Pirmajos divos spēles periodos lielāks pārsvars bija mājiniekiem, bet izšķirošie notikumi risinājās trešajā trešdaļā, kad "Spartak" hokejisti sešu minūšu laikā guva trīs vārtus – skaitliskajā mazākumā, vairākumā un spēlējot vienādos sastāvos.

55. minūtē Ņikita Jevpalovs vienus vārtus atguva un "Dinamo" ar jaunu sparu metās uzbrukumā, taču viesi, kas aizvadīja piekto izbraukuma spēli pēc kārtas, atrada spēkus aizsardzībai un spēja noturēt uzvaru.

KHL speele: Rigas Dinamo - Maskavas Spartak

Nākamo spēli Rīgas "Dinamo" aizvadīs jau sestdien, 2. septembrī, kad "Arēnā Rīga" uzņems Mārtiņu Karsumu un Maskavas "Dinamo".

Spēle noslēgusies.

"Dinamo" laukumā ir pieci uzbrucēji un tukši vārti, bet neizdodas mainīt rezultātu uz tablo

Maskavas "Spartak" pieprasa 30 sekunžu pārtraukumu.

Sākusies pēdējā spēles minūte un nu jau izmisīgi cenšas iedabūt ripu vārtos rīdzinieki. Toties lieliski nospēlē Ņikita Bespalovs, un Miks Indrašis nesaprot, kā ripa nav vārtos.

Pamatīgs "Dinamo" spiediens, mūsējie ļoti aktīvi spēlē uzbrukumā pie "Spartak" vārtiem. Viesi cenšas pie katras iespējas vienkārši izmest ripu no zonas, nesākot veidot pretuzbrukumu.

Līdzjutēji pieprasa otros!

54:28 min. Rīgas "Dinamo" - "Spartak" 1:3 Neatlaidība atmaksājas - pretuzbrukums mūsējo izpildījumā, sākumā Miks Indrašis individuāli mēģina tikt līdz metienam, taču atdod ripu Jevpalovam, kurš pārspēj Bespalovu.

Meija izdara asu metienu, Bespalovs ripu atvaira; Ališausks met no zilās līnijas, ripa lido garām.

Pagaidām neizdodas mūsējiem pārņemt spēles iniciatīvu un sāks atspēlēties. Maskavieši neitralizē visus centienus, ir arī brāķis piespēlēs rīdziniekiem.

Atkal vārtu laukumā bijis "Dinamo" spēlētājs, un atkal tiesnesis rāda, ka vārtu guvuma nav bijis...

48:34 min. Rīgas "Dinamo" - "Spartak" 0:3 "Dinamo" iekrīt uz pretuzbrukumu, teicami izspēlē ātro uzbrukumu Hohlačovs un Leščenko, pēdējam gūstot vārtus.

Šo maču "Arēnā Rīga" klātienē skatās 6649 skatītāji.

Atšķirībā no pirmajiem diviem periodiem, spēle trešajā ir saraustīta, daudz paužu, iemetienu.

46:33 min. Rīgas "Dinamo" - "Spartak" 0:2Maskaviešiem tomēr izdodas realizēt skaitlisko vairākumu. Bens Maksvels saņem ripu no pretējās laukuma puses, Ališausks nepagūst viņam patraucēt un "Spartak" uzbrucējs raida ripu vārtu augšējā stūrī.

Labi deldē mazākuma laiku dinamieši, tikai otrajā vairākuma minūtē "Spartak" tiek līdz Pītersa vārtiem.

44:56 min. "Dinamo" mazākumā.Vrens rāda, ka bijusi simulācija Voroņina izpildījumā, taču 2 minūtes par turēšanu ar nūju mūsu aizsargam.

Lajunens patraucē Batņam izdarīt metienu, ripa lido laukuma tīklā.

42:43 min. Rīgas "Dinamo" - "Spartak" 0:1 Apspēlē Uvi Balinski Lukašs Radils un pārspēj Pītersu. Vārti mazākumā...

