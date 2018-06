Japāna, Senegāla un Kolumbija sadala atlikušās divas ceļazīmes uz PK astotdaļfinālu

Krievijā notiekošajā Pasaules kausa finālturnīrā futbolā šodien noslēdzas apakšgrupu turnīrs, noskaidrojot visas astotdaļfināla dalībnieces un izslēgšanas turnīra pārus.

Vispirms plkst.17 sāksies H apakšgrupas cīņas, Volgogradā duelējoties Japānai un Polijai, bet Samārā spēkus mērojot Senegālai un Kolumbijai. Savukārt plkst.21 notiks mači G apakšgrupā, Kaļiņingradā spēkojoties Beļģijai un Anglijai, bet Saranskā cīnoties Panamai un Tunisijai.

H apakšgrupā pirms pēdējās kārtas pa četriem punktiem ir Japānai un Senegālai, trīs punktus guvusi Kolumbija, kamēr Polija ir bešā un vairs nepretendē uz iekļūšanu izslēgšanas turnīrā.

Apakšgrupu turnīra ievadā Japāna ar 2:1 uzvarēja Kolumbiju, bet Senegāla ar tādu pašu rezultātu apspēlēja Poliju, otrajā kārtā Āzijas un Āfrikas komandām nospēlējot neizšķirti 2:2. Savukārt kolumbieši svinēja uzvaru ar 3:0, tādējādi Polija zaudēja izredzes iekļūt astotdaļfinālā.

Japāna startē savā sestajā finālturnīrā pēc kārtas. Labākais sasniegums līdz šim viņiem ir grupu turnīra pārvarēšana 2002. un 2010.gadā. Pirms četriem gadiem Brazīlijā trīs spēlēs nācās samierināties tikai ar vienu punktu. Japānas izlasi trenē Akira Nišino, kurš par galveno treneri tika apstiprināts vien aprīlī, nomainot atlaisto bosnieti Vahidu Halilhodziču. Lai arī Halilhodziča vadībā Japāna kvalificējās Pasaules kausam, tai pārbaudes spēlēs bija pārāk vāji rezultāti, kas šo speciālistu lika atbrīvot no amata.

Tikmēr Polija, kuras galvenais treneris ir Adams Navalka, Pasaules kausā iekļuvusi pēc divu finālturnīru izlaišanas. Poļi planētas meistarsacīkstēs piedalās astoto reizi, labākos panākumus gūstot 1974. un 1982.gadā, kad izdevās izcīnīt trešo vietu.

Savukārt Senegālas izlase, ko trenē Alū Sisē, Pasaules kausā Krievijā piedalās pēc trīs finālturnīru izlaišanas. Debija tika piedzīvota 2002.gadā, kad sensacionāli tika sasniegts ceturtdaļfināls. Senegālas izlases lielākā zvaigzne ir "Liverpool" malējais uzbrucējs Sadio Manē, kurš aizvadītajā sezonā kopā ar ēģiptieti Mohamedu Salāhu un brazīlieti Robērtu Firminu sastādīja vienu no planētas draudīgākajiem uzbrucēju trijniekiem.

Kolumbija planētas meistarsacīkstēs piedalās sesto reizi, bet pirms četriem gadiem Pasaules kausā šī izlase parūpējās par pārsteigumu un aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam, kurā ar 1:2 piekāpās mājiniecei Brazīlijai. Tieši iekļūšana labāko astoņniekā ir kolumbiešu labākais sasniegums četrgades nozīmīgākajā forumā. Komandas galvenais treneris ir Hosē Pekermans.

Tikmēr G apakšgrupā pa sešiem punktiem divās spēlēs ir Anglijai un Beļģijai, kuras šodien dalīs pirmo vietu grupā, kamēr Panama un Tunisija ir tukšā, pēdējā kārtā cīnoties vien par savu godu.

Angļi turnīru iesāka ar 2:1 pār uzvaru, bet pēc tam ar 6:1 sagrāva Panamu. Tikmēr beļģi vispirms ar 3:0 pieveica Panamu, bet pēc tam ar 5:2 guva virsroku pār Tunisiju.

Finālturnīra rezultatīvākais spēlētājs ir piecus vārtus guvušais Anglijas izlases uzbrukuma līderis Herijs Keins, kuram ar četrām bumbām seko beļģis Romelu Lukaku un portugāli Krištianu Ronaldu.

