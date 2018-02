Kā zināms, WBSS pusfinālā Mairis Briedis piekāpās Usikam, pazaudējot savu pasaules čempiona jostu Pasaules Boksa padomes (WBC) versijā.

"Bija doma, ja godīgi, – ja šo cīņu uzvarēšu, beigšu boksēt, jo diezgan daudz traumu savākts pa visu karjeru, bet Dievs ir vēlējis turpināt šo profesionālo karjeru, man nav jāmet pie malas šis sporta veids un vēl daži gadi jāpasvīst," intervijā televīzijas kanālā LNT raidījumā "900 sekundes" atzinās Briedis. "Man pretī bija olimpiskais un pasaules čempions, augstākais, ko cilvēks savā sporta karjerā var sasniegt amatieru boksā, un ja es to cīņu būtu uzvarējis, būtu pielicis punktu uz "i", bet tagad vēl būs jāstrādā."

Par nākotnes plāniem Briedis vēl neko konkrētu nevarēja teikt, jo vēl nav fiziski atkopies un atpūties pēc WBSS pusfināla, taču viens no mērķiem ir pasaules čempiona jostas atgriešana Latvijā. "Tagad sapratu, ka WBC jostu vajag dabūt atpakaļ uz Latviju, tas ir uzdevums numur viens, pēc tam skatīsimies," saka Mairis. "Jo vairāk atpūšos, jo vairāk gribu to cīņu, bet, cik sapratu no Usika teiktā, jābūt kaut kam abnormālam finansiālā ziņā, lai tā notiktu."

"Neesam vēl līdz galam atkopušies fiziski, bet šodien aizlaidīšu uz pirmo treniņu kaut ko pakustēties, jo ir jau piedāvājumi nākamajām cīņām. Tuvāko nedēļu laikā provizoriski varētu zināt. Kad zināsim, tad pastāstīsim," sola Briedis.

Runājot par maču ar Usiku, Latvijas bokseris atzina, ka joprojām neesot to noskatījies un izanalizējis, taču uzskata, ka varēja būt vēl labāk sagatavojies. "Treneris teica, ka labāk sagatavoties nevar, bet es uzskatu, ka varu, jo mums nometnē patraucēja divas traumas un trešā sevi parādīja ringā, un tas bija lūzuma punkts 5. raundā," uzskata Mairis. "Ar to formu ko biju sasniedzis Spānijā, varēju parādīt daudz labāku sniegumu bet kāds negribēja, lai tas notiek."

WBSS finālā Latvijas bokserim sava favorīta nav. "To redzēsim tur, nevar teikt, kurš ir favorīts. Usiks ir ļoti ātrs, bet Gasijevs – spēcīgs sitienu ziņā. Tur daudz kas atkarīgs no sagatavošanās, veiksmes faktori. Tas ir profesionālais bokss un viss var beigties ar vienu sitienu," nosaka Mairis Briedis.