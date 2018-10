Spēles sākums par tik smagu sagrāvi neliecināja — rīdzinieki pirmie izvirzījās vadībā, Gintam Meijam pārtraucot vairāk nekā pusgadu ieilgušo "sauso" periodu, un trešdaļa noslēdzās ar neizšķirtu 1:1.

Otrajā periodā turpinājās ātra, dinamiska spēle, un Rīgas "Dinamo" vēlreiz izvirzījās vadībā, Vitālijam Pavlovam ar efektīgu solo izgājienu gūstot vārtus. Taču mājinieki ātri vien atkal izlīdzināja rezultātu, turklāt 37 sekundes pirms trešdaļas beigām izvirzījās vadībā — 3:2.

Trešajā trešdaļā līdz perioda vidum ritēja līdzvērtīga cīņa, taču tad "Dinamo" ielaida ceturtos vārtus un spēle pajuka. Mača 53. minūtē Niklass Jensens panāca 5:2 "Jokerit" labā, tomēr rīdzinieki izmantoja iespēju "aizķerties" spēlē, kad Lauris Dārziņš pēc Miķeļa Rēdliha piespēles pēc meistarīgas pauzes samazināja mājinieku pārsvaru līdz diviem vārtiem — 3:5.

Pēc tam Ģirts Ankipāns ķērās pie savas iecienītās taktikas nomainīt vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāu, bet šoreiz to izmantoja pretinieks. Marko Antila ar tālu un ļoti precīzu metienu atjaunoja trīs vārtu pārsvaru — 6:3.

Gudļevskis atgiezās vārtos, bet Nerijs Ališausks parkāpa noteikumus, atstājot komandu mazākumā, kas šoreiz "Dinamo" izpildījumā bija ļoti nevarīgs, un Sakari Manninens pielika sāpīgu punktu šai spēlei — 7:3.

Plašāku spēles aprakstu lasiet portāla "Delfi" teksta tiešraides arhīvā!



KHL spēle: Rīgas Dinamo - Helsinku Jokerit

Spēles statistika:Metieni pa vārtiem: 16-27Uzvarēti iemetieni: 22-27Bloķēti metieni: 8-0Spēka paņēmieni: 13-7Soda minūtes: 10-6Laiks uzbrukumā: 08:45 - 11:30

Nākamo spēli mūsējie aizvadīs jau mājās, piektdien, 26. oktobrī, uzņemot sēcīgo Sanktpēterburgas SKA vienību.

Līdz šim smagākais zaudējums tika piedzīvots 27. septembrī, kad Rīgas "Dinamo" ar 1:4 piekāpās HK "Soči" vienībai.

Spēle noslēgusies.

Ģirts Ankipāns ļoti sarūgtināts par šīs spēles iznākumu, komandas vēl nospēlē atlikušās 13 sekundes, un Rīgas "Dinamo" pārtrauc divu uzvaru sēriju ar smagu zaudējumu.

59:47 min. Rīgas "Dinamo" - "Jokerit" 3:7Pagalam nevarīgs šis mazākums rīdzinieku izpildījumā, un Sakari Manninens gūst savus otros vārtus šai spēlē.

59:21 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo"Nerijs Ališausks dabū 2 minūtes par klupināšanu.

58:17 min. Rīgas "Dinamo" - "Jokerit" 3:6Ātri pie apmales tiek pazaudēta ripa un Marko Antila ar ļoti tālu metienu trāpa tukšajos "Dinamo" vārtos.

Gudļevskis pamet vārtus, laukumā nāk sestais laukuma spēlētājs.

Ģirts Ankipāns pieprasa 30 sekunžu pārtraukumu.

Nu jau ripu kontrolē "Jokerit" komanda uzbrukuma zonā, bet spēlē gar apmalēm.

Laba izspēle, Šuļeņins izdara metienu no distances, Zapoļskis pamana metiena brīdi un ripu tver.

Ļoti aktīvi uzbrukumā tagad spēlē rīdzinieki.

53:20 min. Rīgas "Dinamo" - "Jokerit" 3:5Miķelis Rēdlihs labi nocīnās pie vārtiem, atdod piespēli Laurim Dārziņam, kurš pēc ilgas pauzes iemet ripu vārtos.

