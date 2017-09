Ņujorka, 6.sept., LETA--AFP. Līdzšinējā pasaules ranga līdere sieviešu tenisā Karolīna Plīškova trešdien ASV atklātā čempionāta ceturtdaļfinālā cieta zaudējumu, kas nozīmē, ka nākamnedēļ publicētajā reitingā planētas pirmās raketes godu pirmo reizi karjerā pārņems Garvinje Mugurusa.

Čehiete Plīškova ceturtdaļfinālā ar rezultātu 6-7 (4:7), 3-6 zaudēja amerikānietei Koko Vandevejai, kura rangā ieņem 20.vietu.

Plīškovai šogad turnīrā bija jāaizstāv pērn par fināla sasniegšanu izcīnītie punkti, kas viņai neizdevās. Čehiete ranga līderes godu saglabātu, ja arī šogad iekļūtu finālā.

Tikmēr šī gada Vimbldonas čempionāta uzvarētāja spāniete Mugurusa ASV apstājās astotdaļfinālā, taču tas viņai netraucēs kļūt par ranga līderi. Pirms ASV atklātā čempionāta spāniete rangā bija trešā, bet pērn viņa bija sasniegusi arī otro pozīciju.

Zīmīgi, ka trīs no četrām pusfinālistēm ir ASV tenisistes, taču gadījumā, ja Medisona Kīza trešdien uzvarēs igaunieti Kaiju Kanepi, pirmo reizi kopš 1981.gada "US Open" dāmu turnīra pusfināls sastāvēs tikai no amerikānietēm.

Ranga 16.vietas īpašnieces Kīzas un 418.numura Kanepi dueļa uzvarētāja pusfinālā tiksies tieši ar Vandeveju.

Savukārt otrā pusfinālā iekļuvušas pasaules devītā rakete Venusa Viljamsa un Sloeina Stīvensa, kura rangā ieņem 83.vietu un ceturtdaļfinālā pārspēja Latvijas otro raketi Anastasiju Sevastovu.