Jau zināms, ka astotdaļfinālā spēkosies Portugāle ar Urugvaju, Francija ar Argentīnu, Spānija ar Krieviju un Horvātija ar Dāniju, Brazīlija ar Meksiku un Šveice ar Zviedriju.

Anglijas futbolisti Pasaules kausa izcīņā piedalās 15.reizi, bet par planētas labāko valstsvienību līdz šim tā kļuvusi vienu reizi, pie titula tiekot tālajā 1966.gadā. Tai vairs ne reizi nav izdevies ielauzties labāko trijniekā, bet pusfinālā tā iekļuva vēl tikai 1990.gadā, paliekot ceturtajā vietā. Pirms četriem gadiem Pasaules kausa izcīņā Brazīlijā netika pārvarēts apakšgrupu turnīrs. Galvenais treneris šai komandai ir Gerets Sautgeits.

Beļģijas talantīgā izlase Pasaules kausā startē 13.reizi, bet līdz šim tikai vienu reizi sasniegts pusfināls, kad tas tika paveikts 1986.gadā. Savukārt pirms četriem gadiem Brazīlijā ceturtdaļfinālā ar 0:1 tika atzīts nākamās vicečempiones Argentīnas pārākums. Komandas galvenais treneris ir Roberto Martiness.

Tunisija Pasaules kausā atgriezusies pēc divu finālturnīru izlaišanas. Četrgades nozīmīgākajā forumā spēlē sesto reizi, ne reizi nepārvarot apakšgrupu turnīru. Vienības galvenais treneris ir Nabils Māluls.

Savukārt Panama ir Pasaules kausa debitante, iepriekš desmit reizes pēc kārtas nespējot pārvarēt kvalifikāciju. Galvenais treneris debitantiem ir Ernans Dario Gomess.

Pasaules kausa finālturnīrs pirmo reizi notiek Krievijā, bet kopumā tas norisinās jau 21.reizi.

Sacensībās piedalās 32 komandas, kuras priekšsacīkstēs salozētas astoņās grupās. Katras grupas divas labākās komandas iekļūs izslēgšanas spēļu stadijā, kas sāksies no astotdaļfināla.

Vislielākā pārstāvniecība jeb 14 izlases ir no Eiropas, kamēr no Āfrikas, Āzijas un Dienvidamerikas sacensībās piedalās pa piecām vienībām. Tikmēr no Ziemeļamerikas finālturnīrā startē trīs valstu izlases.

Sacensības risināsies viena mēneša garumā, finālam norisinoties 15.jūlijā Maskavā.

Finālturnīrā tiks sadalīts iespaidīgs naudas balvu fonds, komandām sadalot 352 miljonus eiro, uzvarētājiem iegūstot 33 miljonus eiro lielu prēmiju.

Šis Pasaules kauss paliks vēsturē arī kā pirmais, kurā tiek izmantota Video tiesneša sistēma jeb VAR. Šāds jaunievedums tika ieviests, lai noteiktu, vai bijis vārtu guvums, 11 metru soda sitiens, noraidījums no laukuma, vai arī kļūdains spriedums par spēlētāja identitāti kādā no tiesneša lēmumiem. Pirmajās trīs spēļu dienās, pateicoties šais sistēmai, tika nozīmēti divi 11 metru soda sitieni.

Pasaules kausa finālturnīrs Krievijā notiek 11 pilsētās, cīņas aizvadot 12 stadionos.

Uz finālturnīru ir devušies pārsvarā visi vadošie planētas futbolisti. Sacensībās savas valstis pārstāvēs šī brīža trīs lielākās zvaigznes pasaules futbolā - Neimars (Brazīlija), Krištianu Ronaldu (Portugāle) un Lionels Mesi (Argentīna).

Tituliem bagātā komanda Pasaules kausa izcīņu vēsturē ir Brazīlija, kas prestižajā turnīrā kopumā triumfējusi piecas reizes. Tikmēr ar četriem tituliem seko Vācija un Itālija, kas šim turnīram nemaz nekvalificējās. Vēl divus titulus ir izcīnījusi Argentīna un Urugvaja.