52:11 min. Rīgas "Dinamo" - "Jokerit" 2:5Pēc Niklasa Jensena tāla metiena ripa zem vārtu pārliktņa ielido vārtos.

Sīva spēkošanās šovakar notika Ufā — Boba Hārtlija trenētais Omskas "Avangard" ar 1:0 pagarinājumā uzvarēja "Salavat Julajev".

51:45 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo"2 minūtes par skaitliskā sastāva neievērošanu. Sodu atsēž Roberts Lipsbergs.

Zapoļskis ripu atsit ar ķiveri, bet metiens nav spēcīgs, spēle var turpināties.

48:58 min. Rīgas "Dinamo" - "Jokerit" 2:4Nedaudz nominstinās Gudļevskis, pasitot ripu aiz vārtiem, uzreiz klāt ir Manninena, kurš atdod precīzu piespēli uz vārtu priekšu Džonam Normanam. Normans bez problēmām iešauj ripu vārtos.

Tribīnes svilpj, bet Džeriņa paņēmiens ir "tīrs", pretinieks pie apmales atbruņots legāli.

Džeriņš spiests izdarīt metienu no neērtās puses, Zapoļskis ripu atsit. Mūsējie labi darbojas uzbrukuma zonā. Vēl viena iespēja Videlam, partneri atdod viņam piespēli, lai būtu metiens no tuvas distances, bet tas ir neprecīzs. Ilgstošs "Dinamo" uzbrukums sanāca.

Atkal aktīvs perioda sākums abu komandu izpildījumā.

Sācies 3. periods.

Maskavas derbijā starp "Spartak" un "Dinamo" pēc pirmā perioda neizšķirts 1:1. Mārtiņam Karsumam rezultatīva piespēle.

Otrā perioda statistika:Metieni pa vārtiem: 4-8Uzvarēti iemetieni: 10-6Bloķēti metieni: 2-0Spēka paņēmieni: 2-2Soda minūtes: 2-2Laiks uzbrukumā: 02:32 - 04:17

Noslēdzies 2. periods.

39:23 min. Rīgas "Dinamo" - "Jokerit" 2:3Kā saka, vārti ģērbtuvē. Sakari Manninens individuālā uzbrukumā no savas zonas, ieslido mūsu aizsardzības zonā, izdara metienu, ripa lido centimetru virs Gudļevska kājsarga un ielido vārtos. Pirmo reizi "Jokerit" vadībā šai spēlē.

37:33 min. Rīgas "Dinamo" - "Jokerit" 2:2Alekss Grānts no tālas distances izpilda ļoti precīzu metienu vārtu augšējā stūrī, Gudļevskis ir bezspēcīgs.

Ar nelielu intervālu mājinieki divreiz izsit ripu līdz pat Gudļevskim. Kad pagājusi vairākuma minūte, mūsējie mēģina nostāties, bet atkal pārterta piespēle, pazaudēta ripa un bīstams pretuzbrukums. Gudļevskis Pilstrēma mesto ripu atsit, bet ir ļoti neapmierināts... Nevarīgs vairākums "Dinamo" izpildījumā, un "Jokerit" ir pilnā sastāvā.

35:12 min. Noraidījums "Jokerit" komandā.Tomijam Kivistem 2 soda minūtes par spēles laika vilcināšanu.

34:55 min. Rīgas "Dinamo" - "Jokerit" 2:1Vitālijs Pavlovs solo izgājienā pārspēj Zapoļski. Metjū Majone pamana Vitāliju izdevīgā pozīcijā neitrālajā zonā un atdod tālu piespēli.

Ļoti spēcīgs metiens Majones izpildījumā, ripa uzkrīt uz vārtu tīkliņa no ārpuses. Pirms tam izcili vārtos nospēlēja Gudļevskis.

Pārliecinoši aizsardzībā strādā mūsējie, šis mazākums izturēts. Gudļevskis atvairīja vienu metienu, otru bloķēja laukuma spēlētājs.

30:26 min. Noraidījums "Dinamo" komandā.Ilgstoši saspēlējas mājinieki mūsu zonā, līdz tiek pārkāpti noteikumi. Oskars Batņa pret Lauridsenu nopelna 2 soda minūtes par pretinieka turēšanu ar nūju.

Ļoti pārliecinoši spēlē Gudļevskis. Grants tēmēja "devītniekā", Gudļevskis aukstasinīgi tver ripu cimdā.

