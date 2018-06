Meksikas futbolisti gūst vēl vienu uzvaru un tuvojas PK astotdaļfinālam

Soļa attālumā no 2018. gada Pasaules kausa astotdaļfināla sestdien, 23. jūnijā, nonāca Meksikas futbola izlase, kas F grupas mačā ar 2:1 (1:0) pieveica Koreju.

Meksikai šī bija otrā uzvara divās spēlēs, kas tai praktiski garantē vietu astotdaļfinālā. Savukārt Koreja ar diviem zaudējumiem praktiski atvadījusies no iespējām iekļūt izslēgšanas turnīrā.

Uzvarētājiem vārtus guva Karloss Vela, kurš 26.minūtē realizēja 11 metru soda sitienu, kā arī Havjers Ernandess jeb Čičerito, spēles 66.minūtē panākot 2:0. Tikmēr Dienvidkoreja vienīgos vārtus iesita jau kompensācijas laikā, kad izcēlās Honmiņs Sons.

Meksikai piederēja pārsvars lielāko spēles daļu, taču beigās viņi samazināja savus apgriezienus, ļaujot korejiešiem gūt pirmos vārtus šajā turnīrā.

Šajā grupā otrā kārta noslēgsies vēlāk sestdien, kad Sočos tiksies Zviedrijas un Vācijas izlases.

Izvēlies DELFI futbola zvaigzni! KOR 11 Hwang Hee-chan 7 20 Jang Hyun-soo 6 17 Lee Jae-sung 6 7 Son Heung-min 6 16 Ki Sung-yueng 6 15 Jung Woo-young 6 18 Moon Seon-min 5 8 Ju Se-jong 5 10 Lee Seung-woo 5 12 Kim Min-woo 5 23 Cho Hyun-woo 5 19 Kim Young-gwon 5 2 Lee Yong 5 14 Hong Chul 3 MEX 3 Carlos Salcedo 8 10 Giovani dos Santos 7 21 Edson Álvarez 6 17 Jesús Manuel Corona 6 15 Héctor Moreno 6 14 Javier Hernández 6 23 Jesús Gallardo 6 18 Andrés Guardado 5 13 Guillermo Ochoa 5 11 Carlos Vela 5 7 Miguel Layún 5 16 Héctor Herrera 4 4 Rafael Márquez 4 22 Hirving Lozano 4 Rādīt visus spēlētājus

Meksikai sestdienas mačā piederēja pārsvars, rezultātu Velam atklājot ar 11 metru soda sitienu, kad savā soda laukumā ar roku nospēlēja Hjunsu Džans. Dienvidkorejieši nokļūstot iedzinējos, centās veidot pretuzbrukumus, taču līdz bīstamiem momentiem viņi netika.

Savukārt otrajā puslaikā Meksika savu pārvaru dubultoja, kad 66.minūtē straujā pretuzbrukumā meksikāņi izskrēja trijatā pret diviem pretinieku aizsargiem, uzbrukuma pozīcijā nonākot Ernandesam, kurš apspēlēja vienu aizsargu un no soda laukuma izdarīja precīzu sitienu, gūstot savus 50.vārtus izlases kreklā.

Atlikušajā laikā Meksika samazināja savus uzbrukuma apgriezienus, kas ļāva Dienvidkorejai vienus vārtus atgūt, taču Honmiņs Sons vārtus ar tālu sitienu guva vien kompensācijas laika trešajā minūtē, drīz vien spēlei arī noslēdzoties.

Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Meksika sensacionāli ar 1:0 uzvarēja pašreizējo pasaules čempioni Vāciju, bet Zviedrija ar 1:0 apspēlēja Dienvidkoreju.

Tagad Meksikai ir seši punkti divās spēlēs, Zviedrijai trīs punkti, bet Vācija un Dienvidkoreja attiecīgi vienā un divās spēlēs ir tukšā.

Meksika Pasaules kausā piedalās jau 16.reizi un septīto reizi pēc kārtas. Jau septiņus turnīrus pēc kārtas šī komanda spējusi sasniegt izslēgšanas sacensības. Komandas stūrmanis ir Huans Karloss Osorio.

Savukārt Dienvidkoreja Pasaules kausā piedalās jau devīto reizi pēc kārtas un kopumā desmito. Līdz šim labākais sasniegums bija daļēji savās mājās notikušajā 2002.gada turnīrā, kad izdevās sasniegt pusfinālu un izcīnīt ceturto vietu. Pirms četriem gadiem Brazīlijā korejieši nepārvarēja apakšgrupu turnīru. Izlases galvenais treneris ir Tējons Šins.