Pašreizējā Pasaules kausa īpašniece ir Vācija, kamēr Brazīlija pēdējo reizi sacensībās uzvarēja 2002.gadā.

Pasaules kausa visu laiku labākais vārtu guvējs ir vācietis Miroslavs Kloze, kurš izcēlies ar 16 vārtu guvumiem, bet slavenā brazīlieša Ronaldu kontā ir 15 precīzi sitieni. Starp šī brīža aktīvajiem spēlētājiem rezultatīvākais ir cits Vācijas futbolists Tomass Millers, kurš guvis desmit vārtus un šajā finālturnīrā, spēlējot rezultatīvi, var uzlabot savas pozīcijas visu laiku izcilāko vārtu guvēju sarakstā.

Tikmēr vienīgais futbolists, kurš savas karjeras laikā ir izcīnījis trīs Pasaules kausus, ir leģendārais brazīlietis Pele. Līdz šim nevienam citam spēlētajam neko līdzīgu nav izdevies atkārtot. Starp šī brīža aktīvajiem spēlētājiem neviens nav ieguvis vairāk par vienu trofeju.

Polijas izlases sastāvs Pasaules kausa izcīņā:

vārtsargi - Bartošs Bjalkovskis (Ipsvičas "Town", Anglija), Lukašs Fabjaņskis (Sonsī "City", Anglija), Vojcehs Ščensnijs (Turīnas "Juventus", Itālija);

aizsargi - Jans Bednareks ("Southampton", Anglija), Bartošs Berešinskis ("Sampdoria", Itālija), Tjago Cjoneks (SPAL, Itālija), Kamils Gliks ("Monaco", Francija), Lukašs Piščeks (Dortmundes "Borussia", Vācija), Arturs Jendžejčiks, Mihals Pazdans (abi - Varšavas "Legia");

pussargi - Jakubs Blaščikovskis ("VfL Wolfsburg", Vācija), Jaceks Goralskis (Razgradas "Ludogorets", Bulgārija), Kamils Grosickis (Hallas "City", Anglija), Gžegožs Krihovjaks (Vestbromvičas "Albion", Anglija), Rafals Kužava (Zabžes "Gornik"), Karols Lineti ("Sampdoria", Itālija), Slavomirs Peško ("Gdaņskas Lechia"), Macejs Ribuss (Maskavas "Lokomotiv", Krievija), Pjotrs Zeliņskis ("Napoli", Itālija);

uzbrucēji - Davids Kovnackis ("Sampdoria"), Roberts Levandovskis (Minhenes "Bayern", Vācija), Arkadjušs Miliks ("Napoli"), Lukašs Teodorčiks (Briseles "Anderlecht", Beļģija).

Kolumbijas izlases sastāvs Pasaules kausa izcīņā:

vārtsargi - Davids Ospina (Londonas "Arsenal", Anglija), Hosē Kvadrado (Manisalesas "One Caldas"), Kamilo Vargass (Kali "Deportivo");

aizsargi - Santjago Ariass (Eindhovenas PSV, Nīderlande), Frenks Favra (Buenosairesas "Boca Juniors", Argentīna), Džerijs Mina ("Barcelona", Spānija), Joans Mohika ("Girona", Spānija), Oskars Muriljo ("Pachuca", Meksika), Davinsons Sančess (Totenhemas "Hotspur", Anglija), Kristians Sapata ("AC Milan", Itālija);

pussargi - Avels Agilars ("Deportivo"), Vilmars Barrjoss ("Boca Juniors"), Huans Kvadrado (Turīnas "Juventus", Itālija), Džefersons Lerma ("Levante", Spānija), Huans Kvintero (Buenosairesas "River Plate", Argentīna), Hamess Rodrigess (Minhenes "Bayern", Vācija), Karloss Sančess (Barselonas "Espanyol", Spānija), Mateuss Urive (Mehiko "Club America", Meksika);

uzbrucēji - Migels Borha (Sanpaulu "Palmeiras", Brazīlija), Radamels Falkao ("Monaco", Francija), Hosē Iskjerdo (Braitonas un Houvas "Albion", Anglija), Luiss Murjels ("Sevilla", Spānija).

