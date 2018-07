Viljamsa, kura šajā turnīrā izņēmuma kārtā nonāca starp izliktajām tenisistēm, saņemot 25. numuru, ar rezultātu 6–2, 6–2 apspēlēja Krievijas sportisti Jevgēņiju Rodinu kura WTA rangā atrodas 120. vietā. Viljamsa savukārt pašlaik ir 181. pozīcijā, kritumu rangā piedzīvojot laikā, kad atradās bērna gaidībās. Viņa savas karjeras laikā septiņas reizes triumfējusi Vimbldonas turnīrā.

Viljamsa tādējādi iekļuva savā 13. Vimbldonas ceturtdaļfinālā.

Pirmdien ceturtās kārtas jeb astotdaļfināla mačā pasaules ranga 20. vietas īpašniece Kiki Bertensa no Beļģijas ar 6–3, 7–6 (7:1) uzvarēja pasaules ranga astotās vietas īpašnieci Karolīnu Plīškovu no Čehijas.

Citā spēlē panākumu sēriju turpināja rangā 13. vietā esošā un Vimbldonā ar to pašu numuru izliktā vāciete Jūlija Gērgesa, kura ar 6–3, 6–2 apspēlēja 55. pozīcijas īpašnieci Donnu Vekiču no Horvātijas. Līdz ar to Gērgesa pirmo reizi karjerā iekļuva Vimbldonas turnīra ceturtdaļfinālā.

Savukārt 14. vietā esošā Krievijas sportiste Darja Kasatkina ar 6–7 (6:8), 6–3, 6–2 apspēlēja Alisoni van Ujtvanku no Beļģijas, kura WTA rangā atrodas 47. vietā.

Visaugstāk izsētā spēlētāja, kura vēl joprojām turpina savas gaitas Vimbldonas čempionātā, ir vāciete Angelika Kerbere. Viņai šajās sacensībās piešķirts 11. numurs, bet pasaules rangā viņa atrodama desmitajā pozīcijā. Kerbere ar rezultātu 6–3, 7–6 (7:5) uzveica 56. vietā esošo šveicieti Belindu Benčiču.

Jau ziņots, ka Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Jeļena Ostapenko pirmdien Vimbldonas čempionāta ceturtās kārtas mačā ar rezultātu 7–6 (7:4), 6–0 pārspēja Baltkrievijas sportisti Aļaksandru Sasnoviču, otro reizi karjerā iekļūstot turnīra ceturtdaļfinālā.

Ostapenko WTA rangā ieņem 12. vietu un ar tādu pašu numuru izlikta Vimbldonas čempionātā.

Turnīra pirmajā kārtā apstājās Latvijas otrā rakete Anastasija Sevastova, bet vīru sacensībās Ernests Gulbis apstājās ceturtajā kārtā.

Prestižais Vimbldonas tenisa turnīrs ilgs līdz 15.jūlijam.