Sevastova Kamēlijas apakšgrupas spēles pirmo setu aizvadīja teju perfekti. Viņa trīs reizes lauza pretinieces servi, bet savos serves geimos zaudēja tikai vienu punktu. Tomēr šādi maču turpināt neizdevās un otrais sets ritēja saspringtāk. Sevastova ieguva breika pārsvaru, bet Džana uzreiz atbildēja ar breiku un rezultātu izlīdzināja. Latvijas tenisiste atkal uzvarēja pretinieces serves geimu un panāca rezultātu 4-2 un 5-3, tomēr izšķirošajā brīdī neizdevās uzvarēt serves geimu. Pie rezultāta 5-5 abas tenisistes vēlreiz apmainījās ar breikiem, un cīņa nonāca līdz taibreikam, kurā Sevastova atspēlēja sešas setbumbas. Noslēgumā viņai taibreikā ar otro piegājienu izdevās gūt uzvaru.

Šī abām tenisistēm bija ceturtā savstarpējā spēle, un Sevastova tagad izcīnījusi trīs uzvaras. WTA. Sevastova pasaules rangā ierindojas 11. vietā, bet Džana ir 36. vietā un šajā turnīrā piedalās ar īpašo ielūgumu.

Piektdien Sevastova spēkosies pret Spānijas tenisisti Garbīnji Mugurusu, kura trešdien ar 3-6, 6-3, 6-2 pārspēja Džanu. Sevastovas un Mugurusas mačā noskaidrosies, kura no Kamēlijas grupas iekļūs turnīra pusfinālā.

Mugurusa atrodama pasaules ranga 17. pozīcijā, un iepriekš divas reizes trīs mačos uzvarējusi Sevastovu.

WTA Elite Trophy turnīrs: Anastasija Sevastova – Šuai Džana

Spēles statistika:

Anastasija Sevastova – Šuai Džana 6-0, 7-6 (12:10). Sevastova izcīna uzvaru mačā. Taibreika izspēle:0-1 Sevastova uzbruka serves uzņemšanā, taču netrāpīja. 1-1 Sevastova spēcīgi uzbruka, līdz trāpīja no kreisās. 1-2 Latvijas tenisiste sita tīklā no kreisās.1-3 Džana vēlreiz tika pie punkta pēc Sevastovas sitiena no kreisās.1-4 Vēl viena kļūda liepājniecei.1-5 Sevastova pieļāva dubultkļūdu .2-5 Sevastova ieservēja asā leņķī un uzbruka tukšā laukumā.3-5 Džana sita ārpus laukuma.3-6 Sevastova serves uzņemšanā sita tīkla no labās. 4-6 Džana sasteidza uzbrukumu un sita ārpus laukuma no kreisās5-6 Sevastova izpildīja "eisu". Tas viņai bija pirmais šajā mačā. 6-6 Sevastova no kreisās trāpīja gar sāna līniju.7-6 Sevastova piespieda pretinieci kļūdīties un panāca mačbumbu. 7-7 Latvijas tenisiste uzbruka, bumbiņa trāpīja pa tīkla trosi un nepārvēlās pāri tīklam. 7-8 Džana lūkoja uzbrukt, un Sevastova atbildes sitiens izgriezās ārpus laukuma. 8-8 Garā un aizraujošā izspēlē Džana no labās sita ārpus laukuma. 8-9 Vēl viena skaista izspēle, kuras noslēgumā Džana no kreisās trāpīja pa līniju. 9-9 Sevastova lieliski servēja un atspēlēja piekto setbumbu. 9-10 Džana akurāti izdarīja uzbrukumu no labās laukuma stūrī.10-10 Sevastova atsita pretinieces uzbrukumu un pēkšņi izpildīja perfektu saīsināto sitienu. 11-10 Sevastova atkal spēlēja no aizsardzības un izprovocēja pretinieci uz sitienu ārpus laukuma. 12-10 Džana sita ārpus laukuma. Sevastova izcīna uzvaru maču.

Anastasija Sevastova – Šuai Džana 6-0, 6-6. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastova nonāca iedzinējos ar 0:30, bet Džana no labās pa diagonāli guva "tīru" punktu. Ar tādu pašu sitienu ķīniete panāca taibreiku.

Anastasija Sevastova – Šuai Džana 6-0, 6-5. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova divreiz neveiksmīgi sita no labās, bet punktu viņai izdevās gūt pie tīkla. Tad Džana izsita ārpus laukuma, Sevastova precīzi pie tīkla izdarīja uzbrukumu gar sāna līniju. Noslēgumā Džana skrējienā tuvāk tīklam sita autā.

