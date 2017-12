Viskija eksperts Toms Džonss: ir tikai viens nepareizs viskija baudīšanas veids

Atzītais viskija eksperts un "Diageo" viena iesala (Single malt) viskiju vēstnieks Toms Džonss zina tikai vienu nepareizu veidu, kā baudīt viskiju, un tajā viņš dalījās ar portālu "Tasty".

Viesojoties Rīgā, Toms Džonss aizvadīja meistarklasi profesionāļiem un viskija pazinējiem, iepazīstinot ar izciliem, bet raksturā ļoti atšķirīgiem viena iesala skotu viskijiem, un ar iespēju tos novērtēt kopā ar dažādiem ēdieniem.

Rīgas meistarklasē piedalījās četri dažādi viena iesaka viskiji – "Talisker 10 YO", "Dalwhinnie 15YO", "Singleton 10YO" un "Mortlach Rare Old", uzskatāmi demonstrējot skotu slavenā dzēriena dažādību. Toms Džonss uzsver, ka viskijam ir ļoti plašas garšas nianses, no saldeni svaigas līdz kūdraini sīvai, tāpēc ikvienam dzēriena cienītājam ir iespēja atrast sev tīkamāko garšu, turklāt gardēži to var kombinēt ar dažādiem ēdieniem, no uzkodām līdz desertam. Tajā pašā laikā eksperts kategoriski atsakās viskijus dalīt sieviešu un vīriešu dzērienos, norādot, ka ne jau visām dāmām patiks saldenie, bet ne visi vīrieši izvēlēsies dūmakainos.

Viens gan saistībā ar viskija baudīšanu esot nepareizi un nepiedodami, norāda Toms Džonss. "Personiski es uzskatu, ka cilvēks nekad nedrīkst baudīt viskiju vienatnē. Nekad. Tas ir nepareizs veids, kā baudīt viskiju," viņš uzsver ekskluzīvā intervijā "Tasty". "Tas jādara kopā ar draugiem. Nav svarīgi, vai bijusi smaga, grūta diena, vai kādas citas ķibeles – nekad nedariet to vienatnē. Lai juma ir blakus cilvēki, ar ko izrunāt to visu, kuri jūs uzmundrinās un iedvesmos izbaudīt jūsu dzērienu. Jo viskijs jau nav tik vien kā spirtots, alkoholisks dzēriens, tā ir garša un smarža. Dzert vienatnē ir laika izšķiešana, manuprāt."

Dzērienu iepazīšana nav obligāti jāpārvērš par hobiju. Atrodiet to vienu garšu, kas jums patīk, un palieciet pie tās!

"Kāds būtu mans padoms tiem, kas mācās iepazīt viskiju? Daudz klausīties tādos cilvēkos kā es! Jo es esmu labākais viskija sūtnis pasaulē!" smejas Toms Džonss. "Bet viss ir jātver viegli, dzērienu iepazīšana nav obligāti jāpārvērš par hobiju. Atrodiet to vienu garšu, kas jums patīk, un palieciet pie tās. Baudiet kopā ar draugiem, izgaršojiet, have a great time! Svarīgākais, lai šie brīži paliek jums atmiņā!"

"Šodien lielākoties dzer, lai piedzertos, un tas ir stulbi. Cilvēki nemeklē garšu, smaržu, bet skotu viskiji tieši ar to atšķiras, tie var sniegt fenomenālu pieredzi," norāda atzītais eksperts. "Ja jums ir iespēja apmeklēt Skotiju, būt rietumu piekrastē, Skajā vai Ailā, vai jebkurā no salām, kur ir izcilas viskija darītavas, iekurt piekrastē ugunskuru, varbūt pašam izmakšķerēt svaigu makreli un izbaudīt to uzkodā ar skoču. Nonākt saskarsmē ar dabu, vienkārši izbaudīt mirkli un apkārtni. Tā būs neticama garšas pieredze!"

Es nekad neteikšu - tu esi sieviete, šis dzēriens tev nepatiks!

Eksperts kategoriski nepiekrīt tam, ka dzērieni tiek dalīti sieviešu un vīriešu viskijos. "Es nekad neteikšu – tu esi sieviete, šis tev nepatiks!" saka Toms Džonss. "Lielākais pārsteigums, kas man bijis pa šiem 20 gadiem, ko es strādāju, – kad pirmoreiz biju viskija degustācijā, eksperts sāka ar brīdinājumu sievietēm par spēcīgo aromātu viskijiem. Tas mani šokēja un es nekad neesmu pielietojis šādu attieksmi. Taču savā ziņā klasifikācija notiek, jo mārketings tomēr vēlas definēt cilvēkus grupās, īpaši digitālajā laikmetā. Tagad ir lielāka izpratne par cilvēkiem un to, ko viņi dara, kas viņiem patīk. Tā arī ar mums – mēs pētām cilvēkus, lai labāk saprastu, ko viņiem piedāvāt. Sniegt tās izvēles, ko viņi grib."

"Tagad īsti nevar runāt par atšķirībām, jo cilvēki visā pasaulē ir vienādi," viņš piebilst. "Mēs bāros pasūtām tos pašus dzērienus, skatāmies tās pašas filmas, iepērkamies tajos pašos apģērbu veikalos un taisām tos pašus tetovējumus. Vairs nav jāstāsta, kas ir skotu viskijs, cilvēki jau to zina. Ir zināmas kultūras atšķirības, morāles un uzvedības normas, taču kopumā pasaule ir vienāda."

Es nezinu, vai tas ir pareizi vai nav, bet katram tiek dota iespēja par savu dzērienu maksāt tik, cik viņš grib un var atļauties, vai tās būtu 10 vai 100 mārciņas, vai pusotrs miljons.

Papētot slavenā britu dziedātāja vārdabrāļa profesionālās gaitas, redzams, ka viņš ir strādājis arī ar ekskluzīviem un ļoti dārgiem viskija zīmoliem, kuru sūtība ir vairāk gozēties miljonāru kolekcijās nevis brīvdienu vakarā uz galda kādā draugu vai ģimenes pasākumā. Toms Džonss uzskata, ka arī šādam viskijam ir sava sava loma. "Tas ir interesants jautājums, jo viskijs patiešām ir domāts nepretenciozai baudīšanai ar draugiem, pie vakariņām vai bārā," viņš piekrīt. "Tā tas ir, un tas nodrošina industriju ar darbavietām un cilvēkus ar darbu. Bet tajā pašā laikā bizness vienmēr meklē jaunas nišas, jaunu auditoriju, peļņas un investīciju iespējas. Līdz ar to vienmēr būs ļoti dārgi viskiji. Kādam tas patīk, citam ne. Tam ir savi trūkumi, taču tāds ir kapitālisms. Es nezinu, vai tas ir pareizi vai nav, bet katram tiek dota iespēja par savu dzērienu maksāt tik, cik viņš grib un var atļauties, vai tās būtu 10 vai 100 mārciņas, vai pusotrs miljons. Taču šis ir daudz plašāks jautājums nekā tikai par skotu viskiju."