Japānas izlases sastāvs Pasaules kausa izcīņā:

vārtsargi - Eidži Kavašima ("Metz", Francija), Masāki Higašiguči (Osakas "Gamba"), Kosuke Nakamura (Kašivas "Reysol");

aizsargi - Juto Nagatomo (Stambulas "Galatasaray", Turcija), Tomoaki Makino, Vataru Endo (abi - Uravas "Red Diamonds"), Maja Jošida ("Southampton", Anglija), Hiroki Sakai (Marseļas "Olympique", Francija), Gotoku Sakai (Hamburgas SV, Vācija), Gens Šodži, Naomiči Ueda (abi - Kašimas "Antlers");

pussargi - Makoto Hasebe (Frankfurtes "Eintracht", Vācija), Keisuke Honda ("Pachuca", Meksika), Takaši Inui ("Eibar", Spānija), Šindži Kagava (Dortmundes "Borussia", Vācija), Hotaru Jamaguči (Osakas "Cerezo"), Genki Haraguči, Takaši Usami (abi - Diseldorfas "Fortuna", Vācija), Gaku Šibasaki ("Getafe", Spānija), Rjota Ošima (Kavasaki "Frontale");

uzbrucēji - Šindži Okazaki (Lesteras "City", Anglija), Juja Osako (Brēmenes "Werder", Vācija), Jošinori Muto ("Mainz 05", Vācija).

Senegālas izlases sastāvs Pasaules kausa izcīņā:

vārtsargi - Abdulajē Dialo ("Stade Rennais", Francija), Kadims N'Diajē ("Horoya", Gvineja), Alfreds Gomiss (SPAL, Itālija);

aizsargi - Kalidū Kulibalī ("Napoli", Itālija), Lamīns Gasama ("Alanyaspor", Turcija), Kara Mbodži (Briseles "Anderlecht", Beļģija), Musa Vagiē ("Eupen", Beļģija), Jusufs Sabalī (Bordo "Girondins", Francija), Salū Siss ("Valenciennes", Francija), Salifs Sanē ("Hannover 96", Vācija);

pussargi - Badū Ndiajē (Stokas "City", Anglija), Idrisa Gejē (Liverpūles "Everton", Anglija), Čeikū Kujatē (Vesthemas "United", Anglija), Čeiks N'Dojē (Birmingemas "City", Anglija), Alfrēds N'Diajē (Vulverhemptonas "Wanderers", Anglija);

uzbrucēji - Sadio Manē ("Liverpool", Anglija), Keita Baldē ("Monaco", Francija), Diafra Sako, Ismaila Sars (abi - "Stade Rennais"), Musa Konatē ("Amiens", Francija), M'Bajē Niangs ("Torino", Itālija), Musa Sovs ("Bursaspor", Turcija), Mame Birams Diufs (Stokas "City").

Anglijas izlases sastāvs Pasaules kausa izcīņā:

vārtsargi - Džeks Batlends (Stokas "City"), Džordans Pikfords (Liverpūles "Everton"), Niks Pops ("Burnley");

aizsargi - Kails Volkers, Džons Stounss (abi - Mančestras "City"), Herijs Megvairs (Lesteras "City"), Kerans Tripjers, Denijs Rouzs (abi - Totenhemas "Hotspur"), Ešlijs Jangs, Fils Džonss (Mančestras "United"), Gerijs Kehils (Londonas "Chelsea"), Trents Aleksanders-Arnolds ("Liverpool");

pussargi - Eriks Daiers, Dela Alli (abi - "Hotspur"), Džesse Lingārds (Mančestras "United"), Džordans Hendersons ("Liverpool"), Rubens Loftuss-Čīks (Londonas "Crystal Palace"), Fabians Delfs (Mančestras "City");

uzbrucēji - Džeimijs Vārdijs (Lesteras "City"), Markuss Rešfords (Mančestras "United"), Rahīms Stērlings (Mančestras "City"), Herijs Keins ("Hotspur"), Denijs Velbeks (Londonas "Arsenal").

