingars Matisons.

Sastāvā bija pa četriem florbolistiem no "Betsafe"/"Ulbroka" un Talsu NSS/"Krauzera", diviem - no "Lielvārdes"/"Fat Pipe", Cēsu "Lekringa" un Stalbes "Pārgaujas", bet pa vienam no "Rubenes" un Liepājas komandas "Kurši"/"Ekovalis". Pārējie četri izlasē iekļautie florbolisti (brāļi Jānis un Andris Rajeckis, Morics Krūmiņš un Jākobs Kārlsons) spēlē Šveicē un Somijā. Sezonu Čehijā iesāka Artūrs Jurševskis, bet viņš pievienojies "Pārgaujai".

Latvijas vīriešu florbola izlase pasaules rangā šobrīd ieņem septīto vietu, kamēr visaugstāk ir Šveice - trešā. Tikmēr Krievija ir 15.vietā, Itālija - 21., Ungārija - 30., bet Islande - 32.pozīcijā. Pasaules čempionāta finālturnīrs norisināsies šī gada decembra sākumā Čehijas galvaspilsētā Prāgā.

Latvijas vīriešu florbola izlases sastāvs pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīram: