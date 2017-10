Maskavas lidostā "Šeremetjevo" ar smagu galvas traumu bezsamaņā atrasts Kontinentālās hokeja līgas (KHL) tiesnesis Pāvels Komarovs (attēlā 28. numurs), kurš pagājušajā nedēļā tiesāja maču Rīgā, vēsta Krievijas masu mediji.

Komarovs ceturtdien Rīgā tiesāja maču starp Rīgas "Dinamo" un Omskas "Avangard". Piektdien soģis lidoja uz savām mājām Ņižņijnovgorodā ar pārsēšanos Maskavā, tomēr viņš nav iekāpis lidmašīnā uz Ņižņijnovgorodu. Vēlāk Komarovu bezsamaņā ar pārsistu galvu atradis transfēra autobusa šoferis.

Komarovs smagā stāvoklī nogādāts vienā no Maskavas slimnīcām.

Kā pavēstījusi Komarova sieva, viņi sazvanījušies neilgi pirms reisa uz Ņižņijnovgorodu. Komarovs lidostas VIP zonā saticis savu kolēģi Sergeju Kulakovu, ar kuru runājis no 15:35-15:50. Lidmašīna uz Ņižņijnovgorodu izlidoja 16:30, bet Komarovs tur nebija.

"Pāvels pēdējo reizi piezvanīja 16:10. Teica, ka ar autobusu dodas uz iekāpšanu lidmašīnā. Ja viņš būtu bijis ar kādu kopā, viņš to pateiktu. Ja viņš neiekāpa lidmašīnā, tad kādēļ viņu nemeklēja? Ja viņš neiekāpa lidmašīnā, bagāžai tad vajadzēja lidot uz Ņižņijnovgorodu, tomēr man to izdeva Maskavā. Sanāk, ka somu izņēmuši no reisa. Mans vīrs vienmēr lido biznesa klasē, biznesa transfērs atšķiras no parastā. Kādēļ viņš uz lidmašīnu devās kopējā autobusā?" uz daudzām neskaidrībām norāda Komarova sieva Jekaterina.

Kā norādījuši ārsti, izslēgta iespēja, ka Komarovs ir nejauši nokritis un sadauzījis galvu. Pēc mediķu teiktā, soģim ir atklāta galvas trauma, kas gūta, visticamāk, no sitiena ar cietu priekšmetu.