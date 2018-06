Ēd un tievē – trešā nedēļa: ēdienkarte un speciālistu ieteikumi, ko ēst svētkos

Kā saglabāt motivāciju tievēt Jāņos vai citos svētkos, kad jau iepriekš zināms, ka pat vairākas dienas nāksies sēdēt pie klātiem galdiem?

Sadarbībā ar mājaslapas "Tievesanaonline.lv" autori, fitnesa treneri Vendiju Karalkinu un uztura speciālisti Evu Kataju turpinām jūnija sākumā aizsākto rakstu ciklu (pirmo padomrakstu atradīsi, lūk, te, bet šeit lasāms otrais raksts), piedāvājot idejas sabalansētai ēdienkartei. Dienas bilance 1500-1650 kilokaloriju robežās palīdzēs uzlabot pašsajūtu, kā arī ādas, matu un nagu stāvokli, sniedzot enerģiju un palīdzot atbrīvoties no liekajiem kilogramiem.

Svētkos ir tik viegli apēst pat par 5000 kcal papildus dienas normai, jo uz svētku galda blakus šķīvim nestāv virtuves svariņi. Tomēr jāpatur prātā, ka svētkus vajadzētu svinēt, lai priecātos, piešķirtu dzīvei krāsas un izbaudītu kopābūšanu, bet nevis, lai pārēstos.

Princips, ko, apsēžoties pie svētku galda ievēro fitnesa speciāliste Vendija Karalkina – nejaukt ogļhidrātus ar taukiem: "Ievērojot šo principu, es svētkos bez bažām ēdu olbaltumvielas un taukus saturošus produktus. Kā tas izskatās uz šķīvja? Gaļa, zivs. Lieliski! Ak, panējums! Ja nav iespējas izvēlēties produktu bez olas vai rīvmaizes "mētelīša", tad panējumu gan labāk noņem. No nepanētiem produktiem laba alternatīva ir dažādi gaļas rullīši, tīteņi. Es iesaku atteikties no kūpinājumiem, jo tie satur pārlieku daudz sāls. Dārzeņi – svaigi būs vislabākā izvēle, bet svētkos es nesmādēju arī marinētos un mazālītos. Alkoholam Jāņos saku stingru "nē"! Ir dažādi varianti, kā izvairīties no grādīgās dziras: piesakoties būt par šoferi, sakot, ka ārsts noliedzis vai vienkārši atbildot, ka arī tāpat ir gana jautri."

"Un vēlreiz atceries, ka viesības nav, lai izēstos, kaut vai tāpēc vien, ka pieēdoties tavs punčuks pamatīgi izvirzīsies uz āru un skaistais viesību tērps vairs nešķitīs tik ērts un labi piegulošs kā atnākot. Dejo, piedalies aktīvajās atrakcijās, dziedi, pēc iespējas vairāk kusties un mazāk sēdi pie galda. Baudi sabiedrību un smaidi!" iesaka fitnesa trenere.

Uztura speciāliste Eva Kataja uzskata, ka svētku diena nav tas laiks, kad skaitīt kalorijas vai ievērot stingrus diētas principus: "Tā ir viena diena, kuras laikā organisms nevar izveidot būtiskas tauku rezerves. Protams, ja svētku svinēšana ieilgst vairāku dienu garumā un apēstajam uzmanība netiek pievērsta, tad gan var parādīties svara pieaugums. Labākais, ko darīt svētkos, ir paēst tad, kad rodas izsalkums, bet pārējā laikā neknakstīties. Nevajadzētu arī visu laiku miksēt saldo ar sāļo, piemēram, pēc plātsmaizes vai kūkas apēšanas, našķoties ar čipšiem vai ķiploku grauzdiņiem, citādi pēc tam atkal prasīsies uzkost ko saldu."

"Vēl jāatceras par ūdens dzeršanu. Lai arī daudzi cilvēki uz Līgo svētkiem ūdeni iemaina pret alu, tāda stratēģija veicinās lielāku kaloriju uzņemšanu, slodzi aknām un galu beigās tauku rezervju veidošanos," brīdina Eva Kataja, iesakot neaizmirst par kustēšanos vai sarunām prom no svētku galda, ja ir tendence, sēžot pie ēdienu šķīvjiem, visu laiku ēst.