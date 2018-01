Latviju pārstāvošie daiļslidotāji Aurēlija Ipolito un Malkolms Džonss piektdien Eiropas čempionāta īsajā programmā uzrādīja pieticīgu sniegumu un nekvalificējās izvēles programmai.

Ipolito un Džonss īsajā programmā tika pie 37,47 punktiem, kas tobrīd bija priekšpēdējais rezultāts starp 12 12 pāriem. Izvēles programmai kvalificēsies 20 labākie pāri, bet vēl 18 pāri nav veikuši savas programmas.

Ipolito un Džonsa personīgais rekords īsajā programmā ir 40,68 punkti, kas tika sasniegti aizpērn Tallinā.

Pašlaik 19 gadus vecā Ipolito ir dzimusi Lielbritānijā, bet viņai ir arī Latvijas pase. Savukārt 23 gadus vecais Džonss ir no Kanādas, taču tā kā Ipolito ir arī Latvijas pilsonība, viņš var piedalīties Eiropas čempionātā.

Vēlāk plkst.16.45 pēc Latvijas laika sāksies izvēles programma vīriem, kurā piedalīsies arī talantīgais Deniss Vasiļjevs. Šīs sacensības tiešraidē pārraidīs Latvijas Televīzijas (LTV) 7.kanāls.

Pirms tam trešdien īsajā programmā 18 gadus vecais Vasiļjevs nodemonstrēja teicamu priekšnesumu, jo sasniedza jaunu personīgo rekordu (85,11 punkti) un pašlaik atrodas augstajā trešajā vietā. Pirmajās divās pozīcijās tikmēr ir titulētais spānis Havjers Fernandess (103,82 punkti) un Dmitrijs Alijevs no Krievijas (91,33).

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka ceturtdien mazāk veiksmīgas sacensības aizvadīja 17 gadus vecā Latvijas pārstāve Diāna Ņikitina, kura arī februārī piedalīsies Phjončhanas olimpiskajās spēlēs.

Latvijas sportiste, debitējot šāda līmeņa sacensībās, netika galā ar nervu spriedzi, jo īsajā programmā neparādīja to, uz ko ir spējīga. Viņa vienā no lēcieniem piedzīvoja kritienu, taču, arī izpildot citus elementus, Ņikitinai nesanāca viss cerētais, līdz ar to viņa tika vien pie 36,71 punkta. Noslēgumā viņa īsajā programmā ierindojās 36.vietā starp 39 dalībniecēm, nekvalificējoties sestdien gaidāmajai izvēles programmai, kurā startēs 24 dalībnieces.

Latvija Ziemas olimpiskajās spēlēs daiļslidošanā nav tikusi pārstāvēta jau kopš 1994.gada, tomēr februāra sacensībās Latvijai būs viena vieta vīru un dāmu konkurencē.

Pērn Latvijai ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm sievietēm izcīnīja Angelina Kučvaļska, kura pasaules čempionātā ieņēma 22.vietu, taču šosezon viņa cīnās ar veselības likstām un sportistes rezultāti bijuši ļoti vāji, kamēr otra Latvijas pārstāve Ņikitina pieaugušo sacensībās debitējusi veiksmīgi un pagaidām aizvada labu sezonu, kas Latvijas Slidošanas asociācija (LSA) valdei decembra vidū lika dot priekšroku tieši Ņikitinai.

Tikmēr Kučvaļska valsts delegācijas sastāvā tiks iekļauta kā rezerviste.