Kļūdās Zapoļskis, neveikla piespēle komandas biedram, kas tika pārtverta, taču uzbrukumu izspēlēt mūsējiem neizdevās.

Ģēģeris ar Meiju aizskrien uzbrukumā, Emīls nolemj neatdot piespēli Meijam un pats izdara metienu, ripa atlec no Zapoļska un "Jokerit" vārtsargs to piespiež pie ledus.Mājinieki atbild ar līdzīgu pretuzbrukumu, kura smailē Mozess un Ikonens. Pēdējais izdara spēcīgu metienu, ripa lido garām vārtiem.

Spēles temps ir ļoti augsts, bet rīdzinieki spēj turēt līdz.

Plaši, ātri saspēlējas komandas, bet pirmajās minūtēs spēle vairāk rit laukuma vidū. Arī mūsējie izdara metienus pie katras izdevības.

Neizdodas tikt līdz metienam pa vārtiem vairākumā, bet uzbrukums turpinās arī pēc Lepistes atgriešanās laukumā. Pie vārtiem pacīnās mūsu otrā maiņa, ripa lido garām vārtiem.

Sācies 2. periods!

Pirmā perioda labākie momenti.

Pirmā perioda statistika:Metieni pa vārtiem: 5-10Uzvarēti iemetieni: 7-11Bloķēti metieni: 4-0Spēka paņēmieni: 4-5Soda minūtes: 4-4Laiks uzbrukumā: 02:25 - 04:11

Noslēdzies 1. periods.

Mūsējie saspēlējas, Džeriņš tēmē tuvajā stūrī, bet ripa lido garām vārtiem.

19:00 min. Noraidījums "Jokerit" komandā.Kādu brīdi mūsējie paspēlēja aizturētā soda situācijā, Sami Lepiste pārkāpa noteikumus pret Miķeli Rēdlihu, un šo periodu "Dinamo" pabeigs skaitliskajā vairākumā.

Tikai pašās vairākuma beigās "Jokerit" izdara pāris metienus, viens no tiem ir patiešām izcils, taču Joensū netrāpa tukšos vārtos. "Dinamo" jau spēlē pilnā sastāvā.

Pavlovam izdodas veiksmīgi izspēlēt ripu ārā no zonas, kādu brīdi pacīnās pie apmales aiz Zapoļska vārtiem. "Jokerit" ātri atgriežas mūsu zonā, taču tikpat ātri kļūdās un rīdziniekiem iespēja aizskriet pretuzbrukumā, kas tiek izmantota laika pavilkšanai. Ģēģeris "patamborē" netālu no "Jokerit" vārtiem, izdara arī vieglu metienu.

15:06 min. Noraudījums Rīgas "Dinamo" komandā.Linuss Videls dabū 2 soda minūtes par bloķēšanu.

Aukstasinīgi nospēlē Majone, atdodot piespēli partneriem, taču neizdodas izveidot pretuzbrukumu. Nākamajā uzbrukumā pacīnās pie "Jokerit" vārtiem Aļajevs un Skvorcovs, taču tiek atbruņoti.

Pamatīga burzma pie mūsu vārtiem, taču izdodas pasist ripu tālāk prom laukumā. Joprojām vairāk darbības ir "Dinamo" aizsardzības zonā.

09:24 min. Rīgas "Dinamo" - "Jokerit" 1:1 Kad laukumā tikko atgriezies Gimajevs, Manninens izdara tālu metienu, ripa atsitas pret vārtu stabiņu un to gandrīz no negatīva leņķa vārtos ieraida Niklass Jensens.

Mājinieki uzreiz sāk ar spēcīgu metienu pa Gudļevska vārtiem, Kristers to atsit. Tad spēle kādu laiku rit neitrālajā zonā, taču "Jokerit" to kontrolē. Kad atlikusi minūte vairākumā, mājinieki nostājas izspēlei.

07:22 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" komandā.Nākamā spēles epizode mūsējiem neveiksmīga, Sergejs Gimajevs nopelna 2 soda minūtes par klupināšanu.

07:08 min. Rīgas "Dinamo" - "Jokerit" 1:0Gints Meija pārtrauc savu "tukšo" periodu, Aļajevam arī pirmais rezultativitātes punkts. Pašās vairākuma beigās mūsējiem izdevās to realizēt. Gints Meija pēdējoreiz vārtus guva pirms vairāk nekā pusotra gada (!) — 2017. gada 16. janvārī.

