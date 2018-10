Šī uzvara Sevastovai deva 185 WTA ranga punktus, un tas viņai nodrošina iespēju doties uz WTA sezonas noslēguma turnīru Singapūrā kā pirmajai rezervistei.

Mačs iesākās līdzīgā cīņā, taču Sevastovai izdevās izvirzīties vadībā ar breika pārsvaru, panākot rezultātu 4-3, taču pirmā seta izskaņa Krievijas tenisiste divreiz lauza Latvijas tenisistes servi un uzvarēja četrus geimus pēc kārtas.

Otrajā setā Sevastova ātri panāca rezultātu 2-0 un breika pārsvaru noturēja līdz desmitajam geimam, ka Zvonarjova izlīdzināja rezultātu. Taču seta izskaņa šoreiz veiksmīgāka bija tenisistei no Liepājas, kura svarīgā brīdī vēlreiz lauza pretinieces servi un droši aizvadīja serves geimu. Arī trešajā setā Sevastova uzvarēja divus geimus pēc kārtas, Zvonarjova atkal izlīdzināja rezultātu (3-3), bet liepājniece uzreiz atguva vadību, bet maču noslēdza pie pretinieces serves.

Sevastova pasaules rangā ir 11. pozīcijā un turnīrā izlikta ar piekto numuru, bet titulētā Zvonarjova šobrīd rangā atrodama 161. pozīcijā. Abām šī bija otrā savstarpējā spēle, bet iepriekš Sevastova ar Zvonarjovu tikās 2010.gadā Indianvelsā un piedzīvoja zaudējumu ar 2-6, 3-6.

Tagad pusfinālā Sevastova tiksies ar Tunisijas tenisisti Onsu Žabēru, kura pasaules rangā ieņem vien 101. vietu. Zabēra pusfinālā ar 7-5, 6-1 sagrāva Igaunijas tenisisti Aneti Kontaveitu.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Maskavas tenisa turnīrs: Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova

https://twitter.com/WTA/status/1052905932999421952

Sevastova intervijā uz korta pēc spēles: "Vera aizvadīja vienu no labākiem turnīriem pēdējā laikā. Trešajās setā varbūt nedaudz paveicās, bet mača uzvarētājs izšķīrās dažos sīkumos. Man šajā turnīrā visu laiku jāspēlē trīs setu mači. Man sāp visas malas un sāp arī kakls. Rīt turpināšu cīnīties."

Šī uzvara Sevastovu oficiāli padarīja par WTA sezonas noslēguma turnīra rezervisti. Ja vēl kāda no TOP 8 tenisistēm nevarēs spēlēt šajā turnīrā, Sevastova būs nākamā uz šo godu.

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-6, 7-5, 6-3. Sevastova uzvar maču un iekļūst pusfinālā. Zvonarjovas sitiens tīklā deva Sevastovai vadību ar 30:15, bet liepājniece trāpīja stūrī, un krieviete uz to nespēja atbildēt ar precīzu sitienu. Tas deva divas mačbumbas Sevastovai, un viņa realizēja pirmo, jo Krievijas tenisiste sita tīklā.

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-6, 7-5, 5-3Sevastova ieservēja viena stūrī, bet pēc tam izdarīja precīzu bekhendu otrā stūrī. Tam sekoja ass uzbrukums no labās un teicama serve, kas ļāva izvirzīties vadībā ar 40:0. Zvonarjova pie tīkla tika pie iespējas gremdēt bumbu, un to viņa paveica. Mirkli vēlāk Sevastova pieļāva kļūdas līdzīgās epizodēs, rezultātam kļūstot "vienādi". Latvijas tenisiste ar fohendu guva skaistu punktu, bet tad viņa sita pārāk spēcīgi. Kortā situācija bija saspringta, Zvonarjova sita ārpus laukuma, bet garā izspēlē Sevastova ar labiem sitieniem panāca pretinieces kļūdu.

https://twitter.com/WTA/status/1052900851717554178

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-6, 7-5, 4-3. Sevstova lauž pretinieces servi.Zvonarjova nospēlēja precīzu kombināciju, no labās izdarot uzbrukuma sitienu gar sāna līniju. Sevastovai veiksme deva iespēju uzbrukt, kad bumbiņa veiksmīgi trāpīja pa tīkla trosi un nonāca latvietei ērti uz nūjas. To viņa izmantoja. Krievijas tenisiste pieļāva dubultkļūdu, savukārt nākamajā epizodē viņa no kreisās trāpīja tīklā. Pirmo Sevastovas breikbumbu Zvonarjova atspēlēja, taču liepājniece ar labu sitienu stūrī izmantoja otro iespēju lauzt servi.

