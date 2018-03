Latvijas Slidošanas asociācija (LSA) otrdien valdes sēdē nav izraudzījusies Latvijas šorttreka izlases direktoru, jo šorttreka sabiedrībā nobriedusi ideja atdalīties no LSA un veidot pašiem savu federāciju, atklājis LSA valdes loceklis Modris Liepiņš.

Jau ziņots, ka šottreka sabiedrību satricināja konflikts, kad viens no vadošajiem šī sporta veida Latvijas pārstāvjiem Roberto Puķītis paziņoja par plāniem mainīt sporta pavalstniecību. Tiesa, pēc sarunām ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK), LSA un Latvijas Sporta federāciju padomi (LSFP), viņš savas domas ir mainījis.

Pirmdien tika ziņots, ka LSA valde plāno iecelt Latvijas šorttreka izlases direktoru, tomēr tas nav noticis.

"Par šo jautājumu otrdien valdes sēdē nelēmām, jo no šottreka jeb precīzāk Edvīna Silova puses pirmdien vēlu vakarā un šorīt no rīta izskanēja paziņojums, ka šottrekisti plāno atdalīties no LSA un veidot savu federāciju," aģentūrai LETA sacīja Liepiņš, ko apstiprināja arī LSA valdes priekšsēdētāja Marika Nugumanova.

"Jau pērn LSA pilnsapulcē tika pieņemts lēmums, ka šorttrekisti var izmantot šādu iespēju, taču līdz šim par to nekas neliecināja. Arī pēc vakardienas sarunām ar Roberto Puķīti, situācija bija pavisam cita, bet tagad tā ir mainījusies. Jāgaida, kādi būs konkrēti soļi no tiem cilvēkiem, kas vēlas atdalīties," norādīja Liepiņš.

"Šādā situācijā šobrīd izvēlēties izlases direktoru būtu aplami," piebilda Liepiņš, kurš LSA atbild tieši par šorttreku.

Pēc Liepiņa teiktā Edvīns Silovs, kurš ir Latvijas ātrslidotāja Haralda Silova tēvs, sadarbojas un atbalsta Evitu Krievāni, kurai Jelgavā ir sava šorttreka grupa. Jāpiebilst, ka Puķītim tieši ar Krievāni bijušas lielākās nesaskaņas.