Anastasija Sevastova – Šuai Džana 6-0, 5-5. Sevastova zaudē serves geimu.Sevastova servēja asā leņķī un pēc tam precīzi sita tukšā laukumā, bet Džanai izdevās tikt pie uzbrukuma pie tīkla, ko viņa realizēja. Ķīniete izpildīja neprecīzu uzbrukumu, neveiksmīgi sita arī Sevastova, un rezultāts kļuva 30:30. Sevastova pieļāva pirmo dubultkļūdu mačā un deva pretiniecei breikbumbu, bet pēc tam viņa saīsināto sita tīklā

Anastasija Sevastova – Šuai Džana 6-0, 5-4Džanai neizdevās izvairīties no savām kļūdām, un viņa šādi deva Sevastovai divus punktus pēc kārtas. Latvijas tenisistei neizdevās trāpīt uzbrukumus serves uzņemšanā nākamajās divās epizodēs, bet tad Džana guva punktu ar gremdi. Sevastova ar uzbrukumu no kreisās pa līniju panāca rezultātu "vienādi". Latvijas tenisiste atkal netrāpīja uzbrukumu, Ķīnas sportiste mirkli vēlāk pieļāva dubultkļūdu, Sevastova garā izspēlē pavisam nedaudz netrāpīja no labās gar sāna līniju, bet noslēgumā Džana no tīkla labi nometa bumbiņu laukumā.

Anastasija Sevastova – Šuai Džana 6-0, 5-3Sevastova ātri panāca rezultātu 30:0, tad viens punkts tika zaudēts, taču Sevastova ar pārliecinošām darbībām nosargāja serves geimu.

Anastasija Sevastova – Šuai Džana 6-0, 4-3Izskatījās, ka Džana vairs neticēja, ka iespējams mainīt spēles gaitu. Viņa pieļāva vienkāršas kļūdas un deva Sevastovai divas breika iespējas. Džana pirmo breikbumbu atspēlēja ar labu servi, bet pēc tam viņa nodzenāja latvieti pa kortu un trieca bumbiņu laukumā. Ķīniete atkal bija saņēmusies, turpināja agresīvi un guva vēl vienu punktu, kam sekoja Sevastovas aktīvie sitieni no kreisās, kas deva punktu. Abas tenisistes apmainījās ar punktu guvumiem, tad Džana pieļāva dubultkļūdu, un Sevastova ieguva trešo breikbumbu šajā geimā. Džana to atspēlēja ar bekhendu gar sāna līniju, Sevastova pēcāk divas reizes kļūdījās sitienā no kreisās.

Anastasija Sevastova – Šuai Džana 6-0, 4-2Sevastova ar teicamām darbībām kortā, izpildot dažādus un sarežģītus sitienus, "sausā" uzvarēja serves geimu.

Anastasija Sevastova – Šuai Džana 6-0, 3-2. Sevastova lauž pretinieces servi. Džana no labās izdarīja spēcīgu uzbrukumu, kas deva tīru punktu, bet Sevastova atbildēja ar savu uzbrukumu no labās uzņemšanā. Pie tīkla Sevastova spēcīgi uzbruka, un Džana netrāpīja laukumā, tomēr rezultāts kļuva 30:30, kad ķīniete uzbruka asā leņķī no kreisās. Sevastova ar teicamu serves uzņemšanu panāca breika iespēju, bet Džana realizēja savu uzbrukuma iespēju, izlīdzinot rezultātu. Sevastova no kreisās trāpīja pašā laukuma stūrī, bet Džana pēc tam no kreisās sita ārpus laukuma.

Anastasija Sevastova – Šuai Džana 6-0, 2-2. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastova izdarīja uzbrukuma sitienus, bet tad izpildīja saīsināto. To Džana uzņēma, bet Sevastova pārcēla viņai pāri un panāca ķīnietes sitienu tīklā. Džanai ar veiksmes palīdzību izdevās pievilkt liepājnieci pie tīkla un gūt punktu, kam sekoja Ķīnas tenisistes divi lieliski uzbrukumi, kas deva divas breikbumbas. Džana serves uzņemšanā trāpīja uzbrukumu un pirmo reizi lauza Sevastovas servi.

Anastasija Sevastova – Šuai Džana 6-0, 2-1. Sevastova lauž pretinieces servi. Džanas uzbrukums trāpīja pa tīkla trosi, un Sevastova tika pie laba uzbrukuma pa diagonāli, ko viņa realizēja. Džana ar servi guva punktu, tad viņai vēl viens sitiens "autā", kam sekoja Sevastovas saīsinātais, kas deva uzbrukumu tukšā laukumā. Pirmo breikbumbu Sevastovai neizdevās izmantot, no labās sitot tīklā, bet Džana pēc tam atkal sita ārpus laukuma, kad liepājniece lieliski uzņēma servi.

Anastasija Sevastova – Šuai Džana 6-0, 1-1Sevastova serves geimu iesāka ar diviem sitieniem ārpus laukuma, taču nākamajā situācijā arī pretiniece kļūdījās sitienā gar sāna līniju. Rezultāts kļuva 30:30, kad Sevastovas planējošais sitiens izprovocēja ķīnieti uz sitienu autā. Cīņa turpinājās, un garākās izspēlē Džanai vēl divi neprecīzi sitieni.