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-6, 7-5, 3-3. Sevastova zaudē serves geimu.Sevastovas aizsardzības sitiens atdūrās tīklā, tad viņa pieļāva dubultkļūdu. Zvonarjova pēc tam sodīja Sevastovu par vājo otro servi, izdarot precīzu uzbrukumu no kreisās gar sāna līniju. Sevastova no kreisās sita tīklā, atkal paliekot "uz nulles".

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-6, 7-5, 3-2Zvonarjova šoreiz serves geimu aizvadīja droši un guva ātrus četrus punktus.

https://twitter.com/WTA/status/1052899650133323776

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-6, 7-5, 3-1Sevastova devās pie tīkla, bet to pašu izdarīja pretiniece, kuras uzbrukumi bija veiksmīgi. Sevastova pēc labas serves atkal devās pie tīkla un sita laukuma stūrī, tam sekoja krievietes neprecīzi sitieni nākamajās izspēlēs. Geims turpinājās ar Sevastovas autiem, bet viņa ar eisu panāca rezultātu "vairāk". Zvonarjova ar grūtībām dabūja bumbiņu pāri tīklam, Sevastova piesteidzās pie bumbiņas un sita pa diagonāli.

https://twitter.com/WTA/status/1052896357659234305

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-6, 7-5, 2-1Zvonarjova pie tīkla nospēlēja asā leņķī, bet tad Sevastova pie tīkla pieļāva kļūdu. Pēc tam rezultāts kļuva 40:0, tomēr Sevastovai izdevās labs uzbrukums. Nākamā izspēle ritēja ļoti līdzīgi, Sevastova nospēlēja aizsardzībā, bet tad neizdevās sitiens un bumbiņa izlidoja autā.

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-6, 7-5, 2-0Sevastova turpināja spēlēt droši - divas labas serves deva 30:0, bet tad izspēlē Zvonarjova sita tīklā. Tad vēl viena laba serve un Sevastova "sausā" uzvar arī serves geimu.

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-6, 7-5, 1-0. Sevastova lauž pretinieces servi.Sevastova trešo setu iesāka veiksmīgi un izvirzījās vadībā ar 40:0, piespiežot pretinieci kļūdīties. Noslēgumā Sevastova teicami no labās uzbruka pa līniju un "sausā" uzvarēja pretinieces serves geimu.

Sākas 3. sets.

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-6, 7-5. Sevastova uzvar 2. setu.Fantastiskā izspēlē abas tenisistes bija pie tīkla, bet Sevastova nospēlēja aukstasinīgi guva punktu. Tad latviete ar servi panāca 30:0, mirkli vēlāk viņa ar labu sitienu panāca Zvonarjovas kļūdu. Sevastovai neizdevās trāpīt nākamo sitienu, bet pēc tam viņa labi apspēlēja pretinieci ar apvedošo sitienu.

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-6, 6-5. Sevastova lauž pretinieces servi. Zvonarjova serves geimu sāka ar sitienu ārpus laukuma un dubultkļūdu. Sevastova paspēja uzņemt saīsināto sitienu un tad pie tīkla nospēlēja perfekti, panākot trīs breikbumbas. Krievijas tenisistei neizdevās uzspēt uzņemt bumbiņu pie tīkla, un Sevastova lauza pretinieces servi.

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-6, 5-5. Sevastova zaudē serves geimu. Krievijas tenisiste sita ārpus, taču nākamajā epizodē arī Sevastovai neizdevās trāpīt asā leņķī. Sevastova pie tīkla varēja gūt punktu, bet bumbiņu palaida par zemu un tā atdūrās tīklā. Viņa no labās sita tīklā un deva pretiniecei divas breika iespējas. Zvonarjova labi uzņēma otro servi, un Sevastova sita tīklā.