Videls no labas pozīcijas uzreiz izdara metienu, Zapoļskis ripu atsit un tā tiek izvadīta ārā no zonas. Ātri atgriežamies pie "Jokerit" vārtiem, Lauris Dārziņš izdara spēcīgu piespēle uz pretējo laukuma pusi, ripa atkal tiek izsista ārā no zonas.

05:13 min. Noraidījums "Jokerit" komandā.2 minūtes par skaitliskā sastāva pārkāpumu.

Mūsu otrā maiņa izveido labu momentu pie Zapoļska vārtiem, Lauris Dārziņš mēģina pārspēt pretinieku vārtsargu, turpat ir arī Linuss Videls, bet Zapoļskis ripu uztver.

Spēle rit augstā tempā, pārsvars ir mājiniekiem. Tikai pāris reizes spēlē ir iesaistījies Zapoļskis, kamēr Gudļevskis jau vairākkārt glābis komandu no vārtu zaudējuma.

Jau ar pirmajām minūtēm komandas iet uzbrukumā; bīstama epizode pie Gudļevska vārtiem.

Spēle sākusies!

Arī šī spēle sākas ar klusuma brīdi, tiek pieminēts somu hokejists Erki Hāpanens.

Helsinku "Jokerit" vārtus šoreiz sargās Raiens Zapoļskis, mūsējos — Kristers Gudļevskis.

Beigusies vēl viena regulārā čempionāta spēle. Tajā Kazaņas "Ak Bars" izbraukumā ar 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) uzvarēja Novosibirskas "Sibirj". Uzvaras vārtus nepilnas 12 minūtes pirms pamatlaika beigām guva Robs Klinkhammers.

Vēlāk vakarā notiks viena spēle, kurā piedalīsies salīdzinoši daudz latviešu hokejistu, — Kaspara Daugaviņa un Mārtiņa Karsuma Maskavas "Spartak" savā laukumā uzņems Mika Indraša Maskavas "Dinamo".

Divas spēles šodien jau noslēgušās, tajās Vladivostokas "Admiral" ar 4:1 (1:0, 0:0. 3:1) pārspēja Ņižēnkamskas "Ņeftehimik", bet Ņižņijnovgorodas "Torpedo" izbraukumā pagarinājumā ar 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) uzvarēja Habarovskas "Amur"; uzvaras vārtus pagarinājuma trešajā minūtē guva Antons Šēnfelds.

KHL Rietumu konferences kopvērtējums pirms šodienas spēles:

Arī šosezon komandas jau ir vienreiz tikušās, un 25. septembra spēlē uzvarēja Rīgas "Dinamo", apbēdinot bijušo kluba vārtsargu Jāni Kalniņu:http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/videls-divreiz-parspej-kalninu-dinamo-pagarinajuma-pieveic-jokerit.d?id=50426945

Toties pret "Jokerit" mūsējie izcīnījuši savu līdz šim slavenāko uzvaru, kad izdevās atspēlēt piecu vārtu deficītu un uzvarēt ar 6:5.http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/rigas-dinamo-fantastiski-atspele-piecu-vartu-deficitu-un-bullisos-uzvar-jokerit.d?id=46659637

Tā kā Helsinku "Jokerit" KHL pievienojās salīdzinoši nesen, savstarpējo spēļu ar šo klubu Rīgas "Dinamo" ir mazāk — 16, toties lauvas tiesa uzvaru ir "Jokerit" kontā (10). Gūto vārtu attiecība — 48:34 Helsinku kluba labā.

Helsinku "Jokerit" šī būs pirmā mājas spēle pēc trīs izbraukuma mačiem, un arī somu klubs uzvarēja pēdējās divās spēlēs. Kopumā pēdējos piecos mačos "Jokerit" ir četras uzvaras, Rīgas "Dinamo" — trīs.

Rīgas "Dinamo" šodien noslēdz kārtējo izbraukuma spēļu tūri, Helsinkos tiekoties ar "Jokerit" komandu. Somijas galvaspilsētā mūsējie ieradušies labā noskaņojumā, jo pirms tam izbraukuma mačos Maskavā un Podoļska tika svinētas uzvaras.