Aktīvs vairākums mūsējo izpildījumā, ir vairāki bīstami metieni, taču ripa lido garām un pāri vārtiem. Nomainās uzbrucēji, vairākuma izspēle turpinās, taču ripa atstāj "Spartak" aizsardzības zonu. Labi aizsargājas viesi.

Piecas sekundes mazākumā bija atlicis spēlēt "Spartak" un viņi jau ir pilnā sastāvā. Pirmais uzbrukums ir viesu izpildījumā, Pīterss tver ripu cimdā, ļaujt partneriem nomainīties.

40:54 min. "Spartak" mazākumā.Par rupjību 2 soda minūtes Aleksandram Hohlačovam.

Sācies 3. periods.

Vārtos atgriežas Džastins Pīterss.

Toljati "Lada" un "Ak Bars" spēlē rezultāts ir 3:2 Kazaņas kluba labā. Četras minūtes pirms otrā perioda beigām rezultāts jau kļuva 3:1 "Ak Bars" labā, taču Kristaps Sotnieks pusotru minūti pirms perioda beigu signāla vienus vārtus atguva un samazināja mājinieku pārsvaru līdz vieniem vārtiem.

Noslēdzies 2. periods.

Neizdodas uzreiz sākt vairākuma izspēli, viesi neļauj ieslidot zonā, tā paiet 40 sekundes, līdz mūsēji nostājas vairākuma izspēlei. Balinskis spēcīgi met pa vārtiem, Bespalovs ripu atsit, bet Balinskis ir pirmais pie ripas un uzbrukumu var turpināt.

Vārtsarga maiņa Rīgas "Dinamo" - Pītersu nomaina Jānis Kalniņš.

38:05 min. "Dinamo" vairākumā.Otrā perioda beigās rīdzinieki iegūst skaitlisko vairākumu - Dmitrijam Kaļiņinam 2 soda minūtes pret Miku Indraši par turēšanu ar nūju.

Vēl viens uzbrukums, Lesio izdara tālu plaukstas metienu, Bespalovam neizdodas uzreiz piespiest ripu pie ledus, taču "Spartak" vārtsargs ātri savāc ripu un aptur spēli.

Paguruši izskatās rīdzinieki, taču izdodas izveidot labu uzbrukumu mūsu trešaja maiņai.

Tikmēr ar graujošu rezultātu noslēgusies spēle Ufā starp "Salavat Julajev" un HK "Soči" - 11:3 ir šā mača rezultāts, smags zaudējums Soču komandai.

Nākamajā uzbrukumā Stoa gaitā izdara tālu plaukstas metienu, Pīterss ripu tver ķērājcimdā. Uz perioda beigām aktīvāk uzbrukumā sākuši spēlēt viesi, mazāk tiek traucēts Bespalovs.

Divi metieni pēc kārtas pa Pītersa vārtiem Voroņina un Mirnova izpildījumā, precīzi strādā mūsu vārtsargs un paliek nepārspēts.

Komandas apmainās uzbrukumiem, straujš spēles temps. Vairāk metienu pa vārtiem gan ir "Dinamo" izpildījumā.

Otrais periods pusē.

Ļeščenko izdara asu metienu gaitā, Pīters ripu tver korpusā, mūsu vārtsargs redzēja metiena brīdi, neviens viņu netraucēja.

Plaši spēlē komandas, ātrs hokejs, daudz divcīņu pie apmalēm abās laukuma pusēs.

Vēl viens bīstams moments pie Bespalova vārtiem, Jevpalovs mēģina viņu pārspēt.

Vēlreiz līdzīgu uzbrukumu trijatā pret trim "Spartak" spēlētājiem izpilda mūsu pirmā maiņa, vēlreiz Kristo met pa vārtiem un šoreiz ripu atsit Bespalovs.

Ar Ališausu viss kārtībā, lietuviešu aizsargs turpina spēlēt.