Pirmā seta statistika:

Anastasija Sevastova – Šuai Džana 6-0, 0-1.Džana pirmo punktu guva pie tīkla, pēc tam Sevastova nepārsita pāri tīklam uzņemšanā, bet garā izspēlē ķīnietei neizdevās trāpīt uzbrukuma sitienu. Džana panāca rezultātu 40:15 ar labu servi, bet pēc tam ātrā uzspēlē mājiniece pie tīkla labi uzbruka.

Sākas 2. sets.

Anastasija Sevastova – Šuai Džana 6-0. Sevastova uzvar 1. setu.Džanai atkal neizdevās trāpīt laukumā, bet tad Sevastova sarežģītā situācijā aizstiepās līdz bumbiņai, izdarīja sitienu, un ķīniete skrējienā netika pie tās. Sevastova turpināja fantastiski - viņa negaidīti trāpīja saīsināto sitienu, bet 21 minūti garais sets noslēdzās ar veiksmīgu servi.

Anastasija Sevastova – Šuai Džana 5-0. Sevastova trešo reizi lauž pretinieces servi. Sevastova ar "garu" sitienu panāca pretinieces kļūdu, bet pēc tam viņas saīsinātais sitiens nepārvēlās pāri tīklam. Ar nākamo piegājienu viņas saīsinātais deva vēlamo rezultātu, bet tad latviete servi uzņēma asā leņķī, devās pie tīkla un sita tukšā laukumā. Noslēgumā Sevastova pie tīkla labi uzbruka, un bumbiņa no Džanas raketes lidoja autā.

Anastasija Sevastova – Šuai Džana 4-0Sevastova iesākumā divas reizes labi servēja, bet tad viņa ar savu otro sitienu izspēlē guva "tīru" punktu. Noslēgumā Sevastova ar saīsināto sitienu noslēdza geimu. Abus serves geimus Sevastova aizvadījusi "sausā".

Anastasija Sevastova – Šuai Džana 3-0. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova neveiksmīgi uzņēma servi, tomēr uzreiz pēc tam uzņemšanā viņai sanāca uzbrukums gar sāna līniju. Džana īsās izspēlēs sita tīklā un ārpus laukuma, kas Sevastovai deva divkāršo breikbumbu. Ķīnas tenisiste agresīvi devās uzbrukumā un gremdēja bumbiņu laukumā, bet nākamajā epizodē Sevastovai neizdevās sitiens no neērtas pozīcijas (40:40). Džana pieļāva dubultkļūdu un deva vēl vienu iespēju pretiniecei. Sevastova šo iespēju izmantoja, kad atkal ķīniete kļūdījās.

Anastasija Sevastova – Šuai Džana 2-0Sevastova lieliski spēlēja no aizsardzības, un izspēles noslēgumā ķīniete kļūdījās pie tīkla. Džanai divās epizodēs pēc kārtas neizdevās trāpīt laukumā pēc Sevastovas uzbrukumiem, bet noslēgumā liepājniece ar servi guva punktu.

Anastasija Sevastova – Šuai Džana 1-0. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova pirmajā serves uzņemšanā trāpīja tīklā, bet nākamajās izspēlēs Džana pieļāva kļūdas. Ķīniete pēc tam izdarīja lieliskas serves, kas ļāva gūt nākamos divus punktu. Latvijas tenisiste garā izspēlē apspēlēja pretinieci un realizēja "tīru" uzbrukumu. Sevastova turpināja veiksmīgi, un izprovocēja pretinieci un kļūdu un panāca breika iespēju, tomēr ķīniete nākamajās divās epizodēs nospēlēja ļoti precīzi un panāca rezultātu "vairāk". Sevastova turpinājumā uzbruka pa diagonāli un trāpīja pa līniju, bet tad Džana sita ārpus laukuma. Šoreiz breikbumbu izdevās izmantot pēc ķīnietes kļūdas sitienā no kreisās.

Spēle sākusies! Sevastova maču sāk ar serves uzņemšanu.

Sevastova iznāk kortā.

Džanai šī ir otrā spēle Kamēlijas apakšgrupā, un trešdien viņa ar 6-3, 3-6, 2-6 zaudēja spānietei Garbinei Mugurusai. Piektdien Sevastova spēkosies ar Mugurusu.

Sevastova “WTA Elite Trophy” turnīrā piedalās otro gadu pēc kārtas. Pērn viņa aizspēlējās līdz pusfinālam. Savā karjerā Sevastova pret Ķīnas tenisistēm spēlējusi 14 reizes, izcīnot 11 uzvaras.

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova ceturtdien uzsāk sezonas noslēgumu turnīru Ķīnas pilsētā Džuhai. Kamēlijas apakšgrupas mačā viņas pirmā pretiniece ir mājiniece Šuai Džana. Sevastova pasaules rangā ierindojas 11. vietā, bet Džana ir 36. vietā un šajā turnīrā piedalās ar īpašo ielūgumu. Sevastova pret Džanu spēlējusi trīs reizes, izcīnot divas uzvaras.