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-6, 5-4Zvonarjova labi servēja, Sevastova neveiksmīgi sita sitienu no aizsardzības un neveiksmīgi nospēlēja uzņemšanā. Šoreiz liepājniece palika "sausā".

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-6, 5-3Sevastova pirmo punktu guva ar servi, bet pēc tam viņas vājā otrā serve deva pretiniecei uzbrukumu, kuru izdevās realizēt. Nākamajā izspēlē Zvonarjova uzbruka un guva punktu, taču Sevastova ar lielisku bekhendu uzbruka gar sāna līniju (30:30). Pie tīkla krieviete neveiksmīgi uzņēma zemu bumbu, taču Sevastova nākamajā epizodē pavisam nedaudz izsita ārpus laukuma. Noslēgumā Sevastova nospēlēja pārliecinoši, piespiežot pretinieci kļūdīties un sist autā.

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-6, 4-3.Zvonarjova spēra dažus soļus tuvāk tīklam un no kreisās spēcīgu uzbruka pa diagonāli. Sevastova labi uzņēma servi, devās tuvāk tīklam un no gaisa trāpīja stūrī. Latvijas tenisiste neveiksmīgi uzņēma servi, kam sekoja epizode ar neprecīzu"sveces" sitienu, kad pretiniece bija pie tīkla. Zvonarjova zaudēja punktu ar dubultkļūdu, bet tad Sevastova labi nospēlēja aizsardzībā un panāca pretinieces sitienu ārpus laukuma. Vēl viena krievietes dubultkļūda deva Sevastovai breikbumbu, bet Zvonarjova ar lielisku bekhendu atjaunoja rezultātu 40:40. Vēl viens sitiens no kreisās padevās krievietei, taču Sevastova nākamajā epizodē nodzenāja pretinieci pa laukumu un panāca viņas kļūdu. Noslēgumā tenisiste Zvonarjova aizvadīja divas labas izspēles.

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-6, 4-2Sevastova guva ar ātru punktu, bet tad viņa zaudēja divas garas un aizraujošas izspēles. Zvonarjova netrāpīja laukumā sitienu no labās, taču tad labā situācijā Sevastovai neizdevās saīsinātais sitiens. Šī kļūda pretiniecei deva breika iespēju, bet pie tīkla viņa ar ļoti precīzu saīsināto sitienu izlīdzināja rezultātu. Krievijas tenisiste centās ātri gūt punktus, uzbrūkot serves uzņemšanā, taču divas reizes netrāpīja.

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-6, 3-2Sevastova zaudēja trīs punktus pēc kārtas, bet tad viņas dusmīgs uzbrukums serves uzņemšanā bija ļoti veiksmīgs. To pašu vēlreiz atkārtot gan neizdevās.

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-6, 3-1Sevastova pacietīgi uzbruka labajā laukuma stūrī, līdz pretiniece vairs nespēja noturēt aizsardzību. Nākamajā epizodē viņa skrēja pie tīkla un netrāpīja nogriezto sitienu. Zvonarjova no labās sita ārpus laukuma, bet tad Sevastova perfekti izmantoja saīsināto sitienu. Viņa arī nākamajās divās epizodēs mēģināja šo pašu sitienu, taču abas reizes kļūdījās (40:40). Zvonarjovas uzbrukums serves uzņemšanā lidoja autā, bet tad Sevastova trāpīja pa sāna līniju, kas deva punktu.

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-6, 2-1Zvonarjova ātri guva divus punktus pēc kārtas, bet nākamajā izspēlē Sevastova saasināja izspēli un guva punktu. Bija laba iespēja izlīdzināt geima rezultātu, taču latviete neizmantoja labu iespēju, netrāpot tukšā laukumā. Zvonarjova pieļāva dubultkļūdu, taču Sevastova netika galā ar nākamo servi.