Pasaules kausa finālturnīrs pirmo reizi notiek Krievijā, bet kopumā tas norisinās jau 21.reizi.

Sacensībās piedalās 32 komandas, kuras priekšsacīkstēs salozētas astoņās grupās. Katras grupas divas labākās komandas iekļūs izslēgšanas spēļu stadijā, kas sāksies no astotdaļfināla.

Vislielākā pārstāvniecība jeb 14 izlases ir no Eiropas, kamēr no Āfrikas, Āzijas un Dienvidamerikas sacensībās piedalās pa piecām vienībām. Tikmēr no Ziemeļamerikas finālturnīrā startē trīs valstu izlases.

Sacensības risināsies viena mēneša garumā, finālam norisinoties 15.jūlijā Maskavā.

Finālturnīrā tiks sadalīts iespaidīgs naudas balvu fonds, komandām sadalot 352 miljonus eiro, uzvarētājiem iegūstot 33 miljonus eiro lielu prēmiju.

Šis Pasaules kauss paliks vēsturē arī kā pirmais, kurā tiek izmantota Video tiesneša sistēma jeb VAR. Šāds jaunievedums tika ieviests, lai noteiktu, vai bijis vārtu guvums, 11 metru soda sitiens, noraidījums no laukuma, vai arī kļūdains spriedums par spēlētāja identitāti kādā no tiesneša lēmumiem. Pirmajās trīs spēļu dienās, pateicoties šais sistēmai, tika nozīmēti divi 11 metru soda sitieni.

Pasaules kausa finālturnīrs Krievijā notiek 11 pilsētās, cīņas aizvadot 12 stadionos.

Uz finālturnīru ir devušies pārsvarā visi vadošie planētas futbolisti. Sacensībās savas valstis pārstāvēs šī brīža trīs lielākās zvaigznes pasaules futbolā - Neimars (Brazīlija), Krištianu Ronaldu (Portugāle) un Lionels Mesi (Argentīna).

Tituliem bagātā komanda Pasaules kausa izcīņu vēsturē ir Brazīlija, kas prestižajā turnīrā kopumā triumfējusi piecas reizes. Tikmēr ar četriem tituliem seko Vācija un Itālija, kas šim turnīram nemaz nekvalificējās. Vēl divus titulus ir izcīnījusi Argentīna un Urugvaja.

Pašreizējā Pasaules kausa īpašniece ir Vācija, kamēr Brazīlija pēdējo reizi sacensībās uzvarēja 2002.gadā.

Pasaules kausa visu laiku labākais vārtu guvējs ir vācietis Miroslavs Kloze, kurš izcēlies ar 16 vārtu guvumiem, bet slavenā brazīlieša Ronaldu kontā ir 15 precīzi sitieni. Starp šī brīža aktīvajiem spēlētājiem rezultatīvākais ir cits Vācijas futbolists Tomass Millers, kurš guvis desmit vārtus un šajā finālturnīrā, spēlējot rezultatīvi, var uzlabot savas pozīcijas visu laiku izcilāko vārtu guvēju sarakstā.

Tikmēr vienīgais futbolists, kurš savas karjeras laikā ir izcīnījis trīs Pasaules kausus, ir leģendārais brazīlietis Pele. Līdz šim nevienam citam spēlētajam neko līdzīgu nav izdevies atkārtot. Starp šī brīža aktīvajiem spēlētājiem neviens nav ieguvis vairāk par vienu trofeju.

Dienvidkorejas izlases sastāvs - Hjunvu Čo, Jons Lī, Honmiņs Sons, Senhjons Džuns (Sunvu Lī, 64.min), Hēčans Hvans, Minvu Kims (Čuls Hons, 84.min.), Ki Sunjun, Džesuns Lī, Sonmiņs Muns (Vujons Juns, 77.min.), Jonvons Kims, Hjunsu Džans;

Meksikas izlases sastāvs - Giljermo Očoa, Karloss Salsedo, Ektors Moreno, Ektors Errera, Edsons Alvaress, Migels Lajuns, Andress Gvardado (Rafaels Markess, 68.min.), Hesus Galjardo, Karloss Vela (Jovani dos Santoss, 77.min.), Havjers Ernandess, Irvings Losano (esus Manuels Korona, 71.min.).