Beļģijas izlases sastāvs Pasaules kausa izcīņā:

vārtsargi - Tibo Kurtuā (Londonas "Chelsea", Anglija), Simons Miņolē ("Liverpool", Anglija), Kēns Kastēlss ("VfL Wolfsburg", Vācija);

aizsargi - Tobijs Alderveirelds, Jans Vertongens (abi - Totenhemas "Hotspur", Anglija), Tomā Menjē (Parīzes "Saint-Germain", Francija), Tomass Vermālens ("Barcelona", Spānija), Dedriks Bojata (Glāzgovas "Celtic", Skotija), Vensāns Kompanī (Mančestras "City", Anglija);

pussargi - Maruāns Fellaini (Mančestras "United", Anglija), Aksels Vitsels (Tjaņdziņas "Quanjian", Ķīna), Kevins de Brujne (Mančestras "City", Anglija), Edens Azārs ("Chelsea"), Nasers Šadlī (Vestbromvičas "Albion", Anglija), Lēanders Dendonkers (Briseles "Anderlecht"), Torgans Azārs (Menhengladbahas "Borussia", Vācija), Jūri Tilmanss ("Monaco", Francija), Musa Dembelē ("Hotspur");

uzbrucēji - Mišī Bačuajī (Dortmundes "Borussia", Vācija), Janniks Karasko (Daliaņas "Yifang", Ķīna), Adnans Januzajs (Sansevastjanas "Real Sociedad", Spānija, Romelu Lukaku (Mančestras "United"), Drīss Mertenss ("Napoli", Itālija).

Tunisijas izlases sastāvs Pasaules kausa izcīņā:

vārtsargi - Ajmens Matluti ("Al Batin", Saūda Arābija), Faruks ben Mustafa ("Al Shabab", Saūda Arābija), Muezs Hasens ("Chateauroux", Francija);

aizsargi - Hamdi Naguezs ("Zamalek", Ēģipte), Dilans Bronss ("Gent", Beļģija), Rami Beduī ("Etoile du Sahel"), Johans Beneluāne (Lesteras "City", Anglija), Siāms ben Jusefs ("Kasimpasa", Turcija), Jasine Meriā ("Sfaxien"), Usama Hadadi ("Dijon", Francija), Ali Māluls ("Al Ahli", Ēģipte);

pussargi - Eljess Shiri ("Montpellier", Francija), Mohames Amine ben Amors ("Al-Ahli", Saūda Arābija), Gajlene Šalali ("Esperance"), Ferhani Sassi ("Al Nasr", Saūda Arābija), Ahmeds Halils ("Club Africain"), Saifedine El-Hauī ("Troyes", Francija);

uzbrucēji - Fahredine ben Jusefs ("Al Ittifak", Saūda Arābija), Anīse Badrī ("Esperance"), Basems Srarfi ("Nice", Francija), Vābi Hazri ("Stade Rennais", Francija), Naims Sliti ("Dijon", Francija), Sabers Halifa ("Club Africain").

Panamas izlases sastāvs Pasaules kausa izcīņā:

vārtsargi - Haime Penedo (Bukarestes "Dinamo", Rumānija), Hosē Kalderons ("Chorrillo"), Alekss Rodrigess (Sanfrancisko "Deltas", ASV);

aizsargi - Felipe Balojs (Gvatemalas "Municipal", Gvatemala), Harolds Kumingss (Sanhosē "Earthquakes", ASV), Eriks Deiviss ("Dunajska Streda", Slovākija), Fidels Eskobars (Ņujorkas "Red Bulls", ASV), Adalofo Mačado (Hjūstonas "Dinamo", ASV), Maikls Amirs Muriljo (Ņujorkas "Red Bulls", ASV), Luiss Ovalje (Tegusigalpas "Olimpia", Hondurasa), Romans Torress (Sietlas "Sounders", ASV);

pussargi - Edgars Barkenass (Tapačulas "Cafetaleros"), Armano Kūpers (Santjago "Universidad de Chile", Čīle), Anivals Godojs ("Earthquakes"), Gabriels Gomess (Bukaramangas "Atletico", Kolumbija), Valentins Pimentels ("Plaza Amador"), Alberto Kintero (Limas "Universitario de Deportes", Peru), Hosē Luiss Rodrigess ("Gent", Beļģija);

uzbrucēji - Avdjels Arrojo ("Alajuelense", Kostarika), Ismaels Diass (Lakorunjas "Deportivo", Spānija), Blass Peress ("Municipal"), Luiss Tehada (Kaljao "Short Boys", Peru), Gabriels Torress (Talkavano "Huachipato", Čīle).