Trešajā vietā Ķibermanis bija jau pēc pirmā brauciena, bet otrajā piekāpās vācietim Frančesko Frīdriham, kurš bija aiz viņa. Pateicoties tam, ka vāju rezultātu uzrādīja krievu sportists Maksims Andrianovs, kurš pēc pirmā brauciena bija otrais, "mazais" Oskars nopelnīja vietu uz goda pjedestāla.

Dubultuzvara šajā posmā mājiniekiem, vāciešiem, – pirmais Niko Valters, otrais Frančesko Frīdrihs.

Oskars Melbārdis arī šajās sacensībās startēja saudzīgākā režīmā traumas dēļ, taču spēja iekļūt TOP10, ar diviem precīziem braucieniem ierindojoties augstajā septītajā vietā.

Kā ziņojām, dienu iepriekš divnieku sacensībās Ķibermanis izcīnīja trešo vietu, bet Melbārdis palika pēdējais.

Plašāku bobsleja četrinieku sacensību aprakstu lasiet portāla "Delfi" teksta tiešraides arhīvā!



PK posms Altenbergā: bobsleja četrinieku sacensības

Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā četrinieku ekipāžām Oskars Melbārdis ar ir septītais, Oskars Ķibermanis – desmitais.

Ļoti patīkams skats uz sacensību rezultātiem!

Niko Valters startā zaudē Frīdriham, taču uz pirmā brauciena pārsvara rēķina notur vadību, uzvarot šajā Pasaules kausa posmā.

Maksims Andrianovs, kurš pēc pirmā brauciena bija otrais, aizvada ļoti vāju otro braucienu, uzrāda tikai 15. laiku un noslīd aiz Melbārža. Tas nozīmē, ka Oskaram Ķibermanim ir trešā vieta!

Oskars Ķibermanis savu startu uzlabo par trim sekundes simtdaļām (5,15 sek.), brauciens labs, bet trases lejas daļā ātrums krītas un finišā Frīdriham pazaudētas 0,19 sekundes. Otrais brauciens mazajam Oskaram par 0,43 sekundēm lēnāks nekā pirmais.

Frančesko Frīdrihs uzstumj otru labāko startu, lai gan viens no stūmējiem nedaudz sapinas, ielecot kamanās. Brauciens ir precīzs, bez kļūdām, ātrums 131,2 km/h un labākais rezultāts, kas gan ir gandrīz par divām sekundes desmitdaļām lēnāks nekā pirmais. Kripss divu braucienu summā ir pārspēts par 0,30 sekundēm.

Alekandram Kasjanovam atkal vājš starts (5,22 sek.), šoreiz laiku neizdodas atgūt trasē, un krievu ekipāža piekāpjas gan Kripsam, kurš paceļas uz piekto vietu, gan Lohneram. Melbārdim Kasjanovs ir priekšā 0,07 sekundes.

Johaness Lohners zaudē pats sev startā, brauciens nav precīzs un divu braucienu summā vācieši Kripsam zaudē 0,01 sekundi. Tikpat Lohners bija priekšā kanādietim pēc pirmā brauciena...

Kanādietis Džastins Krips sāk ar izcilu startu, brauciens ir tīrs un ātrs. Starp citu, Krips ir pirmais, kurš pārspēj Dīnu braucienā – tik labs starts izdevās angļu komandai otrajā braucienā.

Oskars Melbārdis savu startu uzlabo par 0,04 sekundēm, labi izbrauc trases augšdaļu, lejas daļā nedaudz kļūdās, bet tomēr finišā palielina pārsvaru pār Baskjū no 0,08 līdz 0,15 sekundēm. Līdz ar to Melbārdis nosargā vismaz astoto vietu šajā posmā!

Amerikānis Kodijs Baskjū aizvada labu braucienu, pat palielina savu pārsvaru pār Bertaco un saglabā vismaz devīto vietu.

