Latvijas Volejbola federācijas (LVF) biedru kopsapulcē otrdien, 24. oktobrī, izgāzās LVF vadības virzītās izmaiņas statūtos un tuvākajiem četriem gadiem izstrādātā "Volejbola attīstības stratēģija".

Pēc LVF biedru kopsapulces LVF prezidents Atis Sausnītis nevēlējās uzņemties atbildību par balsošanas izgāšanos un dokumentus nosauca par nekvalitatīviem. Sausnītis nespēja argumentēt, kādēļ valde vienbalsīgi virzījusi šos "nekvalitatīvi izstrādātos" dokumentus uz izskatīšanu biedru kopsapulcē. Sausnītis ar jautājumiem aicināja vērsties pie izpildvaras jeb LVF ģenerālsekretāra Aināra Dakšas, tomēr LVF ģenerālsekretārs izvairījās no komentāru sniegšanas klātesošajiem masu medijiem.

LVF prezidents pieļāva, ka pēc abu dokumentu apstiprināšanas izgāšanās organizācijas valde varētu vērtēt Dakšas atbilstību amatam.

Sarunā ar portālu "Delfi" Sausnītis piebilda, ka nav pilnībā iepazinies ar deviņu lapu lielo "Volejbola attīstības stratēģiju". LVF prezidents nemācēja komentēt šajā dokumentā iestrādāto punktu, kas netieši norāda uz vienota viedokļa paušanu komunikācijā ar masu medijiem un sabiedrību, nevis sava viedokļa paušanu.

LVF biedru kopsapulcē bija plānots apstiprināt "Volejbola attīstības stratēģiju" 2018.-2021. gadam, kas sevī ietvēra gan sportiskos, gan stratēģiskos jautājumus. Tomēr izstrādātais dokuments izpelnījās kritiku savas nekonkrētības dēļ, bet LVF biedri to noraidīja. Par stratēģiju balsoja 18 biedri, pret bija 21, bet atturējās 12.

Savukārt otrais dienas kārtības punkts bija izmaiņas organizācijas statūtos, kas paredzēja daudz lielākus nosacījumus saistībā ar jaunu biedru uzņemšanu. Uz trīs lapām izstrādātais projekts gan neparedzēja nopietnākas izmaiņas saistībā ar neaktīvo biedru izslēgšanu, kā to solīja LVF vadība. Diskusijas laikā dokumenta izstrādātāji nespēja argumentēti atbildēt uz biedru iebildēm, tādēļ šo jautājumu noņēma no balsošanas.

Pirms LVF biedru kopsapulces kā trešais jautājums tika iekļauts LVF valdes pieņemtais lēmums par opozīcijā esošās organizācijas "Es par volejbolu" (EPV) izslēgšanu no savām rindām. EPV biedru kopsapulcē atradās viesu statusā un nevarēja piedalīties balsošanā, tomēr organizācijas pārstāvji bija vieni no aktīvākajiem diskutētājiem. Tā kā EPV uzskatā, izslēgšana nav notikusi juridiski pareizi (nav publiski pieejams valdes lēmums un ar to nav iepazīstināta pati biedrība), tad EPV "turpinās darboties kā LVF biedrs", un šo balsojumu paši noņēma no dienas kārtības. Pēc EPV pārstāvju teiktā, LVF arī pirms biedru kopsapulces nevarēja uzrādīt attiecīgo valdes sēdes protokolu un lēmumu, kā arī tas nav pieejams publiski.

Līdz ar to vairāk nekā divu stundu ilgā LVF biedru kopsapulce noslēdzās bez pieņemtiem lēmumiem, bet abi iesniegtie dokumenti – par izmaiņām statūtos un četrgades stratēģiskais plāns – atzīti par nepietiekami kvalitatīviem, un tos lemts pārstrādāt. LVF biedriem dots viens mēnesis, lai iesūtītu savus priekšlikumus, ko apkopos LVF un nāks klājā ar jauniem dokumentiem biedru kopsapulcei.

Pagaidām nākamās LVF biedru kopsapulces datums nav zināms, bet tas varētu notiks decembrī.