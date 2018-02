Ar otro numuru izliktie Pļaviņš un Točs ceturtdaļfinālā ar rezultātu 2-0 (21:11, 21:16) pārspēja lietuviešus Luku Kazdaili un Arnu Rumševiču, kuriem ir 26.numurs.

Latvijas duets sestdien pusfinālā spēkosies ar austriešiem Tobiasu Vinteru un Juliānu Herlu, kuri turnīrā izlikti ar 19.numuru.

Pirms tam astotdaļfinālā viņi ar rezultātu 2-0 (21:16, 21:14) pārspēja francūžus Maksimu Tjersī un Arno Gotjē-Ra, kuriem ticis 11.numurs.

Savukārt Harals Regža un Kristaps Šmits, kuri turnīrā izlikti ar 17.numuru, astotdaļfinālā ar rezultātu 0-2 (18:21, 16:21) piekāpās Kazdailim un Rumševičam, līdz ar to latvieši savu pirmo kopīgo turnīru noslēdza dalītā devītā vietā.

Pļaviņš un Točs apakšgrupu turnīrā uzvarēja abus mačus, līdz ar to izslēgšanas turnīru sāka no otrās kārtas. Tikmēr Regža un Šmits, kā arī Rihards Finsters un Aleksandrs Solovejs guva vienu panākumu divās cīņās, "play-off" sākot no pirmās kārtas. Ceturtdien Finsters un Točs zaudēja pirmajā kārtā, posmu noslēdzot dalītā 17.vietā.

Šī turnīra sacensību formāts paredz, ka katrs pāris apakšgrupā aizvadīja divas spēles - vispirms savā starpā tiekas grupas pirmā un ceturtā, kā arī otrā un trešā komanda, bet pēc tam spēkus samēro abu maču uzvarētāji, kā arī zaudētāji. Abās spēlēs uzvarējusī komanda automātiski sasniedza izslēgšanas turnīra otro kārtu, vienības, kas guvušas pa vienai uzvarai, iekļūst izslēgšanas sacensību pirmajā kārtā, bet abos mačos zaudējušajam pārim sacensības jānoslēdz. Šāds sacensību formāts daļā Pasaules kausa posmu tika ieviests pērn.

Visi trīs Latvijas pāri grupā uzvarēja pirmajos mačos, tomēr otrajā cīņā uzvarēja vien Pļaviņš un Točs.

Janvāra sākumā Pļaviņš un Točs savā pirmajā kopīgajā turnīrā Nīderlandes pilsētā Hāgā triumfēja Pasaules kausa četru zvaigžņu posmā.

Jau vēstīts, ka pirms iepriekšējās sezonas notika izmaiņas Pasaules kausa posmu gradācijā. Nozīmīgākajām sacensībām - pasaules čempionātam, "Major" posmiem un sezonas noslēguma finālturnīram - piešķirtas piecas zvaigznes, "Grand Slam" posmiem - četras zvaigznes, kamēr zemāka līmeņa turnīriem no vienas līdz trim zvaigznēm.