Rīdzinieki pirmo spēli zem atklātas debess savā vēsturē aizvadīja šogad 20.janvārī, kad kupli apmeklētā mačā Pļavniekos ar 2:3 piekāpās Minskas "Dinamo". Lai arī tas vēl nav oficiāli izziņots, Rīgas "Dinamo" arī nākamajā sezonā grasās savu skatītāju priekšā aizvadīt šādu cīņu.

"Mēs gribētu to darīt, turklāt pie tā tiek strādāts. Pirmajā reizē uz šo maču atnāca ļoti daudz cilvēku, kuri arī lūdza, lai ko tādu turpinām un ieviešam to kā tradīciju," apmierināts ar iepriekšējās spēles norisi bija Savickis. "Mēs pat nebijām gaidījuši, ka šai spēlei būs tik liela piekrišana."

Rīgas "Dinamo" vadītājs norādīja, ka šobrīd vēl atlicis ar KHL saskaņot datumus un pretiniekus, bet sagaidāms, ka mačs notiks februārī.

"Gribam to pārcelt uz februāri, jo tad ārā varētu būt kārtīgāka ziema. Tāpat mums ļoti patika tā vieta, kur spēlējām, tāpēc domājam, ka to atkal darīsim tieši tur, jo no viena sāna tribīnes nebija un pavērās skaists skats un plašu lauku. Tas piedod plašumu, tāpat tur ir vieta, kur sarīkot dažādus pasākumus apmeklētājiem," norādīja Savickis.

Mačs ar Minskas "Dinamo" janvārī notika Rīgas domes Sporta kompleksā uzbūvētā hokeja laukumā, kas atrodas Purvciemā pie 84.vidusskolas, Lielvārdes ielā 141.

Tāpat nākamajā KHL sezonā aizvadīs divus mačus Šveices pilsētā Cīrihē - 26.novembrī pret Sanktpēterburgas SKA, bet divas dienas vēlāk sekos cīņa pret Maskavas CSKA.

"Rīgas "Dinamo" klubs Šveicē ir ļoti labi pazīstams. Tie būs kolosāli mači. Protams, līdz ar to divas spēles neaizvadīsim Rīgā, bet, domāju, mūsu līdzjutējiem nav iemesla justies apbižotiem, jo šī ir iespēja doties uz Šveici," uzskata Savickis, piebilstot, ka Rīgas klubs arī organizēšot arī fanu došanos uz Cīrihi. "Mums līdzjutēji Cīrihē būs vajadzīgi - lai trokšņo un bļauj par mūsējiem."

Pērn gada izskaņā Rīgas "Dinamo" otro reizi vēsturē Šveicē piedalījās tradicionālajā Špenglera kausa izcīņā.

Rīgas "Dinamo" aizvadītajā sezonā ceturto gadu pēc kārtas nespēja iekļūt izslēgšanas turnīrā, paliekot pirmspēdējā vietā visā līgā.