Itālis Simone Bertaco uzrāda sliktāko startu, kas gan ir par vienu sekundes sitmtdaļu labāks nekā pirmajā. Trasi Bertaco izbrauc precīzi, bet finišā viņam ar Dīnu dalīta līderpozīcija un dalīta vismaz 10. vieta šajā posmā.

Poļa Lutija ekipāža pieļauj daudz kļūdu, uzrāda tikai astoto rezultātu un zaudē cerības uz labāko desmitnieku. Pēc pirmā brauciena poļi bija vienpadsmitie, otro pabeigs kā 18.

Kriss Springs pārsvaru pār Laminu Dīnu, kas viņam bija 0,20 sekundes, saglabā līdz trases beigu daļai, kurā kanādieši ir lēnāki un piekāpjas ne tikai britiem, bet palaiž garām arī Maieru. Dīns paceļas jau uz 12. vietu.

Čehs Jans Vrba jau trases sākumā zaudē pārsvaru pār Dīnu, ir kļūdas turpinājumā, ātrums krītas un finišā Vrba uzrāda tikai sesto rezultātu braucienā un posmā paliek 17. vietā. Pēc pirmā brauciena čehi bija dalītā 13. pozīcijā ar Maieru.

Arī Bendžmins Maiers nenotur savu 13. vietu un piekāpjas Laminam Dīnam, kurš ja pacēlies par trim pozīcijām augstāk.

Čehs Dominiks Dvoržāks otro braucienu veic bez ievērojamām kļūdām, taču ātrums ir zems un viņš ir pirmais, kurš neuzlabo savu rezultātu. Iespējams, arī tāpēc, ka pirmajā braucienā čehs startēja pirmais, pa vislabākās kvalitātes trasi. Pēc otrā brauciena Dvoržāks pazaudē trīs pozīcijas un atkrīt uz 18. vietu.

Otra Lielbritānijas ekipāža, ko pilotē Lamins Dīns, savu pirmā brauciena rezultātu uzlabo par 0,35 sekundēm, un pārsvaru pār Treihlu palielina no piecām līdz 25 sekundes desmitdaļām. Līdz ar to Dīnam vismaz 16. vieta.

Brits Bredlijs Halls tradicionāli uzrādīja labu startu, taču brauciens ir ar ievērojamām kļūdām, kas ļauj Treihlam pacelties jau uz 17. vietu.

Austrietim Markusam Treihlam nācās ilgāk gaidīt uz startu, bet trase ir vaļā, un sacensības var turpināties.Treihla pārsvars pār Stuļņevu pēc pirmā brauciena bija trīs sekundes desmitdaļas, tās austrietis saglabā un šajās sacensībās izcīna vismaz 18. vietu.

Migla trasē nav mazinājusies, turklāt vēl ir sāk satumst, kā jau pēcpusdienā.Aleksejs Stuļņevs savu rezultātu uzlabo vairāk nekā par pussekundi, taču viņa pirmais brauciens bija ļoti vājš.Kanādietis Niks Polonjato ir otrais, kurš nesavalda kamanas un krīt. Kritiens notika 14. virāžas izejā, jau tuvu finišam, bet salīdzinoši "mīkstāka" apvelšanās nekā Riko Peteram. Ar to kanādietis paliek pēdējā, 20. vietā, bet Stuļņevs paceļas uz 19. vietu. Arī Polonjato kamanas atslīd atpakaļ trasē, pēc brīža visi četri bobslejisti izkāpj no tām un nevienam nekas nekaiš.

Otrais brauciens sācies!

Pirms otrā brauciena gaisa temperatūra ir par kripatiņu zemāna, mīnus 0,3 grādi, trase arī ir aukstāka, mīnus 1,6 grādi.

