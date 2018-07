Dziesmu un deju svētku nedēļas nogalē ar sacensībām Talsu pievārtē esošajā Kamparkalnā "Vivus.lv" MTB Maratons seriāls sasniedza savu ekvatoru.

No iepriekšējā posma Pļaviņās aizritējis nepilns mēnesis, kura laikā noskaidroti 2018. gada Latvijas čempioni MTB Maratona disciplīnā, tāpēc vairākiem no viņiem sacīkstes HRX Maratona distancē bija pirmais iznāciens čempionu statusā.

Ceturtā posma maršruts veidots ar domu, lai sacensību dalībniekiem būtu iespējams sevi izaicināt trasē, kura ir ļoti piemērota pilnas amortizācijas MTB velosipēdiem. Braucējiem nācās šķērsot vairākas pļavas, kur Latvijas balto ceļu lidotāji, kļuva lēni kā gliemeži, ja vien nebija veikuši pareizos mājasdarbus. Ļoti provokatīvs un interesants bija brauciens cauri karjeram, kur pietiekami daudz iespēju izbaudīt BMX un "frīstaila" elementus, kam seko līkumainas taciņas krūmājos, kur savukārt nepieciešamas slaloma iemaņas. Protams, šis Kamparkalna kokteilis bagātināts ar kāpumiem un nobraucieniem, jo Normāls MTB bez tā nav iedomājams.

Ziemeļkurzemes sirdī sabraukušie līdzjutēji savā starpā dalījās iespaidos par to cik aizraujoša ir šī gada sacīkšu sezona. Katrā no iepriekšējiem VIVUS.lv MTB Maratons posmiem ir cits uzvarētājs. "Vai šodien tradīcija tiks turpināta, vai tomēr Oskaram Muižniekam no Pulsaar komandas izdosies kļūt par pirmo sportistu, kurš izcīna atkārtotu uzvaru HRX Maratona distancē.

Oskars [Muižnieks] saviem faniem nelika vilties un arvien izteiktāk apliecina sevi kā dominējošu spēku starp Latvijas MTB braucējiem. Līdz šim vienīgie, kam izdevies pieveikt Pulsaar komandas pārstāvi ir Pasaules Kausa dalībnieki Arnis Pētersons un Mārtiņš Blūms.

HRX Maratona distance (vīrieši)

1. Oskars Muižnieks (Pulsaar)

2. Dmitrijs Sorokins (ZZK)

3. Ivars Prokofjevs (ZZK)

Dāmu ieskaitē savu pārliecinošo sniegumu turpina demonstrēt Katrīna Jaunslaviete-Kipure (ZZK), kura aiz sevis atstāja jau ierastās konkurentes Ingrīdu Šmiti (Baldones Velokomanda) un Rūtu Brakovsku (KS Sporta Klubs).

Ierasti viskuplāk pārstāvētā ir Latvijas Valsts Meži pusmaratona distance un bieži visintriģējošākie notikumi norisinās tieši pēdējos metros pirms finiša līnijas. Šodien klātesošajiem bija vienreizēja iespēja pieredzēt kalnā braukšanas dueli starp Kārli Vanagu (MySport veikals) un Dzintaru Ausmani (Sportland Bottecchia), kurā skaļām ovācijām skanot veiklākais izrādījās Kārlis Vanags. Ar vietu uz goda pjedestāla trešā pakāpiena nācās samierināties Ivo Irbem (Pulsaar), kurš lielu daļu distances atradās vadībā.

Latvijas Valsts Meži Pusmaratona distance (vīrieši)

1. Kārlis Vanags (MySports veikals)

2. Dzintars Ausmanis (Sportland Bottecchia)

3. Ivo Irbe (Pulsaar)

Kamparkalna pļaviņās, Dziesmu svētku pavadījumam skanot, dalībnieku un līdzjutēju jaunākās atvases ne mazāk kaislīgi un azartiski aizvadīja savus iznācienus CIDO bērnu braucienā un Labs Kino pusaudžu distancē.

VIVUS.lv MTB Maratons kalendārs: