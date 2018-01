Kā no konservētu pupiņu šķidruma ātri pagatavot gardu šokolādes krēmu

Atverot konservētu pupiņu vai turku zirņu bundžiņu, vairums no mums pirms produktu izmantošanas vieglu roku notecina šķidrumu izlietnē, uzskatot to par nekam nederīgu. Bet, ne velti mēdz teikt, – mūžu dzīvo, mūžu mācies! Pupiņūdens ir lielisks olbaltuma aizstājējs un to var izmantot daudz un dažādos garšīgos veidos, piemēram, lai ātri pagatavotu gardu šokolādes krēmu.

No konservētiem turku zirņiem vai baltajām pupiņām notecināto šķidrumu, modīgi dēvētu arī par "aquafaba", vegāniskajās receptēs izmanto kā olu baltumu aizstājēju. Jau senāk esam eksperimentējuši, gatavojot no šī jaunatklātā produkta bezē cepumiņus. Kādi bija mūsu secinājumi eksperimenta noslēgumā, lasi šajā rakstā. Šoreiz, iedvesmojoties no šī "Youtube" vietnē uzietā video, nolēmām izmantot sarkanajām pupiņām nolieto šķidrumu, lai pagatavotu kārdinošu šokolādes krēmu. Video receptē saputotā "aquafaba" tika iemaisīta iepriekš ūdens peldē izkausētā tumšajā šokolādē, bet mēs rīkojāmies pēc nedaudz cita plāna. Kā pagatavot gardu šokolādes krēmu no trīs sastāvdaļām Foto: DELFI Nepieciešamās sastāvdaļas trīs krēma porcijām: Vienai sarkano pupiņu bundžai noliets šķidrums;

2 ĒK nesaldināta kakao pulvera (vari aizstāt kakao ar šķīstošo kafiju pēc garšas);

Cukurs pēc garšas. Pupiņām nolieto šķidrumu lej traukā un ar mikseri puto, līdz tas kļūst gaišāks un gaisīgāks (aptuveni 5-7 minūtes). Tad pamazām, pa porcijām pievieno kakao pulveri un cukuru un turpina putot vēl 5- 7 minūtes, līdz masa sakūlusies vijīgās putās. Padoms: lai paātrinātu putošanas procesu, pievieno pupiņu šķidrumam tējkaroti citronu sulas vai ābolu etiķa. Lej deserta trauciņos, liek ledusskapī uz 2-3 stundām atdzesēt. Gatavais krēms būs maigs, gaisīgs, ļoti šokolādīgs un nezinātājs pilnīgi noteikti nespēs uzminēt, no kā patiesībā gatavots šīs gardais deserts. Lai labi garšo!