Latvijas šorttreka izlases trenere Evita Krievāne nav pārsteigta par Roberto Puķīša vēlmi pārstāvēt citu valsti, saka bijusī olimpiete, tagad trenere Krievāne.

Kā vēstīts, divās olimpiskajās spēlēs startējušais Latvijas šorttrekists Puķītis pirmdien paziņoja, ka turpmāk vairs nepārstāvēs savu dzimteni, jo viņam esot divi piedāvājumi no citām valstīm, vienu no tiem latvietim pieņemot.

Puķītis sarakstē ar aģentūru LETA norādīja, ka viņš ir labākais Latvijas šorttrekists, bet konflikta dēļ ar Krievāni nav bijis Latvijas stafetes komandā Eiropas čempionātā.

"Teikšu godīgi, man tas nebija nekāds pārsteigums, jo šādas sarunas aizkulisēs bija dzirdamas jau no janvāra. Nevienam mūsu sportā tas nebija pārsteigums. Nevaru piekrist, ka ir kādi konflikti. Tās ir muļķības. Uzskatu, ka tās ir blakusparādības tam, ka savā starpā cīnās vairāki spēki. Tam nav nekāda tieša saistība ar mūsu komandas darbību. Tā ir vēlme no pretējiem spēkiem mūs nomelnot un padarīt mūs netīkamus citu acīs. Eiropas čempionāta laikā ar Puķīti konfliktu nebija," stāstīja Krievāne.

"No pirmās dienas piedāvājām Roberto trenēties ar mums kopā Jelgavā. Viņš šādu piedāvājumu nepieņēma. Izdarījām visu no mūsu puses, lai viņš arī būtu daļa no komandas. Mums nav bijis neviena kopīga treniņa ar Roberto. Pat ātrslidotājs Haralds Silovs ir bijis treniņos Jelgavā, Roberto vispār nav bijis. Nav bijusi nekāda iniciatīva no Roberto puses, lai kaut vienu treniņu varētu aizvadīt kopā," Puķīša neizvēlēšanu dalībai stafetē skaidroja Krievāne.

Viņam esot divi piedāvājumi pārstāvēt citas valstis, no kurām viena ir Itālija, kurā sportists ilgstoši trenējas, bet otru viņš atteicās nosaukt, sakot, ka gala lēmumu pieņems aprīlī. Latvijas izlases trenere nevaino Puķīti, uzsverot, ka pārstāvēt citu valsti ir viņa brīva izvēle.

"Man grūti spriest, vai no citurienes ir lielāks piedāvājums. Neesmu redzējusi, ka citur saņemtu lielāku finansējumu nekā Latvijas Olimpiskajā vienībā (LOV). Viņš par trešo vietu Eiropas čempionāta 1000 metru distancē no LOV būtu saņēmis diezgan labu finansējumu. Negribētu ticēt, ka tas ir naudas jautājums. Varbūt ieraudzījis, ka citur ir interesantāk, varbūt neapmierina Latvijas apstākļi. Lai cik grūti Latvijā būtu, Roberts Zvejnieks izcīnīja desmito vietu olimpiskajās spēlēs. Man nav šaubu par to, ko mēs darām. Man žēl, ja Roberto izvēle ir pamest valsti. Mēs neplānojam to darīt. Lai arī kādi piedāvājumi bijuši treneriem, mēs tos neesam pieņēmuši. Mēs ar Stjuartu Horspūlu gribam pierādīt, ka Latvija arī var," stāstīja Krievāne.

Tāpat Puķītis norādīja, ka sportista valsts piederību mainīs, jo viņam ir konflikts ar Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidentu Aldonu Vrubļevski.