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-6, 2-0Zvonarjovai ļoti paveicās, kad bumba no tīkla troses iekrita Sevastovas laukumā. Latvijas tenisiste atbildēja ar lielisku sitienu no labās gar sāna līniju pašā laukuma stūrī, savukārt nākamajā epizodē viņa labi uzbruka un pie tīkla panāca 30:15. Krievijas sportiste uzvarēja nākamās divas izspēles un arī ieguva iespēju lauzt pretinieces servi. Sevastova saņēmās un teicami ieservēja, panākot rezultātu "vienādi". Pēc labas aizsardzības Sevatova kāpināja tempu un no labās guva "tīru" punktu, bet noslēgumā viņa ļoti sarežģītā situācijā apspēlēja pie tīkla izgājušo pretinieci.

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-6, 1-0. Sevastova lauž pretinieces servi. Zvonarjova ar "eisu" sāka otro setu, un arī ar nākamo servi Sevastova netika galā. Nākamās divas izspēles liepājniece aizvadīja lieliski un rezultātu izlīdzināja, taču pēc tam aizsardzības sitiens no kreisās atdūrās tīklā. Pēc tam Sevastova nodzenāja pretinieci pa gala līniju un pie tīkla guva vieglu punktu, kam sekoja epizode, kurā liepājniece ar diagonālo sitienu piespieda pretinieci kļūdīties. Tas deva breika iespēju. Zvonarjova aizsardzībās pozīcijā no kreisās sita ārpus laukuma.

Sākas 2. sets.

https://twitter.com/WTA/status/1052881811305459712

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-6. Sevastova zaudē serves geimu un pirmo setu. Sevastova kļūdījās sitienā no labās, bet mirkli pēc tam skrējienā pēc bumbiņas viņa trāpīja tīklā. Tad liepājniecei izdevās netverama serve, tomēr viņas sitiens tīklā devā Zvonarjovai divas breika iespējas. Pieredzējusī Krievijas sportiste pieļāva kļūdu un zaudēja punktu, bet Sevastova pēc tam nospēlēja ļoti neveiksmīgi, no ne pārāk sarežģītas situācijas sitot tālu ārpus laukuma.

Sevastova pārtraukumā savam trenerim un dzīves biedram Šmitam sūdzējās par to, ka viņai šodien nejūt bumbiņu.

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-5Latvijas tenisiste netrāpīja sitienu no labās gar sāna līniju, Zvonarjova kļūdījās uzbrukumā pa diagonāli - tā iesākās geims. Turpinājumā Sevastovai neizdevās noturēties aizsardzībā, bumbiņai lidojot autā, bet uzreiz viņa punktu atguva ar precīzu sitienu laukuma stūrī (30:30). Liepājniece neveiksmīgi uzņēma nākamās divas serves un zaudēja geimu.

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-4. Sevastova zaudē serves geimu. Zvonarjovai padevās labs geima sākums - viņa guva punktu pie tīkla un serves uzņemšanā bija ļoti precīza. Sevastova skrējienā pie tīkla izspēlēja ļoti viltīgu sitienu, savukārt mirkli vēlāk krieviete sita tīklā. Latvijas tenisistei vajadzēja spēlēt no aizsardzības, taču neizdevās "sveces" sitiens. Zvonarjova ieguva breikbumbu, ko izdevās realizēt Sevastovas neveiksmīgā saīsinātā sitiena dēļ.

https://twitter.com/WTA/status/1052877435316793345

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 4-3. Sevastova lauž pretinieces servi. Krievijas tenisiste divās epizodēs pēc kārtas pieļāva kļūdas sitienos no labās, bet pēc labas serves viņa devās tuvāk tīklam un ar bekhendu guva punktu. Tam sekoja vēl viena kļūda sitienā no labās, un Sevastova ieguva divas breikbumbas. Zvonarjova pie tīkla punktu atspēlēja, taču tad Sevastovai neizdevās serves uzņemšana. Latvijas tenisiste izdarīja lielisku uzbrukumu pa diagonāli un pretiniece neveiksmīgi uzņēma bumbiņu, bet arī šoreiz breikbumbu neizdevās realizēt, pretiniecei vēlreiz precīzi nospēlējot tīkla tuvumā. Krievijas tenisiste pieļāva dubultkļūdu un deva Sevastovai ceturto breikbumbu, un šoreiz viņa serves uzņemšanā nospēlēja droši un izspēlē panāca Zvonarjovas kļūdu.