Pirmais brauciens noslēdzies. Oskars Ķibermanis ir augstajā trešajā vietā, Oskars Melbārdis, šoreiz izvēloties veikt starta ieskrējienu, ir astotais. Un šīs ir 20 ekipāžas, kas Pasaules kausa sacensības Altenbergā turpinās ar otro braucienu, kas sāksies pēc 50 minūtēm.

Sandis Prūsis intervijā LTV7: Televizorā migla izskatās sliktāk nekā trasē, bet dažās virāžās neredz. Izskatās, ka trase šķīst nost, kļūst lēnāka. Ķibermanis slikti iestūma startu, man nepatika, bet pēc tam tendence bija laba. Melbārdim galvenais bija un ir joprojām neiedzīvoties traumas saasinājumā.

Anglis Bredlijs Halls uzrāda ceturto labāko startu – 5,12 sekundes, taču turpinājums nav tik veiksmīgs, daudz kļūdu un pēdējais rezultāts, ja neskaita Riko Petera finišu ar slidām uz augšu. Šveicieša rezultāts tomēr ir ieskaitīts, bet otrajam braucienam viņš diez vai kvalificēsies.

Trases apsekošana ātri tiek pabeigta, un austrietim Bendžaminam Maieram tiek dota zaļā gaisma. Viņš atkārto Jana Vrbas rezultātu un abi dala 13. vietu.

Sacensības pagaidām apturētas.

Šveicietis Riko Peters trases lejas daļā piedzīvo smagu, nepatīkamu kritienu. Kamanas pēc finiša slīd atpakaļ, ar visu ekipāžu iekšā. Beidzot tiekot ārā no boba, Peters ir ļoti nikns. Pie sportistiem aizbrauc ātrā palīdzība, bet izskatās, ka traumas neviens nav guvis.

Trešā mājinieku ekipāža, Frančesko Frīdrihs, sāk ar teicamu startu – 5,08 sekundes, kas ir otrs ātrākais. Trases sākumā viņš pieļauj dažas sīkas kļūdas, arī turpinājums nav "tīrs", un finišā ceturtais rezultāts, 0,03 sekundes aiz Ķibermaņa. Melbārdis joprojām turas labāko desmitniekā.

Brits Lamins Dīns, kurš vakar divnieku sacensībās par materiālu neatbilstību tika diskvalificēts jau pēc pirmā brauciena, četrinieku sacensības sāk ar sliktu, kļūdām pilnu braucienu un paliek pēdējais, četrpadsmitais.

Amerikānis Kodijs Baske ar kļūdām trasē paliek astotais, 0,07 sekundes aiz Melbārža.

Kopvērtējuma līderim Johanesam Lohneram ne tas labākais rezultāts, startā viens no stūmējiem nedaudz "sapinas", ielecot kamanās, rupja kļūda vienā no virāžām trases vidū, un finišā Lohneram vien piektais rezultāts. No Valtera Lohners atpaliek 0,34 sekundes, no Ķibermaņa – 0,21 sekundi.

Kanādietis Kriss Springs trasi veic bez rupjām kļūdām, taču piekāpjas arī Melbārdim, uzrādot vien devīto rezultātu.

Aleksandrs Kasjanovs labi veic trases lejas daļu, kāpina ātrumu un samazina starpību no līdera, uzrādot ceturto laiku. Ķibermanim viņš zaudē 0,11 sekundes; Melbārdis noslīd uz sesto pozīciju.

Oskars Melbārdis šoreiz mēģina iestumt kamanas, bet drošības pēc veic tikai dažus ieskrējiena soļus. Starts tomēr nav no ātrākajiem – 5,27 sekundes, bet brauciens ir tīrs, un finišā piektais rezultāts. No Valtera Melbārža ekipāža atpaliek 0,43 sekundes, Ķibermanim zaudētas 0,30 sekundes.

Pirmais no trim mājiniekiem, Niko Valters startā ir otrs ātrākais (5,14 sek.), stabils brauciens un labākais rezultāts - 54,17 sekundes. Abdrianovs pārspēts par 0,10 sekundēm.