Ātrs pretuzbrukums trijatā, saspēlējas Indrašis ar Kristo, Denijs izdara metienu gaitā, bet netrāpa pa ripu, tā aizslīd garā vārtiem uz laukuma stūri.

"Dinamo" spēlē pilnā sastāvā.

Labi iesāk mazākumu rīdzinieki, ripa izraidīta no zonas un ilgi neļauj mūsējie viesiem ietikt zonā. Vairākums jau pusē, kad "Spartak" spēlētāji izdara pirmo metienu pa vārtiem. Seko vairāki bīstami momenti, līdz Vrens uztver Pītersa atsisto ripu un izraida to no zonas. Ališauskam ripa sāpīgi trāpa pa kāju, bet līdz komandas soliņam aizsargs tiek saviem spēkiem, nedaudz pieklobojot.

20:40 min. "Dinamo" mazākumā.Pret Viktoru Komarovu par spēli ar augstu paceltu nūju 2 soda minūtes Brendonam Makmilanam.

Sācies 2. periods.

Paralēli notiek Arta Ābola trenētās un Kristapa Sotnieka pārstāvētās Toljati "Lada" spēle ar Kazaņas "Ak Bars". Šai spēlē pēc pirmā perioda rezultāts neizšķirts 1:1.

Pirmā perioda statistika: metieni pa vārtiem 7-4 "Dinamo" labā.

Tiesneši gan vēl perioda beigās pārbaudīja, vai "Spartak" nebija guvuši vārtus vairākumā, bet nē, rezultāts paliek neatklāts.

Noslēdzies 1. periods.

Mazākuma beigās Jevpalovs aizskrien individuāli uzbrukumā, pēdējā brīdī Bespalovs pieliek nūju un atvaira ripu. Arī Ališauks atgriežas laukumā – "Dinamo" spēlē pilnā sastāvā.

Batņa atgriežas laukumā, ripa atkal ir otrā laukuma pusē.

Viesi jau ceļ rokas gaisā, svinot vārtu guvumu, taču ripa nav šķērsojusi vārtu līniju, atsitas pret pārliktni, un mūsējie to izraida ārā no zonas.

16:54 min. "Dinamo" "lielais" mazākums.Atdod ripu mūsējiem maskavieši - vēl viens noraidījuma... Ališauskam 2 soda minūtes par ripas turēšanu un "Dinamo" paliek trijatā pret pieciem viesiem.

Labi sāk mazākumu mūsējie, uzvarot iemetienā un uzreiz raidot ripu tālu pāri visam laukumam, un var nomainīt sastāvu.

16;12 min. "Dinamo" mazākumā.Batņa par turēšanu ar nūju atstāj komandu mazākumā perioda beigās.

Ripa ir vārtos, taču vārtu guvums netiek skaitīts, jo Gunārs Skvorcovs bijis vārtu laukumā...

Rīdzinieki dominē laukumā, kas ir skaidrojams arī ar viesu pagurumu, tomēr piektā spēle izbraukumā.

Mikam Indrašim izdodas pirmajam tikt pie atsistās ripas pēc kārtējā momenta pie Bespalova vārtiem, viesu vārtsargs ir uz ledus, taču Miks ripu raida pāri vārtiem, pavisam tuvu blakus vārtu pārliktnim.

Maskavas "Spartak" pilnā sastāvā.

Ališauska plaukstas metiens tiek bloķēts un atkal ripa pamet viesu aizsardzības zonu, un vēlreiz. Nesanāk mājiniekiem vairs atgriezties zonā un izspēlēt vairākumu.

Kļūdās mūsējie un seko "Spartak" pretuzbrukums mazākumā, Pīterss ir spiests iesaistīties spēlē, atsitot Kuzņecova mesto ripu. Mūsējie atgriežas pie vārtiem un sāk vairākuma izspēli. Pēc Mika Indraša metiena atsisto ripu uztver Lajunens un izraida to no zonas.

