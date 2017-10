Jau ziņots, ka Ostapenko spēcīgo Plīškovu pieveica ar rezultātu 6-3, 6-1. Tiesa šī uzvara Latvijas tenisistei neko nedeva, jo viņa nespēja iekļūt sacensību pusfinālā, bet Plīškova jau pirms mača bija sev nodrošinājusi vietu pusfinālā.

Jelena Ostapenko ended her #WTAFinals​ adventure on a high note against Karolina Pliskova! pic.twitter.com/LvHjJH73xh— WTA (@WTA) October 26, 2017