"Tā nav patiesība. Aldons ir ļoti gudrs un zinošs cilvēks sportā. Vasarā bija uzrakstīti kritēriji, kādā veidā sportisti kvalificēsies olimpiskajām spēlēm. Tur bija skaidri rakstīts, ka tiek ņemti labākie rezultāti Pasaules kausa rangā pēc četriem posmiem. Nevienā vārdā netika minēts rezultāts Eiropas čempionātā. Šos kritērijus apstiprināja Latvijas Slidošanas asociācija (LSA). LSA bija tā, kas pēc Eiropas čempionāta gāja pret saviem kritērijiem. To mēs pilnībā noraidījām, jo tas nav godīgi pret pārējiem sportistiem. Kritēriji visiem ir vienādi, vai tu esi labākais, vai sliktākais. Aldons šajā situācijā vadījās pēc tā, kas bija rakstīts kritērijos. Viss notika pilnībā un 100% godīgi pret visiem sportistiem," atklāja Krievāne.

Februārī Phjončhanas olimpiskajās spēlēs Puķītis bija 11.vietā 1000 un 1500 metru distancēs. Savukārt Zvejnieks bija desmitais 500 metros un 15.vietā 1000 metru distancē. Krievāne atzīmēja, ka Puķītis vēlējies startēt arī 500 metros, lai gan šajā distancē ceļazīmi uz Olimpiādi nodrošināja Zvejnieks.

"Puķītis nodrošināja tikai vienu ceļazīmi 1000 metros. Jau tā viņa tika atdota vieta 1500 metros, kur ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm nodrošināja komanda, kas trenējas Jelgavā. Tīri miera labad atdevām viņam vietu šajā distancē. Bijām godīgi viens pret otru, lai Roberto arī startē divās distancēs. Zvejniekam bija labākie rezultāti tieši 500 metru distancē. Viņš divreiz Pasaules kausa posmos izcīnīja 12.vietu, kas nodrošināja viņa dalību olimpisko spēļu 500 metru distancē. Tajā uzrādīja labāko rezultātu, labojot arī Latvijas rekordu. Konflikts ir par to, ka Roberto ar savām ambīcijām nepanāca savu - netika startēt 500 metros, kurus viņš nenopelnīja," komentēja Krievāne.

Latvijas komandas un Puķīša attiecības līdz šim esot bijušas lietišķas, vienam pret otru attiecoties pieklājīgi.

"Olimpiskajās spēlēs dzīvojām blakus istabiņās. Apsveicu viņu ar labajiem startiem. Biju priecīga, ka Latvijai beidzot bija divi šorttrekisti olimpiskajās spēlēs. Trenēties Itālijā bija viņa brīva izvēle. Mēs to pieņēmām un gatavojām savu komandu Jelgavā. Viņa aiziešana īstermiņā ir zaudējums Latvijas šorttrekam, jo vairs nav viena augsta klases sportista. Tomēr ilgtermiņā raugoties - aug jaunā paaudze, ir daudz bērnu, kuri nodarbojas ar šorttreku. Katram ir savs ceļš ejams. Pārdzīvot vai lūgties ir pilnīgi nevajadzīgi," secināja Krievāne.

"Uzskatu, ka olimpiskajās spēlēs pirms 500 metru distances notika neliela šantāža no viņa puses. Viņš pateica, ja nebūs starta 500 metros, tad vairs nepārstāvēs Latviju. Neuzskatu, ka kādam jābūt priviliģētā stāvokli. Ja ir izpildīti kritēriji, tad nevajadzētu kādam ko atņemt. Iedomājieties pilnīgi pretēju situāciju, ja Roberto izcīnītu vietas trīs distancēs, un viņam tās atņemtu olimpisko spēļu laikā. Noteikti, ka tas arī beigtos ar kādu skandālu," pauda Krievāne.

Šajā nedēļas nogalē Monreālā norisināsies pasaules čempionāts šorttrekā. Lai gan Latvijai ir divas vietas planētas meistarsacīkstēs, tajās piedalīsies tikai Zvejnieks.

"Nākošais pēc reitinga bija Roberts Krūzbegs, taču viņš pēc rudenī saķertā meningīta dēļ vēl nav tik labā formā, lai startētu pasaules čempionātā pieaugušajiem," teica Krievāne.

Puķītis savu olimpisko debiju piedzīvoja 2014.gadā Sočos, pēc tam uz kādu laiku pazūdot no sacensību aprites. Sportists gan pēcāk neslēpa, ka cīnījies ar atkarību no azartspēlēm, kas gandrīz sagrāva viņa sportista karjeru.