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 3-3Sevastova sāka geimu ar labu servi, bet nākamajā izspēlē viņa pie tīkla apspēlēja pretinieci. Pēc tam izdevās nospēlēt labu kombināciju, bet noslēdzošais sitiens lidoja ārpus laukuma. Nākamo punktu latviete guva ar saīsināto sitienu, bet tad Zvonarjova netika galā ar servi.

https://twitter.com/TIGR0007/status/1052873925292482562

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 2-3Zvonarjova turpināja pieturēties pie savas spēles plāna un pie pirmās iespējas devās tuvāk tīkla, kur izpildīja noslēdzošo uzbrukuma sitienu. Viņa izvirzījās vadībā ar 40:0, taču Sevastova punktu atspēlēja. Noslēgumā Krievijas sportiste ar servi guva punktu.

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 2-2Sevastova lika Zvonarjovai spēlēt no aizsardzības un daudz skriet pa gala līniju, gūstot "tīrus" punktus, bet noslēgumā Latvijas tenisiste izpildīja lielisku servi.

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 1-2Zvonarjova turpināja doties pie tīkla un gūt punktus, panākot rezultātu 30:0, tomēr Sevastova ar ļoti precīzu sitienu gar sāna līniju punktu atspēlēja. Pēcāk Latvijas tenisiste divas reizes netrāpīja laukumā, un turnīra mājiniece vēlreiz pārliecinoši nosargāja savu servi.

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 1-1Sevastova pēc labas serves izpildīja uzbrukuma sitienus, līdz guva punktu. Pēc tam viņa pieļāva dubultkļūdu, bet tam sekoja gara izspēle, kurā liepājniece no labās sita ārpus laukuma. Viņa turpinājumā izpildīja divus "eisus" pēc kārtas, bet noslēgumā krieviete sita ārpus laukuma.

Anastasija Sevastova – Vera Zvonarjova 0-1Mača ievadā Zvonarjova lieliski nospēlēja pie tīkla, bet nākamajā epizodē izpildīja rezultatīvu servi. Krievijas sportiste pēc tam divās izspēlēs pēc kārtas tīkla tuvumā guva punktus un atstāja Sevastovu "sausā".

Spēle sākusies! Sevastova maču sāk ar serves uzņemšanu.

https://twitter.com/WTA/status/1052870229255020544

Sevastova pirmajā kārtā ar 4-6, 7-5, 6-3 pārspēja slovākieti Magdalēnu Ribārikovu, bet otrajā kārtā ar 7-5, 4-6, 6-4 aizraujošā duelī pārspēja Kazahstānas pārstāvi Jūliju Putincevu. Savukārt Zvonarjova šo turnīru sāka no kvalifikācijas, kurā pārvarēja trīs kārtas, savukārt pamatturnīrā viņa pirmajā cīņā ar 6-3, 6-3 pieveica savu tautieti Irinu Hromačovu, bet otrajā kārtā negaidīti ar 6-1, 6-2 sagrāva vieno no galvenajām favorītēm čehieti Karolīnu Plīškovu

Sevastova ar Zvonarjovu tikusies vienu reizi. Tas notika 2010.gadā Indianvelsas turnīrā, kad Latvijas sportiste piedzīvoja zaudējumu ar 2-6, 3-6.

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova turpina cīnīties Maskavā notiekošajā “Premier” sērijas turnīrā, un viņas pretiniece ir diezgan titulēta Krievijas sportiste Vera Zvonarjova. Sevastova rangā ir 11. pozīcijā un turnīrā izlikta ar piekto numuru, bet Zvonarjova šobrīd rangā atrodama 161. pozīcijā. Zvonarjova 2010. gadā WTA rangā atradās otrajā pozīcijā, un savā karjerā izcīnījusi 12 WTA turnīru čempiones titulus. Tāpat viņa spēlējusi Vimbldonas un “US Open” turnīru finālos un izcīnījusi olimpisko spēļu bronzu. Vēlāk viņas karjeru pamatīgi ietekmēja traumas, savukārt 2016. gadā viņa apprecējās un pasaulē laida savu pirmo bērnu. Pērn viņa veiksmīgi pēc divu gadu pārtraukuma sāka atgriešanos tenisā.