7:00 min. Rīgas "Dinamo" vairākumā.Steidzas aizsargāt savus vārtus viesi un kļūdās ar nomaiņu - 2 soda minūtes par skaitliskā sastāva pārkāpumu.

Lesio ilgstoši pietur ripu, traucē maskavieši viņam izdarīt piespēli vai metienu pa vārtiem. Taču rīdzinieki turpina kontrolēt ripu, un pirmais noteikumu pārkāpums.

Ņikitam Bespalovam darba diezgan daudz, taču ne tik pārliecinoši darbojas viesu vārtsargs, daudzos momentos maskaviešiem paveicas, ka vārtu tuvumā pēc metiena nav mūsu spēlētāju, kas varētu uztvert atlēkušo ripu un turpinātu uzbrukumu.

Aktīva, ātra spēle abu komandu izpildījumā, vairāk darba gan ir Maskavas "Spartak" vārtsargam. Pa Pītersa vārtiem divi metieni, kopumā rīdzinieki labi spēlē aizsardzībā.

Uzreiz uzbrukumā dodas rīdzinieki, Kristo atdot tālu piespēli uz otru laukuma pusi Ališauskam, lietuviešu aizsargs ripu neuztver.

Spēle sākusies!

Džastins Pīterss un Ņikita Bespalovs ieņem vietu vārtos un spēle var sākties.

Un tagad skan abu valstu himnas. Latvijas himnu tradicionāli pirmajā spēlē izpilda skatītāju koris diriģenta Inta Teterovska vadībā. Tribīnes ir pilnas, skan labi.

Juris Savickis apsveic jauno komandas kapteini, Sandi Ozoliņu, un viņu pārtrauc tribīnes, skandējot "Ozo, Ozo!".

Svinīgā sezonas atklāšana turpinās, uzrunu teic AS "Dinamo Rīga" valdes priekšsēdētājs Juris Savickis: šī sezona būs īpaša divu apstākļu dēļ. Šī ir jubilejas, 10. sezona [KHL] un mēs, Rīgas "Dinamo", bijām tur no paša sākuma. Otrais - šī sezona beigsies nākamā gada sākumā, kad mēs sāksim svinēt 100 gadus mūsu valstij, mūsu Latvijai.

"Arēnā Rīga" iet skaļi - līdzjutējus iesilda leģendārā rokgrupa "Līvi".

Situācija Rietumu konferences kopvērtējumā pirms šodienas spēles:

Mūsu šodienas pretiniekiem, Maskavas "Dinamo", sezonas sākums bijis veiksmīgāks traumēto spēlētāju ziņā, taču neveiksmīgāks rezultāta ziņā – četrās spēlēs trīs zaudējumi. Turklāt maskaviešiem izbraukuma sērija vēl garāka, piecas spēles. Ar maču Rīgā "Spartak" gan to noslēgs un nākamo maču 2. septembrī ar Minskas "Dinamo" jau aizvadīs savā laukumā.

Diemžēl no izbraukuma tika atvesti arī vairāki traumēti spēlētāji - tā Miķelim Rēdliham jau pirmajā sezonas spēlē tika lauzts žoklis, nākamajā traumas guva Koltons Gilīss un Tīdžejs Galjardi, bet trešajā mačā kāju salauza Guntis Galviņš.http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/ari-galvins-sezonas-pirmaja-rigas-dinamo-izbraukuma-guvis-traumu.d?id=49180933

Sezonu rīdzinieki iesāka izbraukumā, no kura atveda piecus punktus. No tālā brauciena "Dinamo" atgriežas labā noskaņojumā, jo pēdējā spēlē sīvā cīņā, parādot gribasspēku un neatlaidību, tika uzvarēta Hantimansijskas "Jugra".http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/rigas-dinamo-pedejas-sekundes-atspelejas-un-pagarinajuma-gust-uzvaru-hantimansijska.d?id=49184791

Rīgas "Dinamo" beidzot ir atgriezušies Rīgā, kur šovakar aizvadīs piekto spēli jaunajā KHL sezonā.