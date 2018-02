Polis Stohs trešo reizi kļūst par olimpisko čempionu tramplīnlēkšanā

Par 2018. gada Phjončhanas olimpisko spēļu čempionu tramplīnlēkšanā no lielā tramplīna kļuva Polijas sportists Kamils Stohs.

Stohs sacensībās uzvarēja ar rezultātu 285,7 punkti, bet viņa tālākais lēciens bija 136,5 metrus tāls. Līdz ar to viņš kļuva trīskārtēju olimpisko čempionu, pirms četriem gadiem Sočos polis palika nepārspēts sacensībās gan no mazā, gan no lielā tramplīna.

Otro vietu izcīnīja vācietis Andreass Velingers. Viņam tālākais lēciens bija 142,0 metrus tāls, bet no tiesnešiem summā viņš ieguva vērtējumu 282,3 punkti. Tā Velingeram ir otrā medaļa Phjončhanā, pirms tam viņš uzvarēja sacensībās no mazā tramplīna.

Bronzas godalga pienācās Norvēģijas pārstāvim Robertam Johansonam, kura rezultāts bija 275,3 punkti, bet viņa pēdējais lēciens bija 134,5 metrus tāls. Tā viņam ir otrā bronza šajās spēlēs.