Kanādietis Džastins Kripss uzrāda izcilu startu - 5,07 sekundes, taču pieļauj kļūdas trases lejas daļā, arī ātrums krītas, un divnieku sacensību uzvarētājs finišā ir tikai trešais, zaudējot 0,25 sekundes Andrijanovam un 0,22 sekundes Ķibermanim.

Oskars Ķibermanis uzrāda pagaidām otro labāko startu, 5,18 sekundes. Brauciens ir tīrs, bez lielām kļūdām, taču finišā pavisam nedaudz – 0,03 sekundes – tiek zaudēts Andrijanovam, un Ķibermanis ir otrais.

Diezgan ilgi sēžas kamanās poļa Mateuša Lutija ekipāža, pāris virāžas izbrauc riskanti, un poļi paliek trešie. Finišā Lutijam pilnībā aizsvīdis ķiveres stikls, pilots rāda, ka neko nevar redzēt.

Pieredzējušais Jans Vrba ir pirmais, kurš neuzrāda ātrāko rezultātu, rupja kļūda "Kreisel" virāžā un finišā viņš ir tikai trešais, aiz Andrianova un Bertaco.

Sacensību vadību pārņem Simone Bertaco, kurš pārspēj Dvoržāku par 0,18 sekundēm, taču nākamais startētājs, Maksims Andrianovs, lai arī pieļauj vairākas kļūdas, itāļus pārspēj pārliecinoši, par 0,50 sekundēm.

Trasē redzamība ir diezgan apgrūtināta, ekipāžām vietām ir jābrauc "uz aklo".

Čeha Dvoržāka ekipāža sāk ar 5,17 sekunžu startu, maksimālais ātrums viņiem ir 129 km/h un rezultāts - 54,95 sekundes.

Altenbergas trase šodien tīta miglā, gaisa temperatūra mīnus 0,4 grādi, ledus temperatūra mīnus 2,8 grādi.

Altenbergas trases rekords – 53,17 sekundes – bobsleja četrinieku ekipāžām pieder Andrē Langem un tas ir spēkā kopš 2008. gada. Starta rekords ir vēl senāks, to 1996. gadā uzrādīja Kristofs Langens – 5,04 sekundes.

Četrinieku sacensības iesāks čehs Dominiks Dvoržāks, Ķibermanis startēs sestais, Melbārdis – devītais. Kopumā uz starta gaidāmas 23 ekipāžas.

Savukārt Oskaram Melbārdim negaidīta ķibele, savainots augšstilba muskulis, kas liedza viņam pacīnīties par augstu vietu divnieku sacensībās un, visticamāk, iespaidos arī šodienas startu četriniekos. Traumas dēļ Oskars nevarēja iestumt kamanas, līdz ar to tika uzrādīts pēdējais rezultāts un pie otrā brauciena Melbārdis ar Dreiškenku nemaz netika.

Kā ziņojām, sestdien divnieku sacensības Oskars Ķibermanis faktiski tika uz goda pjedestāla – lai gan sacensībās tika izcīnīta ceturtā vieta, vēlāk vakarā tā pārvērtās par trešo, jo neatbilstošas tehnikas dēļ diskvalifikāciju saņēma vācietis Niko Valters, kurš divu braucienu summā bija trešais. Tādējādi par vienu pozīciju augstāk pacēlās gan Ķibermanis, gan pārējie Latvijas sportisti.http://www.delfi.lv/sports/news/winter_sports/bobsleigh/kibermanismiknis-pec-valtera-diskvalifikacijas-altenbergas-pk-posma-pacelas-uz-treso-vietu.d?id=49617867

Pasaules kausa sacensības svētdien, 7. janvārī, turpinās ar bobsleja četrinieku sacensībām. Uz starta arī abu Oskaru – Melbārža un Ķibermaņa – ekipāžas.