Pusfinālā Sevastova tika arī sezonas pirmajā turnīrā janvārī Brisbenā, taču tad finālu viņai neizdevās sasniegt.

Sevastova pasaules rangā šobrīd atrodama 16.vietā, kamēr Plīškova, kuras dvīņu māsa Karolīna ir ranga sestā rakete, ieņem 77.pozīciju. Par pusfināla sasniegšanu Sevastova nopelnījusi 185 WTA ranga punktus.

Pusfinālā Latvijas tenisiste sestdien tiksies ar ranga 13.raketi Jūliju Gērgesu no Vācijas, kura ceturtdaļfinālā ar 6-4, 6-3 uzvarēja planētas 12.raketi Darju Kasatkinu no Krievijas.

Sevastova piektdien aizvadītajā mačā bija krietni pārāka pār pretinieci. Tiesa, pirmais sets bija ļoti sīvs, jo tajā bija tikai viena breikbumba, kuru Sevastova izmantoja trešajā geimā, pēc tam setu novedot līdz uzvarai. Savukārt otrajā setā Latvijas tenisiste dominēja kortā, vēl trīs reizes gūstot punktu pretinieces servē, kamēr Plīškova šajā mačā pie breika iespējām tā arī netika.

Seven games in a row and victory for Anastasija Sevastova!⁰⁰ Beats Pliskova 6-4, 6-0. #VolvoCarOpen pic.twitter.com/ZTvl4sg5cQ — WTA (@WTA) April 6, 2018





Sevastova is on a roll! Takes a 3-0 lead over Pliskova in the second set. #VolvoCarOpen pic.twitter.com/G3TqVlYwrR — WTA (@WTA) April 6, 2018









Anastasija Sevastova seals the first set, 6-4, with a pair of aces. #VolvoCarOpen pic.twitter.com/ffvtbkO0a8 — WTA (@WTA) April 6, 2018





Būdama izlikta ar astoto numuru, Sevastovai pirmā kārta bija brīva, bet otrajā viņa trešdien smagā trīs setu cīņā 7-5, 6-7 (5:7), 6-1 uzvarēja pasaules ranga 142.vietā esošo amerikānieti Karolīni Doulhaidu, kura šo turnīru sāka vēl no kvalifikācijas. Savukārt astotdaļfinālā liepājniece droši ar 6-3, 6-4 uzvarēja austrālieti Ešliju Bārtiju, kura WTA rangā ir 19.pozīcijā.

Tikmēr Plīškova pirmajās divās kārtās apspēlēja savas tautietes, vispirms ar 6-4, 6-1 uzvarot Kateržinu Sinjakovu, kura rangā ir 54.pozīcijā, bet pēc tam ar 1-6, 6-1, 6-3 pārspējot planētas desmit raketi Petru Kvitovu, kura turnīrā bija izlikta ar otro numuru. Savukārt astotdaļfinālā Plīškova ar 6-3, 1-6, 6-2 pieveica ranga 42.pozīcijā esošo krievieti Jeļinu Vesņinu.

Sevastova ar Plīškovu spēkojās arī 2017.gada sezonas pirmajā mačā, Šeņdžeņas WTA "International" sērijas turnīra pirmajā kārtā ciešot zaudējumu ar rezultātu 6-1, 3-6, 6-7 (6:8).

Kristīna Plīškova 2016.gadā uzvarēja WTA turnīros Taškentā un Daliaņā, bet pērn aizkļuva līdz Prāgas WTA "International" sērijas turnīra finālam. Tāpat kā iepriekšējo, arī šo sezonu viņa iesāka ar uzvaru pār Latvijas tenisisti, 2018.gada pirmajā mačā Šeņdžeņā uzvarot Aļonu Ostapenko. Šajā turnīrā viņa sasniedza ceturtdaļfinālu, bet sezonas turpinājums čehietei nebija veiksmīgs, jo nevienā turnīrā līdz Čārlstonas sacensībām neizdevās tikt tālāk par otro kārtu.

Zīmīgi, ka junioru vecumā Kristīna Plīškova, tāpat kā Ostapenko, kļuva par Vimbldonas turnīra čempioni, paveicot to 2010.gadā, kas bija četras sezonas pirms Latvijas tenisistes pirmā lielā panākuma.

Daudz spožākus panākumus guvusi viņas māsa Karolīna, kura 2016.gadā spēlēja ASV atklātā čempionāta finālā un karjeras laikā izcīnījusi deviņus WTA titulus. 2017.gada vasarā Karolīna Plīškova kļuva par planētas pirmo raketi, tomēr vēlāk zaudēja WTA ranga līderpozīciju.

Ar Karolīnu Plīškova Sevastova tikusies trīs reizes, izcīnot divas uzvaras.

Sevastova pirms nedaudz vairāk kā nedēļas apstājās Maiami WTA "Premier" sērijas turnīra trešajā kārtā, ciezdama zaudējumu kādreizējai ranga līderei Viktorijai Azarenkai no Baltkrievijas.

Latvijas tenisiste šosezon izcīnījusi 12 uzvaras 19 mačos.

Sevastova Čārsltonas turnīrā piedalās ceturto reizi, labāko rezultātu gūstot pērn, kad tika sasniegts ceturtdaļfināls, kurā tika atzīts vācietes Lauras Zīgemundas pārākums.

Savukārt Plīškova Čārsltonas turnīrā iepriekš piedalījās 2012. un 2013.gadā, abas reizes apstājoties kvalifikācijas otrajā kārtā.

Pērn Čārlstonas WTA "Premier" turnīra finālu sasniedza šī brīža Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko, kura titula mačā zaudēja talantīgajai Krievijas tenisistei Darjai Kasatkinai. Tiesa, Ostapenko šosezon Čārlstonā nespēlēja, līdz ar to neaizstāvēja pērn izcīnītos 305 punktus, kas gan viņai neliegs saglabāt piekto vietu rangā.

Čārsltonas WTA "Premier" turnīrā ar pirmo numuru izlikta planētas septītā rakete Karolīne Garsija no Francijas.

Čārlstonas turnīrs ir šosezon tūrē pirmās sacensības uz māla seguma.